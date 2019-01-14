Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главные угрозы — внутри страны": Коротченко выяснил, чего граждане Ро...
Суверенитет России над Курилами не обсуждается: Лавров о переговорах с Японией п...
Не надо обострять отношения с США! Возмутительная речь Станкевича! Вечер с Солов...
Порошенко наградил орденами трёх митрополитов УПЦ МП за переход в ПЦУ
Главная / В России

Сергей Степашин: Не ждать, пока построят дома с электроплитами, а ужесточить уже сейчас контроль за газовыми

14 января 2019, 18:54  •  78 • В России

- Сергей Вадимович, я к вам - прежде всего, как к экс-премьеру, председателю Общественного совета Минстроя и главе Наблюдательного совета Фонда ЖКХ... К сожалению, за две недели - второй ужасный случай: взрыв газа в жилом доме... (Первый - 31-го декабря, в Магнитогорске, второй - 14 января, в городе Шахты Ростовской области.) И уже звучат призывы, чтобы в жилых домах устанавливали только электроплиты, а от газовых - вообще отказаться. По-моему, с такой инициативой вы и раньше выступали, еще до этих взрывов…

- Ну, на самом деле идеальный вариант - это, действительно, электрическая плита. Понятно, что это подороже, хотя - как пользоваться и какие учетные счетчики.

Но - от газа нам пока все равно не уйти сейчас, это очевидно. Потому что газификация сферы ЖКХ у нас - 80%, и, естественно, за год, за два, даже за три это все не перевести на электрообеспечение.

В этой связи, есть одна тема – я только что, буквально сегодня обсуждал ее с Владимиром Якушевым (министр строительства и ЖКХ РФ. - А.Г.), который побывал в Магнитогорске, когда там произошла эта страшная трагедия.

Что надо сделать, чтобы такое не повторялось? Первое и самое главное сейчас – конечно, это контроль, причем, - со стороны специалистов в области использования газа в быту, эксплуатации газового оборудования в жилых домах.

Были в свое время в СССР крупнейшие организации – Ленгаз, Мосгаз – даже фильм, помните, был про Мосгаз у нас сделан. Конечно, должны быть специалисты, которым надо дать право, как минимум, раз в полгода посещать практически все квартиры. Решать это - (речь о вопросе доступа в жилые помещения. - А.Г.) либо через управляющие компании, либо через ТСЖ.

И здесь все упирается только в одно. Наши граждане вот этих представителей, допустим, Мосгаза - могут в дом или в квартиру к себе и не пустить. Надо преодолеть вот это препятствие. Видимо, законодательным путем. И я бы просил здесь законодателей об этом подумать.

Мы, кстати, с Павлом Крашенинниковым эту тему уже обсуждали.

- Это председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

- Да. Кстати, он родился в Магнитогорске. У него там и мама живет. И у его мамы там тоже газовая плита... Это вот первое, что нужно сделать.

И второе – то, что предложил Михаил Емельянов. (Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. - А.Г.) По-моему, это правильная идея, она, правда, будет стоить серьезных денег. Это, конечно, выпуск плит, которые могли бы выключать газ - в случае утечек. Но это все надо посчитать, - есть ли у нас такие предприятия, есть ли такая готовность, сколько это будет стоить, как это будет сегодня, как говориться, «ложиться» на карман наших граждан. Это вторая задача.

А первая – то, о чем я сейчас сказал – это жесткий контроль.

- То есть, у нас есть возможность, не дожидаясь, пока мы перейдем на электрические плиты, контроль этот все-таки наладить?

- Да. Саш, я вспоминаю свою юность… У нас, в коммуналке, было три газовых плиты, стояли на кухне – раз в месяц приходил мужчина, проверял, смотрел, менял, спрашивал. Раз в месяц! Сейчас по нескольку лет никто не приходит. Вот тебе, пожалуйста. Самый простой вопрос и самый простой ответ!

- Спасибо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
78
Источник
Похожие новости
13 января 2019, 20:09
Минобороны перебросило 175 тонн оборудования для расчистки русла Бурейского водохранилища
13 января 2019, 20:09
Зачем Порошенко отдал Стамбулу храм, где захоронен Юрий Долгорукий
14 января 2019, 17:09
«Организована проверка законодательства в сфере ЖКХ»: что известно о взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
Загрузка...
14 января 2019, 12:24
70% белорусов за объединение с Россией
14 января 2019, 15:40
Дончанин Иван Кириченко: «Дожил до ста лет, доживу и до нашей Победы!»
14 января 2019, 15:39
Евгений Никифоров: Требовать томос у РПЦ, как у Христа спрашивать— а ты кто такой?
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 19:54
"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко
08 января 2019, 01:54
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
11 января 2019, 04:54
Дальше будет только хуже? (aftershock.news)
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
09 января 2019, 20:24
"Это очень серьезно": ПАСЕ рекомендовала России представить в своей делегации шесть полов
08 января 2019, 16:39
Путин избавил Калининград от литовского транзита
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.