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Сергей Шойгу нашёл британский спецназ на Украине и задал жёсткий вопрос

11 февраля 2022, 17:15  •  105 • Политика
Сергей Шойгу начал встречу со своим британским коллегой, обратив внимание на военную накачку западными партнёрами Украины. В том числе рассказал о действиях британского спецназа на Украине, задав жёсткий вопрос.
Министр обороны России Сергей Шойгу начал встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве. Глава нашего оборонного ведомства подчеркнул, обращаясь к собеседнику, что сегодняшняя военно-политическая обстановка в Европе вызывает опасения. Она становится "всё напряжённее и напряжённее":
И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости. Но тем не менее видим, что она растёт.
Отдельно Сергей Шойгу призвал перестать накачивать оружием Украину. Страны Запада должны понять, что такое "напичкивание" Украины "делается показательно", "делается публично". Конечно же, это вызывает опасения:
Хотелось бы также понимать, для чего Британия - королевство направило свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться, - сказал Сергей Шойгу.

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