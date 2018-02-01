Сергей Собянин: «В центре новых парковок не будет, метро дотянут до Солнцево, реконструкцию улиц начнут на окраинах»

ЗА НОВУЮ КВАРТИРУ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ПЛАТИТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

- Вы приходили к нам на эфир в мае прошлого года. Тогда в Москве кипели страсти по поводу реновации. Сейчас все утряслось?

- Мы приняли федеральный и региональный закон о реновации, а также перечень домов, которые вошли в программу. Дальше предстоит кропотливая работа. Сначала - подбор стартовых площадок для первой волны переселения. Потом нужно создать проекты планировок районов реновации. В этих градостроительных документах нужно учесть все проблемы, связанные и с самим переселением, и с образованием, и с детсадами, школами, поликлиниками, и транспортные проблемы. Все это увязать в единый проект, чтобы городская среда не ухудшалась, а улучшалась. Только тогда мы сможем сказать, что программа выстроена до конца, ее обсудили с жителями и распределили по годам. Тем не менее, мы не ждем. Сейчас на 250 стартовых площадках уже начинается строительство.

Сергей Собянин в гостях у "Комсомолки"Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Районы пятиэтажек порой считают не очень благополучными, даже криминальными. Реновация решит эту проблему?

- Я не сказал бы, что районы пятиэтажек стали более криминальными и депрессивными. Но понятно, чем дешевле жилье, тем более низкая цена на его аренду. Там становится больше мигрантов, людей с небольшим достатком. Если бы мы не приняли программу реновации, то этот тренд усиливался бы. Жилье постепенно разрушалось, цены на него еще больше падали, и такие районы на самом деле превращались бы в депрессивные. Программа реновации как раз и направлена на то, чтобы этого не случилось. После утверждения программы реновации цена на жилье в этих пятиэтажках даже несколько выросла. Теперь баланс, мне кажется, уже начал появляться.

- Многие переселенцы волнуются, неужели их заставят покупать новую квартиру?

- Это полная чушь! Никто не заставит вас оплачивать новую квартиру. Жилье за счет большей общей площади – кухни, коридоров, санузлов – станет на 10 - 20 процентов больше. И такая квартира положена бесплатно. А если жители захотят купить дополнительные метры, тогда смогут это сделать при наличии свободных квартир в новом доме. Причем со скидкой 10 процентов, но не более 100 квадратных метров. Доплату будем высчитывать, исходя из рыночной цены в этом районе. Пока в первых домах мало свободных площадей для покупки. Поэтому жители смогут в течение двух лет после того, как переселятся по программе реновации, купить на аукционе выставленные на продажу городом новые квартиры. И тоже со скидкой в 10 процентов.

- Еще вопрос о строительстве, но не связанный с реновацией. В Москве по-прежнему строится много жилья, а есть ли спрос? Не получится ли так, что останутся пустующими целые кварталы?

- В Москве строится очень мало жилья - около трех миллионов квадратных метров в год. Это 0,25 квадратных метров на жителя. А по нормативу Минстроя должно строиться около 1 квадратного метра. То есть, мы в четыре раза не добираем тот норматив, который установлен в стране и которого достигли многие другие регионы. Поэтому многие москвичи переселяются в Московскую область, где строится жилья больше. Я не считаю, что у нас будет какое-то затоваривание жильем. Бывает спад спроса, и рост. В 2017 году в столице по сравнению с 20106 годом стало на 50 процентов больше ипотечных сделок. Это говорит о том, что спрос возвращается. Жилье в Москве всегда будет пользоваться спросом. Вопрос в цене. Девелоперы тоже должны ориентироваться на реальные доходы населения, на реальный спрос и корректировать эти цены, что, собственно, и произошло за последние годы.

Сергей Собянин в прямом эфире ответил на вопросы журналистов и радиослушателейФото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос читателя «КП»:

«Первые готовые дома для переселенцев выбрали, но нас волнует, когда в эти новостройки начнут переезжать жители пятиэтажек? С каких адресов стартует переселение в этом году?»

