|
Сергей Шойгу: НАТО за 5 лет в 7,5 раз нарастило силы у границ с Россией
24 июля 2018, 21:09 • 42 • В России
За последние 5 лет НАТО нарастило контингент своих баз в Восточной Европе, читай — у границ с Россией с 2 до 15 тысяч военных (в 7,5 раз!). А с начала этого года натовцами проведено уже больше 100 учений. Об этом рассказал Сергей Шойгу на коллегии Министерства обороны.
- При этом численность личного состава и боевой авиации, ежегодно привлекаемых к учениям НАТО за пять лет выросла в 10 раз, - сказал Шойгу. - С помощью США в Европе развёрнуто 5 центров киберопераций –- в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции.
Министр подчеркнул, что «такие шаги западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире, порождают ещё большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры».
К примеру, в Западном военном округе России с 2016 года сформировано свыше 70 соединений и воинских частей, в том числе 2 дивизии и 3 бригады. В войска округа поставлено около 5000 единиц нового вооружения и техники, что увеличило оснащённость современным вооружением с 39% до 54%.
При этом Шойгу выразил надежду, что «состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит Россия – США позволит консолидировать усилия сторон в интересах общей безопасности».
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 июля 2018, 16:12
|
20 июля 2018, 16:24
|
19 июля 2018, 09:39
|
18 июля 2018, 07:39
|
23 июля 2018, 11:10
|
21 июля 2018, 03:54
|
23 июля 2018, 11:10