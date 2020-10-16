Сергей Собянин назвал свою политику локдаунов правильной. Бизнесмены ответили, не стесняясь

Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что принятые ограничительные меры, связанные с дистанционным образованием или частичным переводом сотрудников на удалённый режим работы, помогают провести естественную иммунизацию населения, не закрывая экономику. Подобное заявление Собянин сделал в беседе с ТАСС.

Москва, по словам Собянина, выбрала срединный путь. Город не пошёл ни по китайскому пути, когда закрывается всё, ни по шведскому - когда ничего не закрывается, а люди получают коллективный иммунитет. Московской модели, как добавил Собянин, "придерживается большинство европейских городов и американских".

Наконец, Собянин добавил, что закрываться, как Китай, не было смысла и весной, поскольку время уже было упущено. В Москву прибыло слишком много людей из Европы, уже заражённых коронавирусом. То есть COVID-19 проник окончательно и бесповоротно. И мэр полагает, что политика Москвы была и остаётся верной:

"Мы работали в той ситуации, которая фактически складывалась из тех реалий, которые были. Поэтому мы выбрали тот вариант, по которому мы идём, и я считаю, что в ряде ситуаций он оптимальный".

Но знает ли сам Собянин о последствиях его "правильной" весенней политики? Бизнес с трудом пережил глобальное закрытие всего и вся, и теперь предприниматели откровенно говорят, что просто не смогут пережить второй локдаун. Вероятно, с этим и связано решение пойти по срединному, ещё более мягкому пути. Открыто о смертельном исходе карантина для бизнеса ранее говорил учредитель Царьграда Константин Малофеев:

"Бизнес, конечно, пережил весну. Но это было после долгого здорового периода. Весной всё, что до этого было накоплено, люди использовали, - подчеркнул учредитель "Первого русского". - Сейчас ситуация другая. Всё, что успели накопить, - это за короткий летний период. Когда дали немножко поработать".

Константин Малофеев напомнил, что сфера услуг - это в первую очередь рабочие места и здоровая экономика страны. В этой сфере деятельности не бывает сверхприбылей олигархов.

"То, что зарабатывает предприниматель в сфере услуг, - это, как правило, ноль. Иногда и минус. А есть предприниматели, которые должны. У них кредит на оборотные нужды. Во время карантина они немедленно банкротятся. Потому что никакого моратория, никаких каникул на выплату кредитов нет. Карантин не признаётся форс-мажором, - напомнил Константин Малофеев, добавив: - И когда сфера услуг закрывается, люди остаются без работы".

Константин Малофеев выразил надежду, что чиновники, принимая решение о новой изоляции, чётко осознают последствия. К счастью, пока речь о глобальном локдауне не идёт. Однако всё говорит о том, что отдельные ограничения обернутся для москвичей очередной порцией штрафов.

В то же время создатель и автор проекта "Делаем бизнес вместе" Наталья Горячая в разговоре с Царьградом и вовсе максимально резко высказалась о требованиях мэра Москвы Сергея Собянина.

"Какого хрена вы вводите в заблуждение людей?!" - возмущённо заявила она, обращаясь к столичным властям.

Собянин, видимо, поставил себя "выше закона", добавила Горячая. По её словам, власти не пытаются договориться с предпринимателями, а ставят жёсткие ультиматумы.

"Они в 96-м указе, который предшествовал этому зловонному, извините, 97-му, написали, что им сведения о сотрудниках нужны на электронную почту "собачка-мос.ру". Мы бы эти сведения в экселевском файлике им все заполнили, мы бы им отправили. Все предприниматели могут совершенно спокойно этот файлик отправить. Но, видимо, они усмотрели в этом невозможность отследить отправку сообщений всеми юридическими лицами, поэтому в 97-м указе они решили для того, чтобы в полной мере предприниматели ощутили штрафные санкции, предусмотренные статьёй 26.1, обязать всех сделать электронную цифровую подпись (ЭЦП)", - заявила Горячая.