Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Опрос: более 60% жителей Украины назвали военные действия в Донбассе главной про...
В Кремле сирень раскрылась навстречу Путину
Михаил Делягин. Пора освободить интеллектуальный рабочий класс
Смотрите, кто придет: стали известны кандидаты на ключевые посты в будущем прави...
Главная / В России

Сергей Степашин: Об отставниках говорить не буду. А все новые назначения в кабмин - логичные

08 мая 2018, 00:09  •  38 • В России

- Сергей Вадимович, стало известно об изменениях в правительстве. Дворкович, Шувалов, Рогозин и Приходько не названы Медведевым в числе вице-премьеров. Но возвращаются Голикова вице-премьером по соцвопросам, Гордеев на сельское хозяйство, Борисов – это зам Шойгу — на оборонку. Думаю, вы его знаете.

- Конечно.

- Акимов займется цифровыми технологиями. Мутко - на строительство. Голодец - на культуру и спорт. И Козак. Как бы вы это прокомментировали?

- Что касается отставок, комментировать не буду. Я хочу людям пожелать удачи. Они работали, как могли...

Что касается Голиковой, самое интересное, что ровно шесть лет назад мы стояли на одном месте на инаугурации. И встретились снова там же. Я говорю, что ж, Татьяна Алексеевна, ждете повышения? Видишь, я был прав.

Татьяна была лучшим, пожалуй, человеком в Минфине с точки зрения финансовой дисциплины. Кстати, ваш покорный слуга ее назначал с свое время замминистра финансов в 99-м году.

- Вы тогда премьером были.

- И работа в Счетной палате означает, что человек знает, где деньги лежат и где есть остатки от денег. Для социалки это важно. Потому что главная задача - чтобы люди жили лучше. Я надеюсь, у Татьяны это получится.

- А по поводу Гордеева?

- Алексей - это мой близкий друг и товарищ. Так получилось, в свое время я имел прямое отношение к его назначению министром сельского хозяйства. Воронежская область, кстати, одна из лучших сегодня в стране. Она и, пожалуй, Белгородская. Главное, любит землю человек. Я аплодирую...

- Борисов – зам Шойгу. Будет оборонкой теперь командовать.

- Борисова мало кто знает. Но это один из самых опытных спецов. Профи высокого класса.

- А Акимов, который будет по технологиям?

- Вот кого не знаю, так его. И с технологиями у нас неважно. А вдруг получится?

- Ясно. По поводу Мутко, которого перебросили на строительство. Он чего, много построил?

- Стадионы построил. Степашин тоже ведь с ФСБ, с МВД, с Минюста и Счетной палаты оказался в строительстве - в фонде ЖКХ. Так что с Виталием, думаю, аварийное жилье будем вытаскивать теперь вместе.

- И Голодец на культуру и спорт.

- Насчет спорта не знаю, конечно, а насчет того, что культура – это да. Потому что это человек высокоинтеллектуальный. Я много раз с ней встречался и как президент книжного Союза России. Вы знаете, она культурный, образованный и тонкий человек. Более того, немножко знающий еще и бизнес.

Если вы обратили внимание, сегодня спрашивали после инаугурации у артистов, что бы они еще хотели. И ответ был хороший: чтобы была экономика, тогда и культура будет на месте.

- И Козак?

- Дмитрий Николаевич сильный человек. Мощный, настоящий. Я думаю, что Дмитрия, куда не поставь, у него все получится.

- Потому что он ленинградец?

- Нет, потому что он Козак!

- А для вас было неожиданно, что Медведев остается?

- Нет. Потому, что я прекрасно знаю этого человека. Вы знаете, с президента обычно уходят либо в новую борьбу за президентский пост, либо - обижаются. Он умеет работать. Более того, в Дмитрии есть то, что мне импонирует. Он блестящий юрист и интеллектуальный человек.

- А вот вы, по сути, поддержали, все кадровые назначения. Почему? Потому что с Путиным после выборов встречались? Долго общались тогда?

- Да нет. Это был короткий разговор. И, знаешь, мне что больше всего понравилось? Вроде бы уже не первый раз, а человек волновался. Искренне. Если волнуется и переживает, он неравнодушен. На самом деле, Саш, шесть лет президентских вот этих – это стоит двадцати. Поверь.

"Мы обязательно добьемся успеха. Сделаю для этого все, что в моих силах!". Полный текст инаугурационной речи Владимира Путина

И ты знаешь, он неожиданно поздравил мою маму с 90-летием.

- Да вы что?

- Да. Прислал теплое письмо. И это был, конечно, приятный сюрприз. И мама попросила передать ему: крепкого здоровья, терпения.

Мало кто знает, ведь когда Владимир служил уже в ФСБ, отец его болел. И он каждую субботу и воскресенье летал к нему, был рядом с ним до последнего.

Когда меня спросили, когда он стал президентом: а кто такой Путин? Я говорю, это человек, который любит своего отца до последнего, это настоящий человек.

- Если бы вы мне сразу сказали, что Путин вашу маму с 90-летием поздравил, я бы многих вопросов вам не задавал.

- Ну, вот.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Политолог Сергей Марков: В рядах министров перемен будет больше, чем среди вице-премьеров

На встрече с депутатами «Единой России» Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов в новый состав правительства. На пост первого вице-премьера он предложил Антона Силуанова, на должности других вице-премьеров им были рекомендованы глава Счетной палаты Татьяна Голикова, полпред президента, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, экс-министр спорта Виталий Мутко, экс-заместитель министра обороны Юрий Борисов, Дмитрий Козак, Ольга Голодец… При этом не прозвучали фамилии нынешних вице-премьеров — Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева. Что нам ждать от предложенного Медведевым нового состава правительства — мы спросили об этом политолога Сергея Маркова (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
38
Источник
Похожие новости
07 мая 2018, 19:09
Ключи от кабмина: Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
07 мая 2018, 20:54
Смотрите, кто придет: стали известны кандидаты на ключевые посты в будущем правительстве Дмитрия Медведева
07 мая 2018, 17:39
Идея о единой автокефальной православной церкви на Украине приказала долго жить

07 мая 2018, 11:09
Крымские пограничники отрабатывают освобождение "захваченного" судна в Азовском море
07 мая 2018, 17:39
Инаугурация президента: Путин показал новый лимузин и обсудил планы с волонтерами
07 мая 2018, 20:54
Были даже девушки в мини!
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 мая 2018, 07:24
«Смотрины» Пашиняна прошли успешно
05 мая 2018, 17:24
"Мустафа начал первым"
04 мая 2018, 18:09
Кто же кого «дурил» с ударами Франции по Сирии
06 мая 2018, 19:24
Дивизия "Гaличинa" уже не очень и герои?
05 мая 2018, 05:39
Потеряли море. Украина поплатится за арест русского судна (Романов Роман)
06 мая 2018, 22:09
Украинцы - о своей жизни: Только у нас из окон дурдома видна Эйфелева башня
01 мая 2018, 23:39
«Запад совершил новую атаку на сирийцев»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.