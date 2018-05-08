Сергей Степашин: Об отставниках говорить не буду. А все новые назначения в кабмин - логичные

- Сергей Вадимович, стало известно об изменениях в правительстве. Дворкович, Шувалов, Рогозин и Приходько не названы Медведевым в числе вице-премьеров. Но возвращаются Голикова вице-премьером по соцвопросам, Гордеев на сельское хозяйство, Борисов – это зам Шойгу — на оборонку. Думаю, вы его знаете.

- Конечно.

- Акимов займется цифровыми технологиями. Мутко - на строительство. Голодец - на культуру и спорт. И Козак. Как бы вы это прокомментировали?

- Что касается отставок, комментировать не буду. Я хочу людям пожелать удачи. Они работали, как могли...

Что касается Голиковой, самое интересное, что ровно шесть лет назад мы стояли на одном месте на инаугурации. И встретились снова там же. Я говорю, что ж, Татьяна Алексеевна, ждете повышения? Видишь, я был прав.

Татьяна была лучшим, пожалуй, человеком в Минфине с точки зрения финансовой дисциплины. Кстати, ваш покорный слуга ее назначал с свое время замминистра финансов в 99-м году.

- Вы тогда премьером были.

- И работа в Счетной палате означает, что человек знает, где деньги лежат и где есть остатки от денег. Для социалки это важно. Потому что главная задача - чтобы люди жили лучше. Я надеюсь, у Татьяны это получится.

- А по поводу Гордеева?

- Алексей - это мой близкий друг и товарищ. Так получилось, в свое время я имел прямое отношение к его назначению министром сельского хозяйства. Воронежская область, кстати, одна из лучших сегодня в стране. Она и, пожалуй, Белгородская. Главное, любит землю человек. Я аплодирую...

- Борисов – зам Шойгу. Будет оборонкой теперь командовать.

- Борисова мало кто знает. Но это один из самых опытных спецов. Профи высокого класса.

- А Акимов, который будет по технологиям?

- Вот кого не знаю, так его. И с технологиями у нас неважно. А вдруг получится?

- Ясно. По поводу Мутко, которого перебросили на строительство. Он чего, много построил?

- Стадионы построил. Степашин тоже ведь с ФСБ, с МВД, с Минюста и Счетной палаты оказался в строительстве - в фонде ЖКХ. Так что с Виталием, думаю, аварийное жилье будем вытаскивать теперь вместе.

- И Голодец на культуру и спорт.

- Насчет спорта не знаю, конечно, а насчет того, что культура – это да. Потому что это человек высокоинтеллектуальный. Я много раз с ней встречался и как президент книжного Союза России. Вы знаете, она культурный, образованный и тонкий человек. Более того, немножко знающий еще и бизнес.

Если вы обратили внимание, сегодня спрашивали после инаугурации у артистов, что бы они еще хотели. И ответ был хороший: чтобы была экономика, тогда и культура будет на месте.

- И Козак?

- Дмитрий Николаевич сильный человек. Мощный, настоящий. Я думаю, что Дмитрия, куда не поставь, у него все получится.

- Потому что он ленинградец?

- Нет, потому что он Козак!

- А для вас было неожиданно, что Медведев остается?

- Нет. Потому, что я прекрасно знаю этого человека. Вы знаете, с президента обычно уходят либо в новую борьбу за президентский пост, либо - обижаются. Он умеет работать. Более того, в Дмитрии есть то, что мне импонирует. Он блестящий юрист и интеллектуальный человек.

- А вот вы, по сути, поддержали, все кадровые назначения. Почему? Потому что с Путиным после выборов встречались? Долго общались тогда?

- Да нет. Это был короткий разговор. И, знаешь, мне что больше всего понравилось? Вроде бы уже не первый раз, а человек волновался. Искренне. Если волнуется и переживает, он неравнодушен. На самом деле, Саш, шесть лет президентских вот этих – это стоит двадцати. Поверь.

И ты знаешь, он неожиданно поздравил мою маму с 90-летием.

- Да вы что?

- Да. Прислал теплое письмо. И это был, конечно, приятный сюрприз. И мама попросила передать ему: крепкого здоровья, терпения.

Мало кто знает, ведь когда Владимир служил уже в ФСБ, отец его болел. И он каждую субботу и воскресенье летал к нему, был рядом с ним до последнего.

Когда меня спросили, когда он стал президентом: а кто такой Путин? Я говорю, это человек, который любит своего отца до последнего, это настоящий человек.

- Если бы вы мне сразу сказали, что Путин вашу маму с 90-летием поздравил, я бы многих вопросов вам не задавал.

- Ну, вот.

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