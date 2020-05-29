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Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии

29 мая 2020, 17:20  •  40 • В России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Мероприятие состоялось в Национальном центре управления обороной России.

- Награждение орденом, учрежденным в честь Генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, – высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, – заявил глава военного ведомства.

58-я общевойсковая армия награждена орденом Суворова указом Президента России за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.

Орден Суворова.Фото: Вадим САВИЦКИЙ

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие армии в составе Закавказского фронта самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Личный состав 58-ой общевойсковой армии принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, решал специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.

За мужество и героизм 52 военнослужащих армии удостоены высокого звания Героя России.

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