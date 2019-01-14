Сергей Степашин: Не ждать, пока построят дома с электроплитами, а ужесточить уже сейчас контроль за газовыми

- Сергей Вадимович, я к вам - прежде всего, как к экс-премьеру, председателю Общественного совета Минстроя и главе Наблюдательного совета Фонда ЖКХ... К сожалению, за две недели - второй ужасный случай: взрыв газа в жилом доме... (Первый - 31-го декабря, в Магнитогорске, второй - 14 января, в городе Шахты Ростовской области.) И уже звучат призывы, чтобы в жилых домах устанавливали только электроплиты, а от газовых - вообще отказаться. По-моему, с такой инициативой вы и раньше выступали, еще до этих взрывов…

- Ну, на самом деле идеальный вариант - это, действительно, электрическая плита. Понятно, что это подороже, хотя - как пользоваться и какие учетные счетчики.

Но - от газа нам пока все равно не уйти сейчас, это очевидно. Потому что газификация сферы ЖКХ у нас - 80%, и, естественно, за год, за два, даже за три это все не перевести на электрообеспечение.

В этой связи, есть одна тема – я только что, буквально сегодня обсуждал ее с Владимиром Якушевым (министр строительства и ЖКХ РФ. - А.Г.), который побывал в Магнитогорске, когда там произошла эта страшная трагедия.

Что надо сделать, чтобы такое не повторялось? Первое и самое главное сейчас – конечно, это контроль, причем, - со стороны специалистов в области использования газа в быту, эксплуатации газового оборудования в жилых домах.

Были в свое время в СССР крупнейшие организации – Ленгаз, Мосгаз – даже фильм, помните, был про Мосгаз у нас сделан. Конечно, должны быть специалисты, которым надо дать право, как минимум, раз в полгода посещать практически все квартиры. Решать это - (речь о вопросе доступа в жилые помещения. - А.Г.) либо через управляющие компании, либо через ТСЖ.

И здесь все упирается только в одно. Наши граждане вот этих представителей, допустим, Мосгаза - могут в дом или в квартиру к себе и не пустить. Надо преодолеть вот это препятствие. Видимо, законодательным путем. И я бы просил здесь законодателей об этом подумать.

Мы, кстати, с Павлом Крашенинниковым эту тему уже обсуждали.

- Это председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

- Да. Кстати, он родился в Магнитогорске. У него там и мама живет. И у его мамы там тоже газовая плита... Это вот первое, что нужно сделать.

И второе – то, что предложил Михаил Емельянов. (Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. - А.Г.) По-моему, это правильная идея, она, правда, будет стоить серьезных денег. Это, конечно, выпуск плит, которые могли бы выключать газ - в случае утечек. Но это все надо посчитать, - есть ли у нас такие предприятия, есть ли такая готовность, сколько это будет стоить, как это будет сегодня, как говориться, «ложиться» на карман наших граждан. Это вторая задача.

А первая – то, о чем я сейчас сказал – это жесткий контроль.

- То есть, у нас есть возможность, не дожидаясь, пока мы перейдем на электрические плиты, контроль этот все-таки наладить?

- Да. Саш, я вспоминаю свою юность… У нас, в коммуналке, было три газовых плиты, стояли на кухне – раз в месяц приходил мужчина, проверял, смотрел, менял, спрашивал. Раз в месяц! Сейчас по нескольку лет никто не приходит. Вот тебе, пожалуйста. Самый простой вопрос и самый простой ответ!

- Спасибо.

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