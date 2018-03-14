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Сергей Станкевич: Я за то, чтобы кандидаты в президенты во время дебатов были один на один
14 марта 2018, 19:54 • 40 • В России
- Сергей Борисович, на телевизионных дебатах много скандалов, мало толка. Как избавиться от этой клоунады и профанации?
- У меня точка зрения близкая. Я только не называл бы это клоунадой.
Сергей Станкевич, историк и политолог
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Все-таки назвал бы крайне неудачным форматом дебатов, которые не дают возможности избирателю сформировать осознанную позицию и сделать рациональный выбор.
Кандидаты вот в этом формате не могут себя раскрыть, не могут видение свое конкретной проблемы, которая обсуждается, показать.
Все сводится к перебранкам, порой выходящим за этические границы. И, скорее, отталкивает избирателя от самой процедуры. Люди перестают слушать или слушают, но совсем с другой целью. И я думаю, что вот такого рода предвыборные дебаты дискредитируют сам важнейший для нас институт выборов. Их надо обязательно изменить. И более-менее понятно – как.
- Ну, и как же? Какие могут быть варианты?
- В данном случае у нас семь кандидатов борются между собой, восьмой не участвует в дебатах. И никто не мешал сделать так, чтобы каждый из этой семерки - по договоренности, по собственному выбору - в течение часа дебатировал с двумя другими оппонентами.
Тогда это было бы 14 часов дебатов. Таким образом, даже за короткое время предвыборной кампании они бы успели в течение часа высказаться полно и глубоко.
Если оппоненты не смогут сами договориться о партнерах на дебаты, решать жребием. Только и всего. Тогда мы могли бы посмотреть внимательно на каждого, вникнуть в аргументы, а не слушать быстрое повторение примитивных лозунгов, как это сейчас происходит.
- А один на один, как в Штатах, вам это кажется не очень продуктивно?
- Все эти размышления имеют смысл уже применительно к следующей президентской кампании, которая, впрочем, не за горами – шесть лет пролетят быстро.
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