- Сейчас идет проектирование. В течение 2019 - 2020 года построим стартовые дома, а уже в 2020 - 2021 годах начнем переселение.

ВДОЛЬ ПУТЕЙ НАЗЕМНОГО МЕТРО ПОСТАВЯТ ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

- В этом году объявлено о строительстве 25 новых станций метро. Какие линии запустите в ближайшее время?

- Самый главный проект, которого ждут сотни тысяч людей, - линия в Солнцево-Переделкино. На ней мы дошли уже до «Делового центра», «Парка Победы» и «Раменок». В этом году должны дальше запустить линию Солнцево-Переделкино до Рассказовки в Новой Москве. Очень трудный и сложный проект – Кожуховская ветка до Некрасовки. Мы запустим на ней часть станций, но линия будет работать не в полную загрузку. Поскольку ее нужно дальше еще на несколько станций продлевать, чтобы интегрировать в систему метро. Тогда новый участок не будет перегружать действующие линии. В ближайшее время запустим первый отрезок Большой кольцевой линии метро - от «Делового центра» до «Петровского парка». Мы провели технический пуск, но были сложности с интеграцией этого участка, потому что он соединяется с радиальными линиями метро, с МЦК. Мы хотим настроить систему так, чтобы она работала без сбоев. Надеюсь, в ближайшие месяц-полтора запустим эту линию. Кроме того, в этом году проведем основные работы по продлению первой ветки в Новую Москву, до Коммунарки.

- Расширят ли Ленинградку за МКАДом?

- Вряд ли это будет эффективным решением – расширение одной части Ленинградки. Скорее всего, эффект получим от другого проекта. После того, как был построен головной участок платной дороги на Санкт-Петербург, от Шереметьева до Бусиновской развязки, она уперлась в город и дальше не пошла. А это по сути дублер Ленинградки. Поэтому мы продлеваем эту трассу от Бусиновки до Фестивальной улицы, и далее идем до Дмитровского шоссе. Затем соединяем трассу через Дмитровку с Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. То есть, эффективность этой дороги вырастет кратно. И, конечно, заметно повлияет на саму Ленинградку.

Столичный градоначальник в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопрос читателя «КП»

«Наши дома на улице Бутырский вал стоят рядом с железной дорогой и уже сейчас нам мешают своим шумом проходящие под окнами электрички и поезда. А после запуска одного из первых маршрутов МЦД Лобня и Одинцово, поездов станет больше. Как нас защитят от шума электричек? Наш район превратится в стройку?».

- Скорее всего, обойдемся без стройки. На этом участке не будет крупных капитальных работ. Мы еще раз проверим шумы от железной дороги. При необходимости поставим шумозащитные экраны. По этой ветке со страшным шумом ходило много пассажирских и грузовых поездов. А новые электрички будут высокотехнологичными, современными, малошумными.

МОСКВА НЕ ЗАБИРАЕТ У РЕГИОНОВ, А ПОМОГАЕТ ИМ

- У некоторых жителей других регионов сложилось мнение, что Москва стала городом обеспеченных людей...

- Большинство москвичей получают зарплату от 45 - 50 до 70 тысяч рублей. Таких жителей в Москве 80 процентов. Это совсем небогатый уровень. Но Москва активно работает над общественными пространствами, восстановлением памятников архитектуры, постоянно создает новые парки, культурные центры. Все это благодаря тому, что в Москве развивается экономика, привлекаются инвестиции. Хотя возникает вопрос: «А не за счет ли всей России вы тут собираете денежки?». Ничего подобного! Наоборот, налоговые отчисления от предприятий Москвы в федеральный бюджет потом обеспечивают практически все трансферты из федерального бюджета другим регионам. А эта сумма в полтора триллиона рублей от Москвы ровно та сумма, которая необходима для поддержки всех регионов страны. Поэтому Москва не забирает, а помогает другим регионам. Более того, по всей России созданы за счет Москвы около 3,5 миллионов рабочих мест. Это тоже большой вклад в экономику страны.

