Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
В США оценили израильскую гимнастку
"Терпение России на пределе": Китайцы предупредили НАТО о запахе порох...
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
Главная / Политика

Сергей Шойгу заявил об угрозе, с которой не справятся пушки

10 августа 2021, 17:30  •  165 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о внутренней угрозе, с которой не справится ни одна пушка. И такая угроза страшна как для России, так и для любой страны мира.
Министр обороны России Сергей Шойгу полагает, что главной и самой страшной внутренней угрозой страны разложение общества. В ходе Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" Шойгу напомнил, что "внешние угрозы понятны", мы знаем как им противостоять:
"Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться", - пояснил позицию Шойгу.
В то же время, с внутренними угрозами разобраться сложнее. Проблема в том, что общество внутри страны разлагается постепенно. По оценке Шойгу, такое разложение наблюдается на протяжении десятилетия. Происходящее министр обороны России оценил так:
"Есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны".
Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил проект развития Сибири со строительством нескольких крупных городов. Кроме того, отметил, что нелишним было бы переместить столицу России из Москвы в регион.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





165
Источник
Похожие новости
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию после звонка шведскому министру
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
10 августа 2021, 00:05
Жители Киева рассказали о состоянии армии Украины: "Осталось одно название"
10 августа 2021, 03:45
Блинкен пригрозил России и Китаю: "Сил нам хватает с лихвой"
10 августа 2021, 01:55
"Пусть занимается делами Беларуси": Поклонская ответила на слова Лукашенко о признании Крыма
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию п...
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
10 августа 2021, 08:20
Безумное заявление: Украина поднимает войска в ответ на действия армии России
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
10 августа 2021, 00:05
Жители Киева рассказали о состоянии армии Украины: "Осталось одно название"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
08 августа 2021, 09:35
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
07 августа 2021, 22:35
"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском
04 августа 2021, 07:30
"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной политики Украины
05 августа 2021, 04:35
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.