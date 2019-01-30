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Сергей Шойгу порадел за курсантов-летчиков

30 января 2019, 15:39  •  124 • В России

В цехе окончательной сборки Иркутского авиазавода истребители Су-30СМ кажутся игрушечными. Сегодня это наши основные боевые машины, индекс СМ (серийные модернизированные) означает, что на борту этих истребителей будет высокоточное оружие, способное поражать цели на земле и в море на дальности в несколько сотен километров. Готовый Су-30СМ может «видеть» врага днем и ночью в любую погоду, причем дальность обнаружения и опознавания воздушных целей также увеличена.

Но вот на стапелях, покрытые желтой грунтовкой, с торчащими проводами и вскрытыми крыльями, эти грозные машины кажутся какими-то беспомощными. Как, впрочем, учебные Як-130, которые тоже делают в Иркутске, на них сейчас учатся во всех военных летных училищах страны.

Производство учебно-боевых Як-130.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

На этих-то учебных машинах и заострил внимание министр обороны Сергей Шойгу. В Иркутске он продолжил поездку по предприятиям оборонки, директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Олег Слюсарь провел главу оборонного ведомства по цехам, заполненным мудреными станками с программным обеспечением и деталями будущих самолетов. Для завода и региона оборонные заказы – это зарплата и налоги. Чтобы выпустить необходимое Минобороны количество боевых машин, на заводе работают в три смены 24 часа в сутки.

- Необходимо уделить особое внимание выполнению гособоронзаказа в части поддержания жизненного цикла боевой и особенно учебно-боевой авиации, - сказал Сергей Шойгу, обращаясь к руководителям завода и ОАК. - В прошлом году впервые за долгое время был осуществлён полноценный выпуск молодых лётчиков из учебных заведений Минобороны. Эта работа будет продолжена, каждый год будет выпускаться порядка 1300 молодых лётчиков. В ходе учебного процесса необходимо интенсивно использование учебно-боевую авиацию. В частности, - самолётов Як-130, которые выпускает Иркутский авиазавод.

Поддержание жизненного цикла – это своевременный капремонт плюс модернизация. Как выяснилось, для иркутских авиастроителей это в новинку.

- Раньше мы занимались только производством, а ремонтировали самолеты специализированные ремонтные заводы, - объяснил мне начальник монтажно-испытательного производства завода Андрей Балчугов. – Но мне кажется логичным, когда ремонтирует изделие тот, кто его изготовил.

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Сейчас на заводе работают в три смены 24 часа в сутки.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Андрей Балчугов кивнул на разобранный учебный Як-130 с табличкой «Капремонт». Это, судя по всему, была «первая ласточка» поддержания жизненного цикла.

- Як-130, кстати, не учебный, а учебно-боевой самолет, - продолжил начальник монтажно-испытательного производства. – Воевать на нем тоже можно. Кстати, Алжир покупает у нас такие самолеты именно как боевые. Пройдя обучение на этой машине, курсант приходит в летную часть и без проблем садится за штурвал любого истребителя.

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Для завода и региона оборонные заказы – это зарплата и налоги.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

По словам инженера, конце прошлого года Иркутскому авиазаводу удалось достичь полного замещения импорта – все до мельчайшего винтика теперь производится в России. При этом часть самолетов, строящихся в цеху окончательной сборки, предназначены для иностранных заказчиков. В этом году первая партия Су-30СМ должна поступить в Вооруженные силы Белоруссии. А в армии Казахстана таких истребителей уже две эскадрильи, и поставки будут продолжены. Еще один заказчик – это Мьянма, Россия заключила с этой страной контракт на поставку шести истребителей. В российских же ВКС Су-30СМ уже больше сотни. И, как заверили Сергея Шойгу на Иркутском авиазаводе, гособоронзаказ Минобороны – это безусловный приоритет.

НАША СПРАВКА

Двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 разработан ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». Как рассказали в Минобороны, самолет выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России. Як-130 позволяет на самом современном уровне обучать пилотов для российских и зарубежных боевых самолетов поколения «4+» и «5». Як-130 имеет высокий ресурс и низкую стоимость эксплуатации. При разработке Як-130 реализовано требование автономного базирования на минимально подготовленных аэродромах. Поставки самолетов Минобороны России начаты в 2010 г. Воздушно-космическим силам России передано свыше 100 самолетов Як-130. В 2015 г. первые партии Як-130 переданы ВВС Белоруссии и Бангладеш, в 2016 г. – Мьянмы, в декабре 2018 г. - Лаоса. Интерес к закупке Як-130 проявляют и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

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