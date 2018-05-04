Сергей Шойгу провел переговоры с Халифой Хафтаром

О переговорах, которые состоялись по видеоконференции, в Министерстве обороны рассказали по-военному скупо. Глава российского оборонного ведомства и командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар обсудили «вопросы безопасности в ближневосточном регионе и Северной Африке, в частности, борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии».

И это сообщение затерялось бы в информационном потоке, если бы не одно обстоятельство. В середине апреля различные мировые СМИ «похоронили» Хафтара. В прессе подробно описывался анамнез ливийского маршала, последней строчкой в котором был обширный инсульт. Его-то якобы Халифа Хафтар и не пережил, скончавшись в клинике в Париже.

- Халифа Хафтар здоров, все эти сообщения - не более чем слухи. Он проводит во Франции ряд встреч, - опровергал тогда представитель Ливийской национальной армии Ахмед Месмари. Но ему не верили.

О добром здравии Хафтара рассказывала и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова: «Упомянутые слухи оказались сильно преувеличенными». А на днях появились фотографии ливийского командующего в его Генштабе в Бенгази. Наконец, видеомост с российским министром обороны поставил жирную точку в этой истории, окончательно развеяв все слухи о кончине ливийского военного лидера.