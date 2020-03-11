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Сергей Степашин - о поправках в Конституцию: А что оппозиция так всполошилась из-за Путина? У вас же впереди ещё четыре года - готовьтесь!

11 марта 2020, 23:00  •  93 • В России

В среду, 11 марта, Совет Федерации и Госдума одобрили поправки в Конституцию России. «А для вас какая поправка самая важная?» С таким «Вопросом дня» «Комсомольская правда» (пока - столичный выпуск) выходит на четверг, 12–е. Это также стало темой нашей беседы с известным политиком и давним другом нашей газеты - Сергеем Степашиным.

- Что ты имеешь в виду под самой важной поправкой? - ответил вопросом на вопрос мой собеседник? - В этом пакете - все важные.

- Какая вам, Сергей Вадимович, ближе всего? О Боге, о браке - мужчины и женщины, о русском народе - государствообразующем...

- Самая главная для меня поправка – это то, что еще раз подтверждается, что Россия является социальным государством. В Конституции будут четко прописаны все социальные гарантии.

Для меня это важнее всего, как для человека, который пожил, послужил и теперь вот занимается социальными вопросами, я имею в виду, - аварийным жильем.

Людям надо дать достойную жизнь. Это главное, что прописано в Конституции. Теперь, кто не будет выполнять, должны ответить головой.

- Это как?

- А вот так. Не справились с нацпроектами, пошли вон с работы.

Хватит болтать языком, что есть объективные и субъективные трудности. Конституция – это Высший Закон, и то, что там прописаны такие гарантии, - для меня является очень важным.

Это - примерно, как у американцев билль о правах.

- У нас выше.

- У нас выше, да. Но у них живут лучше.

- А как это все соотносится с Фондом ЖКХ? Поправки...

- Напрямую. Достойная жизнь, социальное государство – это достойное жилье, в первую очередь. Что бы мы ни говорили. Жилье на селе, жилье в городе. Это - все напрямую соотносится с положениями Конституции.

В общем, это - то, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше.

Путин продлил деятельность Фонда ЖКХ как минимум, до 2026-го года, а дальше - посмотрим.

- И вы к этому времени собираетесь все аварийное жилье ликвидировать?

- Да! Все то, что выявили на январь 2017-го и - дальше. По крайней мере, миллион человек мы переселим, если нам не будут мешать. Надеюсь, никто и не помешает.

- Миллион должны получить новые квартиры - именно по линии Фонда ЖКХ.

- Официально пока - 530 тысяч человек. Но на сегодня выходит цифра больше. Полагаю, что мы досрочно сумеем выполнить те задачи, которые поставлены по «аварийке». За два-три года.

- Не могу не задать вам вопрос - как председателю Императорского Православного Палестинского общества. Поправка о том, что впервые в нашем Основном Законе появляется понятие Бога. А Бог, Сергей Вадимович, впервые нашей с вами Конституции - Советской, Российской...

- В Советской Конституции вместо Бога была партия.

А что касается упоминания Бога, это - история нашей страны, я ничего в этом плохого не вижу.

Наоборот, я это поддерживаю. Это история нашей страны, православной Руси, которая просуществовала намного больше, чем 70 лет советской власти.

Мне, кстати, больше всего нравится и то, что мы вспомнили страну-победителя. (СССР - во Второй мировой. - А.Г.) А то у нас подзабыли, кто выиграл Вторую мировую-то.

- Начали забывать. Не мы, конечно.

- А Боженька им, Саша, напомнит через Конституцию.

- Надеюсь, что примут нормально?

- Конечно. У меня сомнений нет. Проголосуют 22 апреля в день рождения товарища Ленина.

- А как вам поправка Валентины Терешковой - о том, что Владимир Путин сможет снова избираться Президентом России?

- Она была ожидаема, на мой взгляд. А вообще - президента у нас выбирает не Конституция, а - народ. И в 2024-м право выбора будет у народа. Кого выберет, тот и будет.

- Там, кроме Путина, будут же еще кандидатуры.

- Ты знаешь, я сейчас внимательно почитал некоторые СМИ...

Друзья мои, если вы - сильная оппозиция, умная, конструктивная, с интересными предложениями, - готовьте своего кандидата. Еще четыре года.

Вон Борис Николаевич Ельцин победил же тогда всех, выйдя из оппозиции, кстати. Вот вам большой пример. Найдите кандидатуру... Вон в Америке борются пенсионеры между собой и ничего.

- И это - тоже наша история. Удачи, счастливо!

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