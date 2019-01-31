Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?

В последнее время обладатели высоких властных кресел и кабинетов не устают шокировать общественность. Инциденты возникают - один другого краше.

Вот представителя Карачаево-Черкесии в верхней палате Российского парламента – в Совете Федерации – Рауфа Арашукова задерживают прямо во время заседания. Причем, на основе сверхсерьезных подозрений – в убийствах и участии в организованной преступной группировке. Вот другой чиновник весьма высокого уровня – заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг - уволен из-за безобразных высказываний в адрес своих сотрудниц.

Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда смотрели правоохранители? 00:00 00:00

- Сергей Вадимович, прежде всего - как вам задержание правоохранительными органами сенатора Арашукова?

- Меня, честно говоря, резануло, когда я узнал о том, что его взяли прямо в зале заседаний Совета Федерации. Это такой щелчок, знаете, по нашему парламенту. Честно говоря, такого не помню. По-моему, не было такого и при Советском Союзе.

- Знаю, что вы много всяких начальников поснимали, и в правительстве, когда были премьер-министром, и когда руководили Счетной палатой. Ну, когда снимают с должности – мотивация, в общем, понятна. Но вот как они, люди, подобные Арашукову, Горрингу и многим другим, «прославившимся» возмутительными поступками, вообще становятся большими начальниками?

- Тут разные истории.

Что касается сенатора, считаю, что это, конечно, серьезная недоработка, в том числе, правоохранительных органов. С таким шлейфом, как обвинения в заказных убийствах и участии в организованной преступной группировке в Карачаево-Черкесии... Конечно, такой человек не должен был не то что становиться сенатором, но и находиться на свободе, давайте быть откровенными.

У меня вопрос к тому, кто его выдвигал в сенаторы в 2016 году. Ведь он же не сам пришел. Он же не просто избрался народным депутатом, как это было в свое время. Избрался, а потом оказалось – криминальное прошлое.

Что касается замглавы Росгеологии Горринга – ну, я набрал все-таки интернет, чтобы посмотреть его выступление. Ну, это... Такое впечатление, что - просто больной человек, распущенный… Он еще и издевался над женщинами.

Как это "чудо-юдо" оказалось на достаточно большой государственной должности, на самом деле? Опять же, вопрос к подбору кадров.

И то, что и с тем, и с другим поступили правильно, - у меня сомнений точно нет. По делу сенатора прокуратура и Следственный комитет предъявили веские доказательства. А второго – попадись он где-нибудь… Ну, ладно, не будем комментировать.

- Но должна же существовать определенная система подбора кадров на государственную службу, проверки человека.

- Она, в принципе-то, есть. И ведь созданы серьезные препоны, кадровые комиссии, которые изучают личные дела, имеются специальные службы, правоохранительные органы. Почему система не работает так, как надо, почему происходят такие осечки - это большой вопрос на самом деле.

- А как вы считаете, где прорехи в этой системе?

- Думаю, надо смотреть, кто конкретно этими персонами занимался. Если они изучают претендентов на должность действительно персонально, серьезно – это одно дело. Если люди относятся формально – другое. Надо с них спросить как следует.

Я бы, действительно, провел сейчас серьезнейшее расследование и сделал бы, может быть, такое публичное занятие для кадровиков и для начальников разных уровней.

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