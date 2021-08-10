Сергей Шойгу заявил об угрозе, с которой не справятся пушки

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о внутренней угрозе, с которой не справится ни одна пушка. И такая угроза страшна как для России, так и для любой страны мира.

Министр обороны России Сергей Шойгу полагает, что главной и самой страшной внутренней угрозой страны разложение общества. В ходе Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" Шойгу напомнил, что "внешние угрозы понятны", мы знаем как им противостоять:

"Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться", - пояснил позицию Шойгу.

В то же время, с внутренними угрозами разобраться сложнее. Проблема в том, что общество внутри страны разлагается постепенно. По оценке Шойгу, такое разложение наблюдается на протяжении десятилетия. Происходящее министр обороны России оценил так:

"Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны".

Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил проект развития Сибири со строительством нескольких крупных городов. Кроме того, отметил, что нелишним было бы переместить столицу России из Москвы в регион.