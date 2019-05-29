Сергей Шойгу рассказал, как в начале 90-х ему пришлось заниматься эвакуацией русских из Таджикистана

Российскую делегацию в Душанбе принял и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. И, как оказалось, не случайно.

- У нас очень давние и доверительные отношения, - рассказал Сергей Шойгу уже вне официальных встреч. - Мы лет 25 знакомы - с 1993-94 годов, когда здесь происходили масштабные и сложные события. У нас с ним есть особые, личные эпизоды, которые мы вспоминаем при каждой встрече. И тогда Эмомали Шарипович говорит мне и всем, кто рядом: «Вы нас понимаете, как никто другой, потому что вы были с нами в то время, когда мы были в заложниках у бандитов»… Тогда в Таджикистане пришлось решать много вопросов гуманитарного характера, вести непростые переговоры.

В те годы Шойгу в качестве министра по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций лично занимался эвакуацией русскоязычного населения, проживавшего в Таджикистане.

- Нужно было оперативно принимать непростые решения и по линии наших пограничников, и по линии нашей 201-й дивизии, ставшей впоследствии российской военной базой, - вспоминает он сегодня. - События развивались молниеносно, проблемами беженцев никто не занимался. Мы должны были организовать большую работу по эвакуации отсюда тысяч и тысяч семей, обеспечивая их безопасность.

Сергею Шойгу вместе с Главкомом Сухопутных войск Эдуардом Воробьевым, вылетевшим в расположение 201-й дивизии, приходилось действовать быстро и жестко. Усиление дивизии и погранотряда пресекло растаскивание хранившихся там вооружений.

- Душанбинский вокзал был битком набит людьми на узлах с пожитками, между ними бегают дети, - вспоминает сегодня Шойгу. - Никакой ясности: будут поезда – не будет их… И тогда нам впервые удалось привезти сюда порядка 5000 вагонов. Сложное было время...

Тогда российские пограничники и 201-я дивизия взяли под контроль аэропорт и наладили выезд из республики беженцев. Из Душанбе удалось отправить в Россию более 150 эшелонов с людьми и контейнерами. И это была одна из крупнейших миротворческих операций новой России.

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