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Сергей Шойгу: Отмена призыва возможна, но не считаю это правильным

23 сентября 2019, 20:39  •  70 • В России

О войне

- Война - страшная вещь. Впервые я столкнулся с войной в 1992 году, когда было поручено создать миротворческие силы в Южной Осетии. Потом были Абхазия, Приднестровье… Я сторонник того, чтобы не было войны.

О доходах террористов

- До момента подключения России к борьбе с международным терроризмом в Сирии в Заевфратье игиловцами добывалось 100 тысяч баррелей нефти в сутки. Это приносило террористам ежедневный доход более 5 миллионов долларов.

Об оборонном бюджете

- По размеру оборонного бюджета мы на 7-м месте в мире. Впереди нас и Саудовская Аравия, и, между прочим, Япония. Главное, что мы эффективны в наших военных тратах.

Об оснащенности войск

- Уровень оснащенности современным вооружением к 2020 году мы доведем до 70 процентов, увеличив его с 2012 года почти в 4 раза.

О гибридных битвах

- Наши западные коллеги любят обвинять Россию в ведении гибридных войн. Но реальные гибридные войны ведет сам Запад. Сейчас, например, оставляя Афганистан в полуразрушенном состоянии, американцы старательно устраивают суету в Венесуэле - ради «торжества демократии»!

О былой нищете

- Мне есть что вспомнить о моральном состоянии армии, которое было в 2012 году, а не в голодные 90-е. Тогда против министра обороны было подано офицерами 124 тысячи судебных исков.

О дедовщине

- Сейчас в армии нет почвы для дедовщины. Есть случаи бытового хулиганства. При наличии желания эти случаи можно поднять на щит. Мол, смотрите, один солдат ударил другого! Но такие ситуации гораздо более многочисленны среди гражданских лиц в любом городе.

Об алкоголе

- Я не употребляю сам, вообще. А оборонное ведомство - такая структура, в которой берут пример с руководителя. Постепенно у нас все это распространяется на все звенья.

СКАЗАНО!

ШОЙГУ - КУДРИНУ:

«Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены на логике «штанов у нас мало, а нас много». Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и над этим надо работать нашим экономистам».

ОТВЕЧЕНО!

КУДРИН - ШОЙГУ:

«Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель - эффективность».

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