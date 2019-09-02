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Сергей Шойгу представил шедевр в Санкт-Петербурге

02 сентября 2019, 20:54  •  14 • В России

ЗВОНОК ПРЕЗИДЕНТУ

Даша Рогозина в новый, с иголочки, филиал Московского кадетского училища «Пансион воспитанниц Минобороны поступила «по звонку». Она живет в Иваново, во время последней прямой линии с президентом она дозвонилась в студию.

- Я спросила Владимира Владимировича, почему девочки не могут поступить в Нахимовское и другие военно-морские училища, - рассказывает Даша. – Я очень хотела учиться в военном заведении, хотела покорять моря и океаны. Уже через два дня меня пригласили в Москву, в Пансион воспитанниц Минобороны. Мне там ТАК понравилось! А в июле я сдавала экзамены здесь, в филиале в Санкт-Петербурге.

В Пансионе имеются все условия для получения престижного образованияФото: Артем КИЛЬКИН

Когда Даша рассказывает, у нее такой вид, словно она золушка, которой подошла туфелька. Такое же чувство еще у 239 девушек, поступивших в этом году в питерский филиал Пансиона. Дашины родители гражданские, но в основном здесь учатся дочери офицеров, причем нередко из самых отдаленных гарнизонов. Камчатка, Сахалин, регионы Сибири – для многих девчонок попасть в Пансион – шанс получить прекрасное образование, с которым в любой вуз страны – с распростертыми объятиями.

Открытие филиала пансиона прошло в День Знаний, 2 сентября. С самого утра здесь ждали министра обороны Сергей Шойгу. В шикарном актовом зале, которым гордился бы любой мюзик-холл, девчонки в синей форме и косичках отрабатывали строевой шаг и учились петь гимн в унисон. Они всего неделю здесь, а впечатление было такое, словно живут и учатся здесь давным давно.

В основном здесь учатся дочери офицеров, причем нередко из самых отдаленных гарнизоновФото: Артем КИЛЬКИН

- Пансион воспитанниц в Москве был создан 11 лет назад, - сказал Сергей Шойгу, открывая филиал учреждения. – Он занимает особое место среди образовательных учреждений Министерства обороны. В Пансионе имеются все условия для получения престижного образования, эффективно используются новые методики и технологии, успешно реализуются инновационные познавательные и творческие проекты. Это позволяет воспитанницам добиваться высоких результатов в учёбе, на различных конкурсах и предметных олимпиадах. С учётом этого положительного опыта, а также в целях социальной поддержки военнослужащих и членов их семей Президент России принял решение о создании филиала Пансиона в Санкт-Петербурге. Я считаю, это весьма символично. Ведь именно здесь, в легендарном Смольном институте благородных девиц 255 лет назад зарождались славные традиции женского образования. В новом учебном заведении есть всё необходимое для их достойного продолжения.

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Министр обороны открыл филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в северной столицеФото: Артем КИЛЬКИН

Председателем попечительского совета стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Я с радостью приняла предложения занять эту должность, - сказала она, обращаясь к воспитанницам. - Дорогие девочки, теперь мы с вами в одной команде. Мы будем встречаться, обсуждать волнующие вас вопросы и вместе с членами попечительского совета будем думать, как дальше развивать пансион.

ПЕЙЗАЖ У ВОДЫ

Здание филиала Пансиона –это шедевр. Его построили на Бычьем острове - между гребным каналом и Большой Невкой. Куда ни глянь- хоть из аудиторий, хоть из жилых комнат - везде вода, парк, новый стадион «Зенит»... Само здание напоминает три лепестка из стекла и бетона.

- Я живу в Орле, оттуда до Москвы ближе, - говорит 11-летняя Полина Овсянникова, дочь офицера ВДВ. – Но когда я увидела в интернете это здание, то сразу поняла: это то, где я хочу учиться. Поступить было непросто, особенно математика трудно далась. Но вот я здесь, и я счастлива. Я очень люблю иностранные языки. Дома я учила английский. А здесь хочу начать учить еще японский, китайский и арабский. А потом я стану военным переводчиком. До этого еще далеко, но я точно знаю, что так будет.

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Девчонки живут в номерах по двое, в которых есть и место для работы, и даже гардеробная комнатаФото: Артем КИЛЬКИН

В этом году в филиал набрали по четыре пятых, шестых и седьмые класса. Когда через четыре года нынешние семиклассницы получат аттестат, пансион заработает «на полную мощность», в нем будут учиться 560 воспитанниц одновременно.

Девчонки живут в номерах по двое, в которых есть и место для работы, и даже гардеробная комната. Каждая кроме школьной программы занимается как минимум двумя дополнительными видами образования. Танцы, спорт, музыка, журналистика, фотография, иностранные языки, живопись и даже конный спорт. Больше 30 видов кружков – выбирай.

В некоторые кабинеты Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко зашли после церемонии открытия. В мастерской изобразительного искусства, которая сама по себе – целая художественная школа, министра ждали особо. Ведь Сергей Шойгу сам рисует, а этой мастерской он подарил оборудование.

Фехтование вместо макияжа: В Санкт-Петербурге открылся пансион воспитанниц министерства обороны

В шикарном актовом зале, которым гордился бы любой мюзик-холл, девчонки в синей форме и косичках отрабатывали строевой шаг и учились петь гимн в унисонФото: Артем КИЛЬКИН

- Сергей Кужугетович, изобразите что-нибудь, - сказала Валентина Матвиенко, кивнув на приготовленный для одной из воспитанниц холст.

Сергей Шойгу взял кусочек прессованного угля и быстро нарисовал небольшой пейзаж с домом и деревьями у воды.

Здание филиала Пансиона –это шедеврФото: Артем КИЛЬКИН

- Это будет наш шедевр, - сказал преподаватель изобразительного искусства Дмитрий Гевейлер, когда министр пошел дальше. – Я бы назвал его летний пейзаж. Хотя нет, сегодня же 2 сентября. Значит, осенний пейзаж.

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