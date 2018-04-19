Сергей Шойгу: На параде Победы покажут боевого робота

На Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут одновременно несколько новейших образцов военной техники.

- Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный многофункциональный истребитель Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар», - сообщил Шойгу в среду на Едином дне военной приемки.

Министр отметил, что зрители увидят на параде механизированную колонну из 190 единиц перспективной техники.

Некоторые новинки уже были замечены в районе парка «Патриот», где вторую неделю идут тренировки парадных расчетов и техники. Скоро к ним присоединятся более 70 боевых самолетов, вертолетов и беспилотников.

Ночные репетиции в центре Москвы пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция - 6 мая. На время репетиций небо над Москвой закроют. Раньше москвичей боевую авиацию увидят жители Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областей. Боевая техника ждет команды на вылет на 8 аэродромах в этих регионах.