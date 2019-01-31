Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский генпрокурор опустился до жаргона, доказывая боевой опыт сына
Опять двойка: россияне поставят оценку правительству (Анна Сочина)
"Наблюдайте дальше": Исаев после скандала с Арашуковым напомнил о чист...
На Украине сообщили об отключении большинства госшахт от электроснабжения
Главная / В России

Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?

31 января 2019, 01:24  •  238 • В России

В последнее время обладатели высоких властных кресел и кабинетов не устают шокировать общественность. Инциденты возникают - один другого краше.

Вот представителя Карачаево-Черкесии в верхней палате Российского парламента – в Совете Федерации – Рауфа Арашукова задерживают прямо во время заседания. Причем, на основе сверхсерьезных подозрений – в убийствах и участии в организованной преступной группировке. Вот другой чиновник весьма высокого уровня – заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг - уволен из-за безобразных высказываний в адрес своих сотрудниц.

Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда смотрели правоохранители?

00:00
00:00

- Сергей Вадимович, прежде всего - как вам задержание правоохранительными органами сенатора Арашукова?

- Меня, честно говоря, резануло, когда я узнал о том, что его взяли прямо в зале заседаний Совета Федерации. Это такой щелчок, знаете, по нашему парламенту. Честно говоря, такого не помню. По-моему, не было такого и при Советском Союзе.

- Знаю, что вы много всяких начальников поснимали, и в правительстве, когда были премьер-министром, и когда руководили Счетной палатой. Ну, когда снимают с должности – мотивация, в общем, понятна. Но вот как они, люди, подобные Арашукову, Горрингу и многим другим, «прославившимся» возмутительными поступками, вообще становятся большими начальниками?

- Тут разные истории.

Что касается сенатора, считаю, что это, конечно, серьезная недоработка, в том числе, правоохранительных органов. С таким шлейфом, как обвинения в заказных убийствах и участии в организованной преступной группировке в Карачаево-Черкесии... Конечно, такой человек не должен был не то что становиться сенатором, но и находиться на свободе, давайте быть откровенными.

У меня вопрос к тому, кто его выдвигал в сенаторы в 2016 году. Ведь он же не сам пришел. Он же не просто избрался народным депутатом, как это было в свое время. Избрался, а потом оказалось – криминальное прошлое.

Что касается замглавы Росгеологии Горринга – ну, я набрал все-таки интернет, чтобы посмотреть его выступление. Ну, это... Такое впечатление, что - просто больной человек, распущенный… Он еще и издевался над женщинами.

Как это "чудо-юдо" оказалось на достаточно большой государственной должности, на самом деле? Опять же, вопрос к подбору кадров.

И то, что и с тем, и с другим поступили правильно, - у меня сомнений точно нет. По делу сенатора прокуратура и Следственный комитет предъявили веские доказательства. А второго – попадись он где-нибудь… Ну, ладно, не будем комментировать.

- Но должна же существовать определенная система подбора кадров на государственную службу, проверки человека.

- Она, в принципе-то, есть. И ведь созданы серьезные препоны, кадровые комиссии, которые изучают личные дела, имеются специальные службы, правоохранительные органы. Почему система не работает так, как надо, почему происходят такие осечки - это большой вопрос на самом деле.

- А как вы считаете, где прорехи в этой системе?

- Думаю, надо смотреть, кто конкретно этими персонами занимался. Если они изучают претендентов на должность действительно персонально, серьезно – это одно дело. Если люди относятся формально – другое. Надо с них спросить как следует.

Я бы, действительно, провел сейчас серьезнейшее расследование и сделал бы, может быть, такое публичное занятие для кадровиков и для начальников разных уровней.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


238
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 01:24
Погоня за иммунитетом - залог криминала в депутатcком корпусе?
30 января 2019, 15:39
Украинцев проверят на «детекторе лжи». Всех
30 января 2019, 18:54
Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать
Загрузка...
30 января 2019, 02:39
Николай Долгушкин: Сейчас с красным знаменем в комсомольскую бригаду? Да запросто!
30 января 2019, 15:39
Сергей Шойгу порадел за курсантов-летчиков
31 января 2019, 01:24
Сергей Степашин: Даже в советские времена такого не было, чтобы сенатора или депутата арестовывали в зале заседаний. Куда раньше смотрели правоохранители?
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
30 января 2019, 23:54
"Машина, не имеющая аналогов в мире": Шойгу рассказал о характеристиках обн...
30 января 2019, 23:54
"Противоречит принципам рыночной экономики": Украина отказалась от очередно...
31 января 2019, 01:24
Погоня за иммунитетом - залог криминала в депутатcком корпусе?
30 января 2019, 23:54
"Поведение политического гопника!": Милонов о признании Трампом лжепрезиден...
30 января 2019, 23:54
Опять двойка: россияне поставят оценку правительству (Анна Сочина)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2019, 10:54
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
27 января 2019, 14:39
Небензя сорвал бенефис США в ООН
27 января 2019, 23:08
Пиcюнковaя иcтоpия
26 января 2019, 17:24
Патриарх Иерусалимский неожиданно «выздоровел», отменив встречу с Порошенко
24 января 2019, 14:24
США вымрут, останется Россия: Панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас
25 января 2019, 02:24
Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.