Сергей Станкевич: Я за то, чтобы кандидаты в президенты во время дебатов были один на один

- Сергей Борисович, на телевизионных дебатах много скандалов, мало толка. Как избавиться от этой клоунады и профанации?

- У меня точка зрения близкая. Я только не называл бы это клоунадой.

Сергей Станкевич, историк и политолог 00:00 00:00

Все-таки назвал бы крайне неудачным форматом дебатов, которые не дают возможности избирателю сформировать осознанную позицию и сделать рациональный выбор.

Кандидаты вот в этом формате не могут себя раскрыть, не могут видение свое конкретной проблемы, которая обсуждается, показать.

Все сводится к перебранкам, порой выходящим за этические границы. И, скорее, отталкивает избирателя от самой процедуры. Люди перестают слушать или слушают, но совсем с другой целью. И я думаю, что вот такого рода предвыборные дебаты дискредитируют сам важнейший для нас институт выборов. Их надо обязательно изменить. И более-менее понятно – как.

- Ну, и как же? Какие могут быть варианты?

- В данном случае у нас семь кандидатов борются между собой, восьмой не участвует в дебатах. И никто не мешал сделать так, чтобы каждый из этой семерки - по договоренности, по собственному выбору - в течение часа дебатировал с двумя другими оппонентами.

Тогда это было бы 14 часов дебатов. Таким образом, даже за короткое время предвыборной кампании они бы успели в течение часа высказаться полно и глубоко.

Если оппоненты не смогут сами договориться о партнерах на дебаты, решать жребием. Только и всего. Тогда мы могли бы посмотреть внимательно на каждого, вникнуть в аргументы, а не слушать быстрое повторение примитивных лозунгов, как это сейчас происходит.

- А один на один, как в Штатах, вам это кажется не очень продуктивно?

- Все эти размышления имеют смысл уже применительно к следующей президентской кампании, которая, впрочем, не за горами – шесть лет пролетят быстро.