К КОНЦУ ЛЕТА ПОЯВЯТСЯ 80 ПАРКОВ

- Центр Москвы после реконструкции сильно изменился. В обновленные улицы вложили миллиарды рублей. А какую отдачу получает от этого город?

- Комфортная среда влияет и на инвестиции в город. У нас растет и туристический поток, и количество пешеходов, и товарооборот. К примеру, в фестивале «Путешествие в Рождество» приняли участие 14,5 миллионов человек. Только за счет увеличения туристов и участников фестивалей мы получаем дополнительные доходы в городской бюджет, которые сопоставимы с затратами на программу «Моя улица». То есть, программа «Моя улица» окупается в течение одного-двух лет. Это очень хороший инвестиционный проект, который приносит дополнительные доходы и бизнесу, и бюджету Москвы.

В этом году реконструкция районов пройдет на окраинах. Мы предполагаем создать, реконструировать, отремонтировать около 80 парков по всему городу. Там есть и крупные, и небольшие проекты.

О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

- В обществе идут дебаты по поводу выборов президента и явки. Одни говорят, что не надо ходить на выборы. Другие объявляют забастовку избирателей. Выборы президента - это главные выборы в стране, которые определяют не только судьбу страны, но и судьбу каждого человека. Потому что от того, куда будет двигаться страна, насколько будет стабильной политическая ситуация, насколько наша родина будет защищена от внешних нападок, зависит судьба и нас с вами, и будущих поколений. Это важная история. Это тот момент, на котором проверяется, насколько мы вообще зрелое общество. И прятаться по домам, бастовать? Есть кого выбрать. Огромный список - правые, левые... Нужно прийти и проголосовать. Эта возможность, которая дарована нам историей. И не надо ее никому отдавать.

Танковый прорыв: как проходит модернизация основных боевых машин российской армии В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» мы побеседовали с мэром Москвы о том, что сейчас происходит в столице и чего ждать в ближайшем будущемФото: Михаил ФРОЛОВ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

- Здание Речного вокзала и парка рядом с ним находятся в плачевном состоянии. В прошлом году мы забрали этот объект из федеральной собственности. В этом году проведем противоаварийные работы, чтобы спасти это здание. Затем сделаем проект реконструкции парка. Вдоль реки обновим причальные стенки. В течение двух-трех лет все тщательно отреставрируем. Речной вокзал должен работать по своему главному назначению. Из этого места можно сделать изюминку. Просто нужно приложить усилия.

- Такого глобального повышение социальных пособий и минимальной пенсии, как в этом году, у нас не было. Но для этого мы ни у кого ничего не отбираем. В прошлые годы Москва активно инвестировала в инженерные коммуникации, инфраструктуру, транспорт. В итоге мы получили огромный приток частных инвестиций. Благодаря этому Москва может позволить себе за счет накопленного потенциала выполнять серьезные социальные программы по образованию, здравоохранению, реновации.

- Стоматологическую помощь жителям оказывают в крупных районных стоматологических поликлиниках. За счет бюджета они оснащены всем необходимым оборудованием. Когда пациентам предлагают лучшие материалы за плату, конечно, врач и стоматологическая клиника имеют на это право. Но и действующий стандарт работы поликлиник вполне обеспечивает качество лечения. Мы требуем, чтобы поликлиники у себя вывешивали информацию о лечении по программе ОМС. Если и после этого у пациента остаются вопросы, тогда можно обратиться в департамент здравоохранения столицы и оперативно получить разъяснение.

