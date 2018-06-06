Сергей Шойгу удивил коллег-военных работами из дерева и пейзажами

Одно из самых значимых политических событий, касающихся военной индустрии, проходит в эти дни в Туве, на малой родине министра обороны России Сергея Шойгу. В небольшую живописную республику съехались министры обороны государств-участников СНГ на заседание Совета. На повестке дня: военное сотрудничество до 2020 года, проведение Армейских международных игр «АрМИ-2018», совместные командно-штабные учения, взаимодействие в области применения беспилотной авиации, развитие сотрудничества в сфере гидрометеорологии.

Но в плотном графике военных министров находится время не только для обсуждения стратегически важных вопросов. Что, в общем, неудивительно. Ведь министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу еще и творческий человек: в среду в Кызыле, столице Тувы, в Национальном музее имени Алдан-Маадыр (Шестидесяти богатырей), открылась выставка его работ.

Шкатулка, выполненная Сергеем Шойгу Фото: пресс-служба Национальный музей имени Алдан-Маадыр, Тува

О том, что министр обороны увлекается живописью, стало известно несколько лет назад. После того, как в соцсети попал снимок, на котором Шойгу во время отпуска на малой родине, держит в руках кисть и краски. Оказалось, живопись для него – настоящая страсть. Однако делиться с широкой публикой своими картинами министр до недавнего времени не спешил. И вот – свершилось! 43 пейзажа – в основном, масло, акварель и графика. На картинах – тувинская тайга, обычные деревенские домики, православный храм. По-видимому, размеренный быт российской глубинки по-настоящему вдохновляет министра. Однако это далеко не все. Помимо картин на выставке, которая, к слову, посвящена 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии, имеются и скульптуры из дерева.

- Во время прогулок по тайге мы находили части стволов поваленных деревьев. Ничего никогда специально не ломали, брали только упавшие! Так и появились эти скульптуры, - рассказал Сергей Шойгу.

Выполнены они, в основном, из сибирского кедра. Центральной в экспозиции является работа «Пламя» (100х60х160 см). На каменной подставке, словно живой, пляшет огонь. А неподалеку – резные шкатулки из дерева и вазы, которые министр выполнил своими руками.

На выставке представлено 43 пейзажа, выполненные министром Фото: фото Национальный музей имени Алдан Маадыр

- В скульптурах имеются, помимо камня, и другие вспомогательные элементы – украшения из бронзы и меди, - рассказала Монгун-кыс Салбырын, пресс-секретарь Национального музея имени Алдан-Маадыр. – В представленных картинах – исконно тувинские пейзажи и сюжеты, которые вдохновили автора. В одной из них мы узнали нашу тайгу. Мы благодарны своему именитому земляку за возможность по-особому увидеть свою родину через его творчество.