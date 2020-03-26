Сергей Степашин, экс-премьер: Победили терроризм - победим и вирус

- Сергей Вадимович, сегодня, прежде всего, давайте, наверное, вспомним самые тяжелые испытания, которые России пришлось пережить за два минувшие десятилетия...

- Ну, а почему не вспомнить... Тем более, - то, что было 20 лет назад, знаю не понаслышке, как ты понимаешь. Потому что Владимир Путин - прежде, чем пошёл в президенты, сначала меня сменил на посту премьер-министра. (9 августа 1999-го. - А.Г.)

И самый большой и тяжелый вызов тогда был - это терроризм на Северном Кавказе. Эта беда потом пришла и в Москву, и в Краснодар, и в Волгоград, и в другие города.

\И первое, что удалось сделать, причем достаточно решительно, в сравнении с тем, что у нас произошло в 1994-м - 1995 годах, в той войне, в которой я сам участвовал, - это навести порядок.

Так что - вызов тогда был не менее страшный и серьезный, чем, скажем, эта пандемия, которая сегодня захватила весь мир.

- Итак - 20 лет Путина...

- Во-первых, хочу поздравить президента. Это были интересные, сильные, мощные выборы, демократические, где он раскрыл и свой характер, и себя лично. И его народ узнал, за него проголосовал.

26 марта - 20 лет, как Владимир Путин первый раз был избран президентом. Сергей Степашин: «Победили терроризм - победим и вирус»

Это было все по-честному. Я не слышал даже ни одного слова от оппозиции, что это было не так, если ты помнишь.

- Да.

- А сегодня, ну что ж, это - жизнь. Эта зараза - коронавирус - пришла к нам не из наших краев, что называется. Мы достаточно достойно, считаю, ее встретили, если брать статистику.

Мне вчера - в обращении президента - понравились не только конкретные меры. Государство, слава Богу, научилось из кризисов 1998-го и 2008-го, 2014-го выходить достойно.

- В 1998-м - это дефолт, это инфляция. В 2008-м - нападение Грузии на Абхазию, в 2014-м - события на Украине...

- Да. Но - вернёмся к выступлению президента. Прежде всего, обращает на себя внимание и сама тональность обращения.

Никакой паники, никакой истерики. Спокойное обращение к своим согражданам, своим земляками. Землякам - с точки зрения не города Петербурга, конечно, а - нашей страны. Надеюсь, что все будет нормально.

- Сколько мы потеряли от терроризма? От той же чеченской войны – от первой, от второй. Речь шла, по-моему, более чем о десятке тысяч человек.

- Военнослужащих погибло – около 5 тысяч. Что касается гражданского населения, честно говоря, честной статистики нет. То, что это зашкаливает за 10 тысяч, - тоже совершенно понятно. Тем более, по сути дела, это было мирное время. И это было в нашей стране. И это было в XXI веке.

- Если сравнивать те войны... И - вот нынешние какие-то потери - в связи с эпидемиями.

- Пока, к счастью, каких-то серьезных потерь мы не видим.

Дело в том, что мы еще не познали, что же это такое на самом деле. Я не врач, но я понимаю, что это - новая зараза, с которой придется, видимо, какое-то время жить и бороться. Как с гриппом в свое время, как с другими болячками...

Ведь у нас еще 50-60 лет назад, ну, - 70-80 - пневмонию, в принципе, не лечили. Люди умирали от нее. Сейчас она лечится за 10-15 дней.

Так что, преодолеем и коронавирус. Будем сильнее.

Надеемся на это.

- Вы так уверенно говорите об этом...

- Я вспоминаю, когда мы проходили все эти кризисы, 1991 год, 1996-й, 1998-й...

Дикая инфляция. Обеднение огромного количества людей. Неверие власти и в завтрашний день, и так далее. Но мы всегда говорили: мы должны из кризиса выйти сильнее и лучше.

Я думаю, и из нынешнего кризиса мы тоже выйдем сильнее, лучше и, в хорошем смысле, - новой страной.

- Вы Путина знаете по Питеру, когда он еще просто был в одном с вами дружеском кругу, у него даже был такой псевдоним – «Штази».

- Да, его так называли бизнесмены, о которых он теперь беспокоится. (Степашин немного иронизирует.)

- И что в нем - в Путине - такого уж особенного?

- Если одним словом, это сила воли. Он очень сильный внутренне человек. Причем не теряется ни в одной ситуации. Я это видел много раз в своей жизни, в своей работе совместной.