Сергей Собянин побывал в гостях в редакции «Комсомольской правды»Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГРОМКАЯ ТЕМА

«Дело врача Мисюриной нужно тщательно проверить»

- Вся Россия сейчас обсуждает дело московского врача Елены Мисюриной, которую приговорили к двум годам, признав виновной в смерти пациента из-за ее ошибки. Целый ряд экспертов нашло огромное количество нестыковок в этом деле. Хотелось бы узнать ваше мнение об этой истории.

- Конечно, нужно в первую очередь быть на стороне пациентов, защищать их права и интересы. С другой стороны, мы и не должны делать крайними врачей. Они занимаются важной работой и они должны быть уверены, что защищены так же, как и их пациенты. Если есть проблемы, они должны быть тщательно рассмотрены. В том числе, с участием медицинского экспертного сообщества. Я думаю, что следственные органы и суд детально еще раз разберутся в этом деле.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО...

Москва прирастает за счет мигрантов

- Население Москвы стабилизировалось и растет абсолютно умеренными темпами. По разным оценкам, сейчас в столице от 12 до 13 миллионов жителей. Но и цифра в 20 миллионов тоже имеет право на жизнь, если брать не только Москву, а Москву и Московскую область. Это одна из крупнейших агломераций Европы и мира.

Москва прирастает за счет естественного увеличения населения. Такого вообще в 90-х и в начале 2000-х годов никогда не было. А последние 7 - 8 лет мы видим естественный прирост. Это означает, что москвичей рождается больше, чем умирает.

Конечно, прирост идет и за счет других регионов. Это в основном Московская область и незначительно мигранты. Большинство мигрантов не оседает в Москве. Люди приезжают сюда не за пособиями, а для того, чтобы трудиться и зарабатывать. Это принципиальное отличие от Европы. Для нас всегда было главным, чтобы они прибывали легально, становились на учет, сдавали отпечатки пальцев, проверялись на состояние здоровья и платили в бюджет. Такая система была создана несколько лет назад с помощью президента, который поддержал эту инициативу и подписал новый закон. Благодаря этому закону, две трети мигрантов работают в Москве легально.

- Сколько денег они приносят в бюджет города?

- В прошлом году бюджетные доходы только от патентов составили около 15 миллиардов рублей. Это очень большая цифра. Она с лихвой компенсирует все затраты города на здравоохранение, на образование. Мигранты вносят серьезный вклад в валовый региональный продукт.

К сожалению, без них пока мы обойтись не можем. Профицит рабочих мест в Москве составляет около двух миллионов. У нас просто нет столько москвичей, чтобы обеспечить эти рабочие места. Мигранты занимают невыгодные для москвичей вакансии - дворники, грузчики, рабочие на стройплощадках. А местные жители все-таки предпочитают более высокооплачиваемую и сложную работу. Пока за счет мигрантов покрывается 40 процентов дефицита рабочих мест. А 60 процентов - за счет Московской области и других регионов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Подорожают ли стоянки?

- Парковочное пространство Москвы вряд ли будет кардинально меняться. Цены на парковки повышаются только в тех районах, где явный дефицит парковочных мест. Конечно, там нужно постепенно повышать тарифы таким образом, чтобы загрузка стоянок не превышала 80 процентов. Мне говорят: «Давайте откроем новые парковки на Бульварном и Садовом кольце». Мне не жалко. Можно увеличить количество парковочных мест хоть вдвое. Но, если их станет больше хотя бы на 30% в рамках Садового кольца, тогда с учетом парковочных сессий в центр станет приезжать на десяти тысяч машин больше. Центр просто встанет в глухую пробку. Поэтому платные парковки работают не для того, чтобы дополнительно получить деньги в бюджет. Они нужны, чтобы регулировать потоки, снизить нагрузку, особенно на центр города. Это в первую очередь делается для самих автомобилистов. В том числе создаем и финансовые стимулы, чтобы у человека был выбор - поехать на машине или на общественном транспорте.

Эфир с Сергеем Собяниным слушайте на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) 2 февраля в 19.05, 3 февраля в 13.05, 4 февраля в 15.05.