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Сергей Степашин - об избиении российских депутатов в Грузии: Это - работа Госдепа. Больше ни ногой туда нашим парламентариям!
21 июня 2019, 21:09 • 49 • В России
В пятницу, 21 июня, в редакции «Комсомолки» побывал Сергей Степашин. Мы подробно обсудили темы, прозвучавшие накануне на «Прямой линии» Владимира Путина. А также - оперативную повестку, в частности - ЧП с делегацией российских парламентариев в Грузии...
Сергей Степашин: "Давайте полгодика не поедем в эту Грузию и пускай эта оппозиция побегает"
- Сергей Вадимович, события в Грузии – глупые, драматические, ужасные.
- Неприятные.
- Причем - совершенно внезапные. Ничто не предвещало, как говорится.
- Это для нас не предвещало.
- Расскажите, как вы их видите.
- Во-первых, я хорошо очень знаю Сергея Гаврилова, он член совета Императорского православного палестинского общества, которое я возглавляю. Хоть и входит во фракции КПРФ Госдумы...
Сергей очень активно занимается вопросами православия, христианства, много раз бывал в Сирии, мы работаем вместе по этим проблемам. И то, что его единогласно избрали руководителем всей межпарламентской группы или комиссии, это хороший знак. Все-таки Россия, действительно, православная во многом страна, хотя и многоконфессиональная.
В Грузию, собственно, они не собирались особо лететь. Мы с Сергеем обменивались этими вопросами.
В пятницу, 21 июня, в редакции «Комсомолки» побывал Сергей СтепашинФото: Михаил ФРОЛОВ
- Накануне?
- Раньше, месяца полтора назад. Грузия сама настояла на том, что она готова и хочет принять наших парламентариев. Это тоже православная страна, со своими традициями, замечательными храмами...
И вот случилось то, что случилось.
Насчет случайности и внезапности, поверьте мне… Такого случайно не бывает. Стоило только человеку сесть в кресло… Собственно говоря, когда тебя приглашают проводить те или иные конференции в парламенте, куда садиться должен руководитель сей ассамблеи? Естественно, на это место. Не на место председателя парламента, а на место, которое ему дали.
И через 10-15 минут взорвалась вся Грузия. Вот представьте себе, на место Володина сел (Сергей Степашин называет фамилию одного из депутатов Госдумы. - Авт.) Утрирую, конечно. Упаси Господь... Кто об этом в нашей стране будет знать?
- Ну, скандальчик, в интернете пошумят.
- Никто не заметит... А здесь же это точно и четко продуманная комбинация. Причем - удар ведь не против России, удар против нынешнего руководства Грузии, скорее даже не президента, а - против ведущей партии.
- Хотя президент заявила, что это провокация России.
- Ну, президент есть президент. Вы знаете, откуда она приехала, кем она является и кто ее рекомендовал.
Это против партии, которая симпатизирует нашей стране (аккуратно, правда). Теперь у меня только один вопрос в этой связи. Грузия сегодня, по моим данным, получает очень приличное - точные цифры не буду называть, пускай Алексей Леонидович Кудрин скажет, он в Счетной палате у нас сейчас - пополнение бюджета за счет туризма именно из России.
Вот что бы я сейчас сделал? Ребята, давайте на полгодика не поедем мы в эту Грузию. И пускай эта оппозиция побегает.
- А это правильная позиция?
- С моей точки зрения – да. Нельзя хамить и оскорблять страну и людей, тем более - депутатам.
Вы чего, друзья мои? До Абхазии кто довел, я, что ли? Я в 92-м году был там, вместе с Шойгу, между прочим. Когда спасали Эдуарда Амвросиевича, (Щеварднадзе. - Авт.) и Паша Грачев его увозил, из Абхазии, между прочим.
Кто войну начал - мы, что ли?
Поэтому здесь должна быть очень жесткая реакция в этом плане. Ну, МИД и отреагировал, собственно говоря.
Что касается Грузии, очень жаль. Красивая страна, великолепные люди. Лучшие грузины живут в России на самом деле, как вы знаете, лучшие специалисты. Живут и будут жить, потому что для нас они родные и близкие люди.
Так что - это вопрос не к православию, не к Гаврилову, не к парламенту, это удар по тем, кто пытается хорошо работать с моей страной.
Александр Гамов и Сергей СтепашинФото: Михаил ФРОЛОВ
- Важное уточнение. Президент Грузии на своей странице в Фейсбуке написала, что это провокация со стороны России. И еще одно уточнение. Она обвинила и Саакашвили, что он как-то к этому причастен.
- Ну, сейчас можно винить кого угодно, даже Трампа. На самом деле, это глупость полнейшая. Пускай госпожа президент на меня не обижается, она, видимо, плохо информирована или путает божий дар с яичницей. Уж России-то зачем это нужно?
Сергей Степашин в прямом эфиреФото: Михаил ФРОЛОВ
- Она назвала нас врагом и оккупантом.
- Мы никого не оккупировали в Грузии. Я же не буду рассказывать про события 2008 года. Вы знаете прекрасно, кто начал и кто поубивал наших людей, кто сбивал наши самолеты (из нашего же оружия). А вот откуда девушка приехала, какое гражданство у нее было до последнего времени, у меня тоже большой вопрос. Она грузинский-то хоть знает? У меня сомнения.
- На своей странице в Фейсбуке она по-грузински написала.
- Ну, слава Богу. Молодец.
- Официально Москва уже отреагировала на ЧП...
- Да, - назвав это провокацией и недопустимой ситуацией. МИД ответил очень жестко. Другое дело, что больше ни ногой туда нашим парламентариям, это 100 процентов. Нечего там делать.
- В Кремле считают русофобской провокацию в Тбилиси.
- Я считаю, даже - не русофобская. Просто - самая настоящая провокация и против России, и против нынешней партии, которая занимает ведущие позиции в Грузии.
- Но вы не ответили, кому это выгодно в Грузии.
- В Грузии я не знаю, кому это выгодно. Выгодно тем, кто борется против существующей партии. Это те самые политические оппозиционные силы.
Я думаю, Мишико (имеется ввиду Саакашвили. - А.Г.) с удовольствием лапки сейчас потирает, известный крупный специалист.
Но абсолютно очевидно, это - работа госдепа. Я вспоминаю свою работу в спецслужбах. (В прошлом Сергей Степашин - шеф Лубянки. - Авт.) Совершенно очевидно, что без американских советов, американских консультаций и согласования с послом United States в Тбилиси ничего не делается. Я знаю, что говорю.
Сергей Степашин в гостях у "Комсомолки"Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Хорошо, а какая-то глобальная выгода американцам…
- А зачем глобальная? Вот взяли, щелкнули, а дальше - шевелитесь. Американцы играют в свою игру. Точки бифуркации везде, особенно в Европе.
- То есть, основная цель – разрушить даже те отношения, которые у России есть с Грузией?
- Совершенно верно. Как только пошло сближение – так вот вам, пожалуйста, получите...
Экс-министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания: «Настроения против русских туристов начали нагнетать еще месяц назад!»
Интервью с экс-премьером России Сергеем Степашиным.
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