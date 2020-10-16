Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого ...
Главная / Политика

Сергей Собянин назвал свою политику локдаунов правильной. Бизнесмены ответили, не стесняясь

16 октября 2020, 14:30  •  60 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что политика столичных властей, связанная с локдаунами, оправдана. Мол, это срединный путь. Бизнесмены ответили мэру, не стесняясь.
Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что принятые ограничительные меры, связанные с дистанционным образованием или частичным переводом сотрудников на удалённый режим работы, помогают провести естественную иммунизацию населения, не закрывая экономику. Подобное заявление Собянин сделал в беседе с ТАСС.
Москва, по словам Собянина, выбрала срединный путь. Город не пошёл ни по китайскому пути, когда закрывается всё, ни по шведскому - когда ничего не закрывается, а люди получают коллективный иммунитет. Московской модели, как добавил Собянин, "придерживается большинство европейских городов и американских".
Наконец, Собянин добавил, что закрываться, как Китай, не было смысла и весной, поскольку время уже было упущено. В Москву прибыло слишком много людей из Европы, уже заражённых коронавирусом. То есть COVID-19 проник окончательно и бесповоротно. И мэр полагает, что политика Москвы была и остаётся верной:
"Мы работали в той ситуации, которая фактически складывалась из тех реалий, которые были. Поэтому мы выбрали тот вариант, по которому мы идём, и я считаю, что в ряде ситуаций он оптимальный".
Но знает ли сам Собянин о последствиях его "правильной" весенней политики? Бизнес с трудом пережил глобальное закрытие всего и вся, и теперь предприниматели откровенно говорят, что просто не смогут пережить второй локдаун. Вероятно, с этим и связано решение пойти по срединному, ещё более мягкому пути. Открыто о смертельном исходе карантина для бизнеса ранее говорил учредитель Царьграда Константин Малофеев:
"Бизнес, конечно, пережил весну. Но это было после долгого здорового периода. Весной всё, что до этого было накоплено, люди использовали, - подчеркнул учредитель "Первого русского". - Сейчас ситуация другая. Всё, что успели накопить, - это за короткий летний период. Когда дали немножко поработать".
Константин Малофеев напомнил, что сфера услуг - это в первую очередь рабочие места и здоровая экономика страны. В этой сфере деятельности не бывает сверхприбылей олигархов.
"То, что зарабатывает предприниматель в сфере услуг, - это, как правило, ноль. Иногда и минус. А есть предприниматели, которые должны. У них кредит на оборотные нужды. Во время карантина они немедленно банкротятся. Потому что никакого моратория, никаких каникул на выплату кредитов нет. Карантин не признаётся форс-мажором, - напомнил Константин Малофеев, добавив: - И когда сфера услуг закрывается, люди остаются без работы".
Константин Малофеев выразил надежду, что чиновники, принимая решение о новой изоляции, чётко осознают последствия. К счастью, пока речь о глобальном локдауне не идёт. Однако всё говорит о том, что отдельные ограничения обернутся для москвичей очередной порцией штрафов.
В то же время создатель и автор проекта "Делаем бизнес вместе" Наталья Горячая в разговоре с Царьградом и вовсе максимально резко высказалась о требованиях мэра Москвы Сергея Собянина.
"Какого хрена вы вводите в заблуждение людей?!" - возмущённо заявила она, обращаясь к столичным властям.
Собянин, видимо, поставил себя "выше закона", добавила Горячая. По её словам, власти не пытаются договориться с предпринимателями, а ставят жёсткие ультиматумы.
"Они в 96-м указе, который предшествовал этому зловонному, извините, 97-му, написали, что им сведения о сотрудниках нужны на электронную почту "собачка-мос.ру". Мы бы эти сведения в экселевском файлике им все заполнили, мы бы им отправили. Все предприниматели могут совершенно спокойно этот файлик отправить. Но, видимо, они усмотрели в этом невозможность отследить отправку сообщений всеми юридическими лицами, поэтому в 97-м указе они решили для того, чтобы в полной мере предприниматели ощутили штрафные санкции, предусмотренные статьёй 26.1, обязать всех сделать электронную цифровую подпись (ЭЦП)", - заявила Горячая.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
16 октября 2020, 03:30
Песков заявил об ответных мерах из-за санкций Евросоюза
16 октября 2020, 10:50
В США приняли неожиданное решение по Крыму
16 октября 2020, 00:45
"Их нельзя считать наёмниками": Пашинян рассказал, кто воюет в Карабахе на армянской стороне
16 октября 2020, 04:25
Россия изменила расстановку сил в море: Ракету "Циркон" признали идеальной убийцей
16 октября 2020, 10:50
Почему Москва сняла санкции с Киева: названы три вероятные причины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
09 октября 2020, 20:15
"Услышали, всё понятно?": Лавров "угрожающе" пригласил на обед главу МИД Дании
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе
11 октября 2020, 18:05
"Удар 100% был намеренным": Почему в горячих точках охотятся на русских, рассказал подполковник
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.