Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
Главная / В России

Сергей Степашин, экс-премьер России: Если не будет «хлюпать болото», о котором говорил президент - жилищный вопрос через 10 лет мы точно решим

15 июля 2020, 00:25  •  35 • В России

- ...Сергей Вадимович, президент сказал, что у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, впервые за всю истории России кардинально решить жилищный вопрос. Что он, прежде всего, имел в виду?

- Когда началась пандемия, мы говорили на эту тему. О том, что в период кризиса двигателем экономики и социального благополучия граждан всегда и везде была строительная отрасль.

Это исторический пример и нашей страны, и других государств в ХХI веке.

Даже в условиях пандемии стройка не останавливалась. Появились новые формы ее поддержки...

Тот же «ДОМ.РФ» - наш финансовый институт развития в жилищной сфере - уже выпускает ценные бумаги. И они работают!

Бюджетные ассигнования, которые, в том числе, направляются на расселение аварийного жилья – почти 540 с лишним миллиардов, они ни на рубль не сокращены.

Поэтому у строителей сегодня, действительно, есть реальная возможность, что называется, серьезно рвануть вперед с точки зрения количества квадратных метров.

Те нормы и ориентиры, которые определил президент, - вполне реальны.

Но меня, честно говоря, волнует другая тема. И об этом мы будем говорить на Общественном совете...

Сергей Степашин: «Если не будет хлюпать болото, о котором говорил президент - жилищный вопрос через 10 лет мы точно решим»

- Интересно...

- Президент, ставя задачу за 10 лет обеспечить всех нуждающихся квартирами, имел ввиду не только высокие темпы, но и хорошее качество жилищного строительства. Но инфраструктура отрасли - это то, что касается и устройства канализации в жилых домах, и энергосистемы, - они остались еще со времен Советского Союза и на 70% устарели.

Мы сейчас, на нашем Общественном совете, будем ставить вопрос о серьезной модернизации строительной инфраструктуры.

И ещё...

Я только что вернулся из Белгорода, у них там действует - уже 27 лет - программа индивидуального строительства. Вот они, думаю, первыми решат проблему обеспечения всех граждан жильём.

А в целом по стране серьезный плюс - это то, что в последние несколько лет мы, все-таки, восстановили строительную отрасль. Она же была серьезно разрушена в начале 1990-х, мы все рынок строили непонятно какой...

Сейчас во многих регионах снова работают наши - частные строительные компании, а не шабашники так называемые.

Ну, и конечно, очень важно сегодня – подготовка строительных кадров. К сожалению, пока, если вы посмотрите внимательно, кто строит дома... Ну, кроме инженеров и мастеров – это все приезжие из Средней Азии.

Наверное, мера вынужденная...

Но она - не надолго. Я уверен - профессия строителя снова станет одной из самых уважаемых в нашей стране.

Если помнишь, даже Петр Первый сам лично строил. И не стеснялся учиться этому, кстати, у тех же голландцев.

- Ну, да.

Вот в апреле на одном из совещаний президент говорил, что надо заканчивать с таким уродливым явлением, как долгострой. И даже…

- Ну, по долгострою вопрос практически решен.

- ...на его ликвидацию выделили до 30 миллиардов рублей!

- Сейчас тема обманутых дольщиков решается правильно, теперь с людей просто так деньги не возьмешь и не бросишь их. Это первое, что решено.

И, кстати, программа заработала.

Ну, и третье, надо отдать должное вице-премьеру Марату Хуснуллину, Министерству строительства, сейчас резко сократили так называемые СНИПы-шнипы, помнишь, как президент сказал?

- Ну, да...

- Потому что, конечно, их было много, так называемых «зацепок», когда согласование документов, разного рода тендерных решений продолжалось намного дольше, чем само строительство.

И вот пандемия показала, что мы можем строить намного быстрее. Но, безусловно, не теряя качества и особенно - соблюдая правила безопасности. Не дай Бог дом рухнет кому-нибудь на голову, за это человек будет отвечать по закону.

- Еще президент поручил правительству и Госсовету определить и закрепить новые сроки реализации вот нацпроектов, в том числе, по жилищному строительству до 2030 года.

