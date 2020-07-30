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Сергей Степашин: Министр Якушев полетел в Хабаровск по поручению премьера - поддержать Дегтярева

30 июля 2020, 13:30  •  129 • В России

«Занят. У нас Якушев, федеральный министр. Занимаемся дольщиками и недостроями».

Такое sms-сообщение я получил минувшей ночью из Хабаровска от Михаила Дегтярева - на мою просьбу дать очередное интервью.

До министра Владимира Якушева тоже не удалось дозвониться. А с Сергеем Степашиным повезло...

- Алло! Здравствуйте, Сергей Вадимович!

- Саша, привет, ты меня в Питере нашел.

- Привет вашей маме передайте.

- Да, я как раз к ней собираюсь. Спасибо.

- А вы когда у нее будете?

- Вот сегодня.

- Просто я с Геленой Кандель, сестрой Иосифа Кобзона общался на днях в Фейсбуке, и вспомнил ваш рассказ о том, что Иосиф Давыдович поздравлял вашу маму всегда с днем рождения.

- Да, это так.

- Может быть, она расскажет про это?

- Да нет, она не любительница. А ты что звонишь-то?

- Минстрой оказался первым министерством, которое решило помогать новому руководителю региона – врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Владимир Якушев уже там. Вы обсуждали это на общественном совете? Обменивались мнениями?

- Да нет, это решение самого министра. Я так понимаю, что это еще и поручение председателя правительства Михаила Мишустина – помочь Хабаровскому краю, новому руководителю, с учетом той обстановки, которая сложилась. Поэтому министр туда и полетел. Что абсолютно правильно.

Хотя по Хабаровску у нас, с точки зрения переселения из аварийного жилья, претензий не было. Они работали неплохо.

Сергей Степашин, председатель Общественного совета Минстроя: «Министр Владимир Якушев отправился в Хабаровск по распоряжению премьера Михаила Мишустина - поддержать нового руководителя края Михаила Дегтярева”

А стройка – она всегда нужна для людей. Поэтому я приветствую то, что туда приехал Владимир Владимирович Якушев.

- Там прозвучала такая цифра, что 1,2 тысячи человек в очередях на квартиры. Это не так много?

- Это не так много, конечно. Очереди – это одно, а аварийное жилье – другое. У нас в социальных очередях огромное количество. В моем родном Петербурге, да и в Москве тоже есть очередники.

- Вы туда, в Хабаровск, не собираетесь на подкрепление министру, как это нередко бывает? Там, где Степашин, обычно - сразу сдвиги.

- Я думаю, что министр справится.

- Вы, как ветеран российской политики и маститый политик, как оцениваете решение Кремля отправить в Хабаровск молодого руководителя? Что бы вы ему хотели посоветовать?

- Я Михаила знаю неплохо по работе в Госдуме. Он же комитет по спорту возглавлял. Поэтому пересекались много раз именно по спортивным вопросам.

Парень молодой, инициативный. А что пожелать? Во-первых, чтобы его приняли хабаровчане. Я Хабаровск неплохо знаю. Кстати, я там жил в свое время с родителями, у меня там сестра родилась. Даже остался дом, где мы жили. Это первое.

Второе. Люди должны увидеть реальные дела. Не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, в других городах. Хабаровск выглядит неплохо.

А вот насчет Комсомольска-на-Амуре Дегтярев прав: надо помогать, наводить порядок. Я тоже там бывал.

Ну, а в-третьих, есть такая русская поговорка: цыплят по осени считают. Поэтому осенью следующего года и увидим - как и что изменилось. (Видимо, Сергей Степашин имеет ввиду губернаторские выборы. А.Г.)

- А вот вы не сказали - это кадровое решение Кремля как оцениваете?

- А вот тогда и узнаем, посмотрим, - что получилось, как пройдет год, там видно будет.

Все зависит теперь от самого Дегтярева. Решение Кремля интересное. Но дело даже не в этом. Важно, чтобы человек вошел в команду. Там есть много хороших специалистов, которые работали со Шпортом – предшествующим губернатором.

Поэтому, я рассчитываю, что должно Михаила все получиться. Человек молодой, инициативный. Ему интересно. А это - главное.

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