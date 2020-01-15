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Сергей Степашин - о Послании президента и отставке правительства: По себе знаю - как уходить в отставку с поста премьера. Теперь главное - не раскисать

15 января 2020, 20:39  •  62 • В России

- Сергей Вадимович, как вы оцениваете отставку правительства?

- Скажу откровенно, для меня это было неожиданным. Я хочу пожелать и всем министрам, и в первую очередь Дмитрию Анатольевичу Медведеву успехов, удачи, как говорят в таких случаях, силы духа.

Тем более, ему предложена интересная, как мне кажется, совершенно новая работа, в новом качестве.

Я знаю, что такое уходить в отставку. Поэтому я хочу просто всем пожелать успехов, не раскисать в этой истории.

А новому правительству - посмотрим, какое оно будет по составу, перед ним стоят очень серьезные амбициозные задачи. Владимир Владимирович их в Послании сформулировал достаточно четко и жестко. Поэтому надо понимать, надо работать эффективнее. И тогда будет результат. Больше комментировать мне нечего.

- Новое правительство должно будет работать по-новому?

- Новая работа связана, в первую очередь, с демографической политикой, с решением крупнейших социальных проблем, повышение уровня жизни.

А Дмитрий Анатольевич займет новую должность - заместителя председателя Совета Безопасности.

Когда я уходил в отставку с поста премьера, мне Борис Николаевич Ельцин предложил должность секретаря Совбеза. Здесь история другая. Председатель Совета Безопасности - это президент страны. Он предложил Медведеву должность своего заместителя и - курировать все вопросы правоохранительных органов и судебной реформы.

Интересный поворот. Я думаю, что опыт и экс-президента, а теперь уже и экс-премьер-министра, толкового сильного юриста, он Дмитрию Анатольевичу пригодится.

- После ухода в отставку что происходит с экс-премьером?

- Это вопрос не ко мне. У меня это было очень давно. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич уже знал о том, что будет в среду, после послания. В отличие от меня.

- Что бы вы пожелали новому премьер-министру Российской Федерации?

- Вот когда его назначат, тогда и пожелаю. Пока сложно.

- Тогда вернемся к Посланию президента... Сергей Вадимович, вы про себя в этом послании сегодняшнем услышали?

- Про себя лично? Про себя лично не услышал. И, слава Богу. Я один раз – раньше - услышал про Счетную палату – что руководитель должен оставаться там только два срока подряд. И ушел из палаты. А что касается…

- Я вас перебью. Если мне память не изменяет, вы же сам такой закон инициировали.

- Правильно. Но президент должен был его поддержать. Кстати, сегодня Владимир Владимирович опять подтвердил это правило, относительно всех должностей, вы обратили внимание? Многие задавали вопрос, что будет после 24-го года. Вот он всем и ответил.

- А с нововведениями по парламенту вы согласны?

- Президент вернул примерно ту же практику, что была в Верховном Совете до 93-го года. Все министры, кандидатуры которых вносил президент и премьер-министр, рассматривались и утверждались Верховным Советом. Теперь это снова будет делать наше Федеральное Собрание. Мне это тоже близко и совершенно понятно, безусловно.

- А как вам программа по улучшению демографической ситуации в стране?

- Много было сказано интересного, но мне понятно еще одно: без хороших и качественных домов никакая семья жить нормально не может. Сколько бы денег ни прибавляли. Поэтому деньги деньгами, спасибо президенту за пособия и материнский капитал, но мы – Фонд ЖКХ - будет продолжать программу переселения из аварийного жилья и улучшать жилищно-коммунальное хозяйство в нашей стране. Вот что я услышал для себя лично.

- И что у вас в программе ЖКХ?

- 600 тысяч мы должны переселить до 24-го года, примерно столько же сегодня прибавилось «аварийщиков».

- Аварийщики – это кто?

- Это люди, обитающие в аварийном жилье. Где жить просто опасно для жизни. Бюджетные средства на переселение выделены были, ты знаешь инициативу президента. И, конечно, связь между демографией и жильем, качеством жилья, она совершенно прямая.

