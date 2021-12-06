Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью людей при наводнении в Индии

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим индийским коллегой Раджнатхом Сингхом выразил соболезнования всему индийскому народу в связи с гибелью людей от наводнения в стране.

В Нью-Дели проходит встреча Сергея Шойгу и министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Выступая перед принимающей стороной, глава военного ведомства России выразил соболезнования народу Индии в связи с недавними трагическими событиями на юге-востоке Индии.

"Прежде всего, хотел бы выразить искренние соболезнования всему индийскому народу и особенно семьям пострадавших от масштабных наводнений на юго-востоке Индии, повлекших гибель десятков индийских граждан", - сказал Шойгу.

Как сообщает издание The Times of India, в ноябре в юго-восточном штате Андхра-Прадеш из-за сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений погибло более 40 человек. Более 100 человек числятся пропавшими без вести.