Сила воли – это очень важно для руководителя. Особенно в форс-мажорной ситуации, да и для такой большой страны, как наша.

- Есть любопытная фотография, она сделана, когда Путин уже был президентом. И вы как раз отремонтировали свою дачу. И он спросил: Сереж, как у тебя там? А вы ему сказали: Володь, давай заедем. Я себе так представляю тот разговор. И вы поехали. Вы вдвоем сидите у вас на даче. Он – президент, вы – тогда были в Счетной палате, уже может быть.

- Да, только пришел в палату. Дело в том, что ничего удивительного нет. Он бывал там у меня и раньше, еще до того, как стал президентом. У нас были дружеские отношения. Я считаю, что они и остаются. И это был обыкновенный человеческий поступок. Человек приехал, заехал в гости. Что ж тут особенного?

- Вы выпили, закусили?

- Так, чуть-чуть вина налили, да и все. Нет, он не любитель, ты знаешь, он спортсмен. Он режимщик хороший.

А потом, с такой дикой нагрузкой - куда там выпивать? С ума сойдешь. У нас уже были в стране опыты выпивания.

- Когда 31 декабря 2019-го было 20-летие назначения Путина исполняющим обязанности президента, он собрал узкий круг. В том числе, и вы туда приехали. И вы так засекретились с Владимиром Владимировичем, мне так и не рассказали, что там такое было.

- Нет, действительно, люди встречаются, разговаривают. Зачем выносить?

- Можете по секрету, - только слушателям радио "Комсомольская правда" и только сайту KP.RU.

- Нет, есть понятие человеческой этики. Поэтому - ты уж прости ради Бога. Спроси у президента. Пускай он тебе по секрету и скажет. Ты же задаешь ему вопросы. Чего ты ко мне пристаешь?

- Ясно. Но хотя бы настроение, настрой?

- Когда мы встречаемся, настроение нормальное. Мы же ленинградцы, мы вышли оттуда, из той жизни. Тогда были совсем молодыми. Кто-то о чем-то мечтал, у кого-то получилось, а у кого-то - нет.

А дружба и человеческие отношения – они всегда остаются в жизни. Всегда и во всем.

- Я знаю, что кроме Степашина, Путин зовет в этот так называемый "узкий круг" тех людей, которые уже в Кремле не работают.

- Я тоже не работаю.

- Но он же вас зовет на Послание президента.

- Зовет. Это его право. Слушай, странный вопрос. Он же живой человек. Да, президент. Да, 20 лет - тяжелейшая, сумасшедшая нагрузка, если так можно сказать. Но человек остается человеком в любом случае. Это нормально.

Даже товарищ Сталин к себе на дачу приглашал. Правда, подпаивал, говорят, и слушал, что они говорят про него.

- У Путина того нет.

- Нет.

- Он не сломается? Путин.

- Нет.

- Его же не хотят отпускать. Он снова может пойти - в президенты.

- Времени много до 2024 года. Решение будет принимать он сам. А насчет того, что не сломается, у меня никаких сомнений нет абсолютно.

Гены такие, воспитание такое, школа такая. Родители прошли страшную войну. Выжили и передали любовь к стране.

Это такое заезженное сейчас: ну вот, любить страну…

- Ваша мама что про Путина говорит?

- Ну, она желает ему успехов, удачи. Потому что она видит прямую закономерность. Если у него получается – все будет хорошо в стране.

И, конечно, она очень переживает, что у нас многовато бедных людей. У нее соседка, у которой 15 тысяч рублей пенсия. Она вынуждена подрабатывать волонтером. Мы немножко тоже ей помогаем продовольствием, еще чем-то. Вот за это она беспокоится.

Кстати, это беспокойство общее. Почему и вчера, обращаясь к стране, Путин говорил как раз о тех, кто работает, кто от земли, в том числе и о бедных людях наших. Чтобы поделились с ними, что называется...

- Ясно. А вот ещё некоторые рассуждают, что обращение Путина в связи с коронавирусом, это чуть ли не предвыборный какой-то шаг...

- Да смешно. Все главы государств выступили. Правда, большая часть из них пугала народ войнами и прочим. В отличие от выступлений того же Трампа или Джонсона, той же госпожи Меркель, это было спокойное - просто обращение к людям.

Люди этого ждали, на самом деле. Нельзя же жить в безвоздушном пространстве. У нас же после Чернобыля никто не выступил ни хрена.

- Если вы Путина встретите сегодня или завтра, - что вы ему скажете?

- Здоровья пожелаю.

- Привет президенту, при случае, передайте от «Комсомолки».

- Хорошо.