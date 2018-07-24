Сергей Шойгу: НАТО за 5 лет в 7,5 раз нарастило силы у границ с Россией

За последние 5 лет НАТО нарастило контингент своих баз в Восточной Европе, читай — у границ с Россией с 2 до 15 тысяч военных (в 7,5 раз!). А с начала этого года натовцами проведено уже больше 100 учений. Об этом рассказал Сергей Шойгу на коллегии Министерства обороны.

- При этом численность личного состава и боевой авиации, ежегодно привлекаемых к учениям НАТО за пять лет выросла в 10 раз, - сказал Шойгу. - С помощью США в Европе развёрнуто 5 центров киберопераций –- в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции.

Министр подчеркнул, что «такие шаги западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире, порождают ещё большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры».

К примеру, в Западном военном округе России с 2016 года сформировано свыше 70 соединений и воинских частей, в том числе 2 дивизии и 3 бригады. В войска округа поставлено около 5000 единиц нового вооружения и техники, что увеличило оснащённость современным вооружением с 39% до 54%.

При этом Шойгу выразил надежду, что «состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит Россия – США позволит консолидировать усилия сторон в интересах общей безопасности».