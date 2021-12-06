|
Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью людей при наводнении в Индии
06 декабря 2021, 10:15 • 26 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом выразил соболезнования всему индийскому народу в связи с гибелью людей от наводнения в стране.
В Нью-Дели проходит встреча Сергея Шойгу и министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Выступая перед принимающей стороной, глава военного ведомства России выразил соболезнования народу Индии в связи с недавними трагическими событиями на юге-востоке Индии.
"Прежде всего, хотел бы выразить искренние соболезнования всему индийскому народу и особенно семьям пострадавших от масштабных наводнений на юго-востоке Индии, повлекших гибель десятков индийских граждан", - сказал Шойгу.
Как сообщает издание The Times of India, в ноябре в юго-восточном штате Андхра-Прадеш из-за сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений погибло более 40 человек. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.
Подпишитесь на нас
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 08:20
|
04 декабря 2021, 01:05
|
30 ноября 2021, 02:00
|
04 декабря 2021, 14:30
|
01 декабря 2021, 21:45
|
04 декабря 2021, 01:05
|
29 ноября 2021, 14:20