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Сергей Шойгу сблизил взгляды с коллегой из Франции

09 сентября 2019, 21:54  •  71 • В России

На встрече с коллегой из Франции Сергей Шойгу предстал не только министром обороны, но и галантным кавалером. Флоранс Парли уже два года командует французскими вооруженными силами, в кабинете российского министра она появилась в элегантном костюме, излучая женственность и симпатию. Дама подарила Сергею Шойгу фотографию в простой деревянной раме.

- Это моя первая поездка в Москву, - призналась Флоранс Парли, слегка смущаясь. - Наша встреча - важный момент в отношениях между Францией и Россией. Мы должны продвигаться по пути диалога, это первый этап для восстановления доверия. Это фото французской газеты «Лё Пуан» от июня 1944 года.

У Сергея Шойгу тоже был припасен сюрприз — свежий номер газеты «Красная звезда», где рассказывалось о дружеских связях военных России и Франции. В материале, к примеру, говорится о том, как после терактов в столице Франции в 2015 году российские летчики в Сирии сбрасывали на террористов бомбы с надписями «За Париж». Кстати, одна из иллюстраций статьи - тоже фотография летчиков «Нормандии-Неман».

- Добро пожаловать в Москву, - улыбнулся Сергей Шойгу и перешел к делу. - Еще 3 сентября мы обсудили массу тем, которые касаются наших общих интересов и вопросов безопасности в Европе. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги. Мы внимательно изучили ваши предложения. Практически во всех вопросах наши позиции близки. Конечно, полного совпадения мнений быть не может. Однако готовность к диалогу по урегулированию разногласий налицо. Считаю, что итогом встречи мог бы стать согласованный перечень задач, который наполнит наше взаимодействие новым содержанием.

На встрече с коллегой из Франции Сергей Шойгу предстал не только министром обороны, но и галантным кавалеромФото: Минобороны РФ

Французская гостья с этим согласилась.

- Я, как и вы, надеюсь, что по итогам этой встречи мы сможем выработать определенные направления, над которыми сможем продолжить работу в ближайшие недели и месяцы, - сказала Флоранс Парли.

Завершая встречу, Сергей Шойгу пригласил Флоранс Парли и французских военнослужащих поучаствовать в параде 9 мая на Красной площади. Уже известно, что на торжества, посвященные 75-летию Победы, в Москву собирается президент Франции Эмманюэль Макрон. Флоранс Парли обещала тоже подумать.

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