- Это объяснимо, потому что серьезный экономический кризис и у нас, и во всем мире. Поэтому президент предложил перенести эти сроки до 2030-го.

Мы вчера, кстати, обсудили этот вопрос - я насчёт ускорения - на Наблюдательном совете фонда ЖКХ в присутствии министра Якушева, депутатов и сенаторов - о том, что фонд готов на год досрочно выполнить программу переселения из аварийного жилья. Не в конце 2024-го, а в конце 2023-го года.

- Скажите, это в связи с тем, что гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин заявлял, что у фонда заниженные объемы, что ли? Да?

- Да. Занижены они были, как раз, первые два года – это 2020-й и прошедший 2019-й. А все перенесено было на 2023-й - 2024-й годы. Сейчас - в том числе и по инициативе Константина Цицина - мы аварийный календарь пересмотрели и сроки приблизили. Средства-то есть, чего тянуть-то?

- А у вас какие теперь объемы - после того, как сроки пересмотрели?

- В целом мы должны переселить почти 500 тысяч человек.

- Полмиллиона. Досрочно - да. До 2023-го года. Но это не все...

Дело в том, что после января 2017-го выявлены еще 400 тысяч человек, проживающих в аварийном жилье, поэтому мы сейчас анализируем, насколько жилье у них аварийное.

И, во-вторых, надо спрашивать с тех, кто, по сути дела, обманул государство, не показав поначалу реальные данные «аварийки». Вот этим сейчас будет заниматься фонд ЖКХ. Такое поручение вчера дал наш Совет.

- То есть, объем аварийного жилье может увеличиться, да?

- В принципе, никуда мы не денемся. Аварийное жилье, в любом случае, будет увеличиваться, потому что у нас большая часть его строилась во времена СССР в 1960-е – начале 1970-х годов.

Они стоят же по 50 лет, а некоторые больше. А норма эксплуатации таких жилых зданий - 25 -30 лет.

- Вы очень много ездите по стране. И наверняка сможете прокомментировать нам Одно президентское заявление... Подводя итоги вчерашнего разговора, Путин сказал, вернее, жестко предупредил что - если чиновники продолжат сидеть ровно на одном месте, ничего не предпринимая для улучшения нынешней ситуации, то «болото вокруг будет хлюпать, и не получится избавиться от всяческих преград ни в одной отрасли, включая строительство».

Вот у нас много в России таких мест, где «болото хлюпает»?

- В некоторых регионах это есть. Где не выполняется программа. У нас сложная ситуация в Приморье, в Туве, в Ингушетии. Остальные регионы подтягиваются.

А насчет «хлюпает»...

Если не будет «хлюпать болото», о котором говорил президент - жилищный вопрос через 10 лет мы точно решим.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
14 июля 2020, 12:25
Террористы в Сирии напали на российско-турецкий патруль
14 июля 2020, 01:55
Три дня на сдачу теста: в России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих
14 июля 2020, 14:25
Дмитрий Песков прокомментировал заявление полпреда президента Юрия Трутнева о ситуации в Хабаровске
14 июля 2020, 16:25
Хабаровск - Четвертый день. Протесты "За Фургала" затухают
13 июля 2020, 23:55
Вину не признал: адвокаты рассказали о предъявленном Сафронову обвинении в госизмене
14 июля 2020, 14:25
«Надежный человек и неплохой организатор»: в Россию с первым визитом приехал новый премьер Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 июля 2020, 21:00
Принцип бумеранга: Главный производитель американских истребителей попал под китайски...
14 июля 2020, 21:00
Для каких стран нельзя открывать границу России: Вирусолог РАН составил список
14 июля 2020, 22:00
Путь воина: открыть школу боевых искусств после ДТП (Sputnik.Life)
14 июля 2020, 23:00
Эксперт предупредил о провокациях против России: "США могут подтолкнуть Армению&...
14 июля 2020, 23:00
Американские "боевики" получат новые истребители под гиперзвуковое оружие
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глазах
09 июля 2020, 06:00
«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
09 июля 2020, 23:00
Чего испугался Гордон, спрятав интервью с Жириновским: "Война будет страшной..."
08 июля 2020, 11:00
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.