И второе, что мне понравилось…

- Извините, что перебиваю. Здесь все взаимосвязано с работой Фонда ЖКХ, да? С его гендиректором Константином Цициным.

- Безусловно. Константин Георгиевич в этой должности с 2008 года.

- С самого начала.

- Да.

- Еще на что вы обратили внимание?

- В связи с тем, что я возглавляю и Императорское православное палестинское общество (ИППО), у нас есть целая тематика, связанная с защитой христианства на Ближнем Востоке. Мы еще раз услышали в Послании президента, насколько сложна сегодня история в этом регионе.

Ливия, Ирак, все это близко для ИППО , для нас с тобой, ты со мной побывал во всех этих горячих точках.

И сегодня, конечно, Россия занимает особое место здесь. Не убийствами, не атаками, не терактами, как это делают некоторые страны, а своей гуманитарной миссией заняла наша страна такое положение. Вот три темы, которые меня серьезно затронули в личном плане.

- А если не в личном? Например, тезисы о двойном гражданств?

- Меня это не касается и не коснется никогда, ты знаешь: я не имею двойного гражданства. По-моему, совершенно очевидно, что государственный служащий не должен иметь гражданства другой страны. Если ты на госслужбе, никаких двойных гражданств. Будь любезен, голубчик, определись, кто ты и кому служишь. Для меня это совершенно очевидно, как, кстати, для бывшего директора ФСБ.

- И скажите, по вашим прикидкам, сколько примерно у нас чиновников имеют двойное, а то и тройное гражданство, такую «безответственную» цифру назовем?

- Я абсолютно убежден, что чиновники, находящиеся сейчас на госслужбе, двойного гражданства уже не имеют, потому что это было жесткое требование президента и его администрации. Их просто не назначают на ответственные посты. А если таковые обнаруживаются - их освобождают. Другое дело, надо посмотреть на руководителей некоторых госкорпораций. Вот здесь вопросы могут быть.

- Вам не показалось необычным, что свое Послание президент начал именно с демографии?

- Наоборот, все правильно. Я вспоминаю полемику еще при правительстве Черномырдина. Один министр, его уже нет, он ушел из жизни, не буду фамилию называть, сказал: Виктор Степанович, у нас все замечательно, реформы всякие хорошие, только пенсионеров много. В смысле – больше, чем работающих. Мне кажется, поэтому президент и начал с того, что, ребята, вы о людях сначала подумайте, о будущих трудовых ресурсах, потом об экономических концепциях и макроэкономических прогнозах.

Абсолютно правильный подход президента страны. Я просто приветствую именно такую постановку вопроса.

- Изменения в Конституции, анонсированные президентом, нужны?

- Конституция незыблема, и это подтверждено. Основные ценности остаются. Но некоторые уточнения необходимы, это веление времени. Только не надо вводить это в моду. У нас в стране менялись Конституции, и достаточно часто, в Советском Союзе, но от этого люди жить лучше не стали.

- А вот если говорить о деталях, какие поправки, на ваш взгляд, актуальны? О которых говорил президент.

- Да все, которые он назвал.

Это и вопросы, связанные с ролью губернаторов, Госсовета, который должен стать серьезнейшим органом управления страной. Это, конечно, назначение министров и судей через Совет Федерации. Все поправки, думаю, пакетом надо рассматривать в этом году.

Знаешь, что больше всего меня впечатлило или порадовало? Совершенно не обязательно сложные вопросы выносить на референдум. Достаточно принять федеральные законы. Собственно, Конституция это предусматривает.

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Я сам один из тех, кто участвовал в написании нынешней Конституции в свое время - в 93-м году. Но президент сказал так: да, это не обязательно, но я считаю, что по указанным важным темам народ должен проголосовать. Он ставит вопрос о проведении всероссийского референдума. Вот это называется прямая демократия, прямое общение с народом. Чтобы люди понимали, что они принимают непосредственное участие в управлении страной.

- Получается, что сегодня это было Послание не только и не столько к Федеральному Собранию, но, прежде всего, к народу?

- Если ты обратил внимание, Путин даже оговорился: я не к вам обращаюсь, а к народу,

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

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