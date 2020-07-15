Сергей Степашин, экс-премьер России: Если не будет «хлюпать болото», о котором говорил президент - жилищный вопрос через 10 лет мы точно решим

- ...Сергей Вадимович, президент сказал, что у нас есть исторический шанс в обозримые сроки, впервые за всю истории России кардинально решить жилищный вопрос. Что он, прежде всего, имел в виду?

- Когда началась пандемия, мы говорили на эту тему. О том, что в период кризиса двигателем экономики и социального благополучия граждан всегда и везде была строительная отрасль.

Это исторический пример и нашей страны, и других государств в ХХI веке.

Даже в условиях пандемии стройка не останавливалась. Появились новые формы ее поддержки...

Тот же «ДОМ.РФ» - наш финансовый институт развития в жилищной сфере - уже выпускает ценные бумаги. И они работают!

Бюджетные ассигнования, которые, в том числе, направляются на расселение аварийного жилья – почти 540 с лишним миллиардов, они ни на рубль не сокращены.

Поэтому у строителей сегодня, действительно, есть реальная возможность, что называется, серьезно рвануть вперед с точки зрения количества квадратных метров.

Те нормы и ориентиры, которые определил президент, - вполне реальны.

Но меня, честно говоря, волнует другая тема. И об этом мы будем говорить на Общественном совете...

Сергей Степашин: «Если не будет хлюпать болото, о котором говорил президент - жилищный вопрос через 10 лет мы точно решим»

- Интересно...

- Президент, ставя задачу за 10 лет обеспечить всех нуждающихся квартирами, имел ввиду не только высокие темпы, но и хорошее качество жилищного строительства. Но инфраструктура отрасли - это то, что касается и устройства канализации в жилых домах, и энергосистемы, - они остались еще со времен Советского Союза и на 70% устарели.

Мы сейчас, на нашем Общественном совете, будем ставить вопрос о серьезной модернизации строительной инфраструктуры.

И ещё...

Я только что вернулся из Белгорода, у них там действует - уже 27 лет - программа индивидуального строительства. Вот они, думаю, первыми решат проблему обеспечения всех граждан жильём.

А в целом по стране серьезный плюс - это то, что в последние несколько лет мы, все-таки, восстановили строительную отрасль. Она же была серьезно разрушена в начале 1990-х, мы все рынок строили непонятно какой...

Сейчас во многих регионах снова работают наши - частные строительные компании, а не шабашники так называемые.

Ну, и конечно, очень важно сегодня – подготовка строительных кадров. К сожалению, пока, если вы посмотрите внимательно, кто строит дома... Ну, кроме инженеров и мастеров – это все приезжие из Средней Азии.

Наверное, мера вынужденная...

Но она - не надолго. Я уверен - профессия строителя снова станет одной из самых уважаемых в нашей стране.

Если помнишь, даже Петр Первый сам лично строил. И не стеснялся учиться этому, кстати, у тех же голландцев.

- Ну, да.

Вот в апреле на одном из совещаний президент говорил, что надо заканчивать с таким уродливым явлением, как долгострой. И даже…

- Ну, по долгострою вопрос практически решен.

- ...на его ликвидацию выделили до 30 миллиардов рублей!

- Сейчас тема обманутых дольщиков решается правильно, теперь с людей просто так деньги не возьмешь и не бросишь их. Это первое, что решено.

И, кстати, программа заработала.

Ну, и третье, надо отдать должное вице-премьеру Марату Хуснуллину, Министерству строительства, сейчас резко сократили так называемые СНИПы-шнипы, помнишь, как президент сказал?

- Ну, да...

- Потому что, конечно, их было много, так называемых «зацепок», когда согласование документов, разного рода тендерных решений продолжалось намного дольше, чем само строительство.

И вот пандемия показала, что мы можем строить намного быстрее. Но, безусловно, не теряя качества и особенно - соблюдая правила безопасности. Не дай Бог дом рухнет кому-нибудь на голову, за это человек будет отвечать по закону.

- Еще президент поручил правительству и Госсовету определить и закрепить новые сроки реализации вот нацпроектов, в том числе, по жилищному строительству до 2030 года.

- Это объяснимо, потому что серьезный экономический кризис и у нас, и во всем мире. Поэтому президент предложил перенести эти сроки до 2030-го.

Мы вчера, кстати, обсудили этот вопрос - я насчёт ускорения - на Наблюдательном совете фонда ЖКХ в присутствии министра Якушева, депутатов и сенаторов - о том, что фонд готов на год досрочно выполнить программу переселения из аварийного жилья. Не в конце 2024-го, а в конце 2023-го года.

- Скажите, это в связи с тем, что гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин заявлял, что у фонда заниженные объемы, что ли? Да?

- Да. Занижены они были, как раз, первые два года – это 2020-й и прошедший 2019-й. А все перенесено было на 2023-й - 2024-й годы. Сейчас - в том числе и по инициативе Константина Цицина - мы аварийный календарь пересмотрели и сроки приблизили. Средства-то есть, чего тянуть-то?

- А у вас какие теперь объемы - после того, как сроки пересмотрели?

- В целом мы должны переселить почти 500 тысяч человек.

- Полмиллиона. Досрочно - да. До 2023-го года. Но это не все...

Дело в том, что после января 2017-го выявлены еще 400 тысяч человек, проживающих в аварийном жилье, поэтому мы сейчас анализируем, насколько жилье у них аварийное.

И, во-вторых, надо спрашивать с тех, кто, по сути дела, обманул государство, не показав поначалу реальные данные «аварийки». Вот этим сейчас будет заниматься фонд ЖКХ. Такое поручение вчера дал наш Совет.

- То есть, объем аварийного жилье может увеличиться, да?

- В принципе, никуда мы не денемся. Аварийное жилье, в любом случае, будет увеличиваться, потому что у нас большая часть его строилась во времена СССР в 1960-е – начале 1970-х годов.

Они стоят же по 50 лет, а некоторые больше. А норма эксплуатации таких жилых зданий - 25 -30 лет.

- Вы очень много ездите по стране. И наверняка сможете прокомментировать нам Одно президентское заявление... Подводя итоги вчерашнего разговора, Путин сказал, вернее, жестко предупредил что - если чиновники продолжат сидеть ровно на одном месте, ничего не предпринимая для улучшения нынешней ситуации, то «болото вокруг будет хлюпать, и не получится избавиться от всяческих преград ни в одной отрасли, включая строительство».

Вот у нас много в России таких мест, где «болото хлюпает»?

- В некоторых регионах это есть. Где не выполняется программа. У нас сложная ситуация в Приморье, в Туве, в Ингушетии. Остальные регионы подтягиваются.

А насчет «хлюпает»...

Если не будет «хлюпать болото», о котором говорил президент - жилищный вопрос через 10 лет мы точно решим.

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