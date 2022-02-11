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Сергей Шойгу нашёл британский спецназ на Украине и задал жёсткий вопрос
11 февраля 2022, 17:15 • 105 • Политика
Сергей Шойгу начал встречу со своим британским коллегой, обратив внимание на военную накачку западными партнёрами Украины. В том числе рассказал о действиях британского спецназа на Украине, задав жёсткий вопрос.
Министр обороны России Сергей Шойгу начал встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве. Глава нашего оборонного ведомства подчеркнул, обращаясь к собеседнику, что сегодняшняя военно-политическая обстановка в Европе вызывает опасения. Она становится "всё напряжённее и напряжённее":
Отдельно Сергей Шойгу призвал перестать накачивать оружием Украину. Страны Запада должны понять, что такое "напичкивание" Украины "делается показательно", "делается публично". Конечно же, это вызывает опасения:
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