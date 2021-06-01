Сергей Шойгу выдал старые разработки боевых роботов за новинку?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России началось производство военных роботов с искусственным интеллектом, способных вести боевые действия самостоятельно. «Появились уже не просто экспериментальные образцы, а началось серийное производство боевых роботов», – уточнил министр.

Сюжет: Армия

От восторгов в этой ситуации удерживает только одна деталь: глава Минобороны повторяет новость, которая прозвучала уже более года назад.

Старая песня

В январе 2019 года тогдашний гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев заявил, что на вооружение Российской армии принят роботизированный комплекс «Уран-9». «Сейчас завершается производство первой серийной партии», – сказал он на брифинге журналистам.

«Платформа-М» Источник: (фото: Лев Федосеев/ТАСС)

В марте этого года стало известно, что в Российской армии создано первое опытное подразделение, оснащённое пятью комплексами «Уран-9». Действовать оно будет на базе одного из военных исследовательских центров. Поставлена задача – выработать методику и формы применения робототехнических комплексов.

Как видно, темпы разработки, изготовления и внедрения новой техники вовсе не ударные. Так что слова министра могут впечатлить разве что далёкую от темы публику. Справедливости ради нужно сказать, что ей они и предназначались. Широко растиражированные в СМИ слова Шойгу о военных роботах были сказаны во время его участия в просветительском марафоне «Новое знание». На самом же деле существующие умные роботы ещё полностью не удовлетворяют современным запросам.

«Уран-9» Источник: (фото: РИА Новости)

Испытания «Уранов»

Самым проработанным проектом, судя по всему, является «Уран-9», формально принятый на вооружение. Каждый комплекс состоит из нескольких беспилотных гусеничных машин и пункта управления. Беспилотники могут обладать различными наборами вооружений. В арсенал входят автоматическая 30-миллиметровая пушка 2А72, спаренные крупнокалиберные пулемёты, противовоздушные ракетные комплексы «Игла», противотанковые ракеты «Атака»...

Робот управляется дистанционно, через защищённые каналы связи. Его основная задача – разведка и огневая поддержка воинских подразделений. «Уран-9» предлагается применять при штурме объектов и укреплённых районов, а также для уничтожения бронированных и огневых средств противника во взаимодействии с общевойсковыми и инженерными подразделениями.

«Платформа-М» Источник: (фото: РИА Новости)

В 2018 году в СМИ попал доклад 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ, в котором были подробно описаны результаты испытаний комплексов в условиях боевых действий в Сирии. Военные специалисты нашли недоработки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях. Кроме того, при самостоятельном передвижении роботизированной системы обнаружилась низкая надёжность ходовой части – опорных и направляющих катков, а также пружин подвески. Боевая машина также показала нестабильную работу 30-миллиметровой автоматической пушки, несвоевременное срабатывание цепей пуска, отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Военные специалисты остались недовольны тем, что невозможно было вести стрельбу в движении. Кроме того, были претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов. Фактически в боевых условиях робот мог вести разведку и определять цели на расстоянии не более 2 километров. Кроме того, в докладе отмечалось, что робототехнические комплексы в ближайшие 10–15 лет не смогут выполнять задачи в условиях боевых действий.

Какие ещё проекты военных роботов есть в России?