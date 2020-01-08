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Сергей Степашин, экс-премьер: Путин спокойно приехал в мирный Дамаск и показал, что сделала Россия для Ближнего Востока

08 января 2020, 00:09  •  89 • В России

- Сергей Вадимович, я к вам, - как к председателю Императорского православного палестинского общества (ИППО). Прежде всего вас - с Рождеством Христовым.

- Спасибо. Взаимно.

- Уже ближе к вечеру, 7 января, пришла информация, что президент Владимир Путин продолжает отмечать этот наш праздник в Сирии...

- Да, он побывал в Дамаске.

Сергей Степашин: «Спокойно приземлившись в мирном Дамаске, Путин показал, что сделала Россия для Ближнего Востока»

- Встретился с Башаром Асадом. А я вспоминаю нашу с вами поездку в столицу Сирии - мы возили туда пакет, в котором было специальное послание Путина Асаду.

- Да, это было 6 лет назад. Тогда, в окружённом почти Дамаске, наверное, мало кому могло представиться, что пройдёт не так много времени - и в этот город сможет прилететь Президент России.

- Да, а ведь тогда наш самолёт не могли посадить в Дамаск.

- Мы долетели до в Бейрута только.

- И потом оттуда добирались на автомашинах окольными путями до Дамаска. И весь город тогда обстреливался, и с утра до ночи - канонада...

- Да.

- И кто бы мог тогда представить, что вот - с письма Владимира Путина руководителю Сирии - там начнётся урегулирование.

- Это было очень важно. Потому что ситуация была неоднозначная...

Да нет - точнее сказать, все же однозначная и четкая поддержка руководства Сирии - со стороны России. Я потом передал это и на словах. И, конечно, Асад - в той ситуации, когда, практически, все его бросили...

Это была сначала моральная поддержка. Ну, а затем, конечно - спасибо нашим Военно-Космическим силам. Была оказана и гуманитарная помощь - тоже нашими военнослужащими. И сегодня, конечно, Сирия - это не Ирак, это - не Ливия.

- Да. И, кстати, я потом же ещё раз, через три года, побывал там - уже на нашей военной базе Хмеймим - вместе с Иосифом Кобзоном и Валентиной Терешковой. С нами был и главный военный дирижёр Минобороны Валерий Халилов, который потом, во время следующего полёта в эту многострадальную страну, погиб в авиакатастрофе вместе с Ансамблем Александрова.

- Да, это были ужасные потери..

- А как вы расцениваете тот факт, что первая поездка президента Путина - после его 20-летней вахты (она и продолжается) на посту главы государства - состоялась именно в Сирию? И вот с этого начинается и новый отсчёт...

- Ну, я хочу напомнить, что ровно 20 лет назад Владимир Путин (правда, на Новый год), 1-го чипсов, как вы помните, был в Чечне, где шли боевые действия, была тяжёлая ситуация.

А сегодня он просто показал, что Россия сделала для Ближнего Востока.

Вы знаете, это очень важно, как говорится, а противоходе - особенно на фоне того, что заявляет и делает Трамп.

Сегодня, наверное, только слепой не видит разницы во внешней политике России и США на Ближнем Востоке.

- А почему Путин - перед поездкой в Турцию и встречей с Эрдоганом - все же залетел к Асаду?

- Ну, здесь второй мотив... Теперь ему есть что рассказать Эрдогану, который, кстати, в Дамаске ещё на был.

- Путин и Асад прошлись по мирному Дамаску, зашли и в православный храм, и в мечеть...

- Это, Саш, не то что тоже какой-то знак. Скорее - реальность. События последних лет в Сирии показали, что перед лицом общего врага - и православные, и мусульмане сплотились. Потому что Бог - един: сегодня, а Рождество Христово, об этом можно сказать смело.

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