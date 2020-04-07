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Сергей Шойгу приказал подготовить госпитальное судно «Иртыш» для больных коронавирусом

07 апреля 2020, 16:00  •  305 • В России

Непривычно, когда очередное большое совещание в оборонном ведомстве начинается не с докладов об учениях и сводок с фронтов, а с информации о подготовке к борьбе с эпидемией. На селекторном совещании в Минобороны ей была посвящена львиная доля всех выступлений. Сергей Шойгу напомнил, что в соответствии с поручением Правительства в его ведомстве развернут «антивирусный» оперативный штаб, сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп оперативного реагирования. И главное поистине «китайскими» темпами идет строительство новых инфекционных клиник по всей стране.

- На эти цели Министерству обороны выделено 8,8 миллиардов рублей. Подрядные организации уже приступили к работам на площадках в 16-ти военных госпиталях. Строительство идёт в соответствии с планами-графиками, - пояснил Сергей Шойгу. - Объекты будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая.

То есть, первые госпитали будут построены менее чем за месяц. Между тем, на Дальнем Востоке, где эпидемиологическая ситуация пока опасений не вызывает, военные решили подстраховать ведомственные клиники. Во Владивостоке под прием больных коронавирусом «забронируют» целое госпитальное судно.

- В течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна «Иртыш» до 450 мест , чтобы разгрузить лечебные учреждения Министерства обороны В Восточном военном округе, - приказал Министр обороны.

Начальники российских группировок в Италии и Сербии по видеосвязи отчитались о десятках тысяч квадратных метрах продезинфицированных территорий, заключив главное: «Личный состав здоров и обеспечен всем необходимым».

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