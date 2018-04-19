Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Багдасаров: Хватит договариваться с США! Нужно брать их за горло!
Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена
США рассказали о «российских наемниках»
Путин напомнил фанатам электромобилей, откуда берется электричество
Главная / В России

Сергей Шойгу: На параде Победы покажут боевого робота

19 апреля 2018, 01:09  •  21 • В России

На Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут одновременно несколько новейших образцов военной техники.

- Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный многофункциональный истребитель Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», комплекс разминирования «Уран-6», беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар», - сообщил Шойгу в среду на Едином дне военной приемки.

Министр отметил, что зрители увидят на параде механизированную колонну из 190 единиц перспективной техники.

Некоторые новинки уже были замечены в районе парка «Патриот», где вторую неделю идут тренировки парадных расчетов и техники. Скоро к ним присоединятся более 70 боевых самолетов, вертолетов и беспилотников.

Ночные репетиции в центре Москвы пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция - 6 мая. На время репетиций небо над Москвой закроют. Раньше москвичей боевую авиацию увидят жители Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областей. Боевая техника ждет команды на вылет на 8 аэродромах в этих регионах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

21
Источник
Похожие новости
17 апреля 2018, 21:24
«Не удаётся получить доступ»: сайт Роскомнадзора подвергся очередной DDoS-атаке
18 апреля 2018, 18:39
«За сотрудничество со спецслужбами Британии Березовский поплатился жизнью»: Генпрокурор Юрий Чайка
17 апреля 2018, 18:09
Экономика хайпа: на чём в действительности зарабатывает Ольга Бузова

17 апреля 2018, 19:54
Порошенко начинает на Украине еще и религиозную войну
18 апреля 2018, 21:54
Путин напомнил фанатам электромобилей, откуда берется электричество
19 апреля 2018, 01:09
Сергей Шойгу: На параде Победы покажут боевого робота
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 апреля 2018, 08:24
Крымский сценарий разгрома России
16 апреля 2018, 06:40
Фиаско «красивых и умных». Технические моменты провального удара по Сирии
12 апреля 2018, 19:39
«Хорошие, новые и умные ракеты»: смогут ли российский С-400 остановить американские «Томагавки»
16 апреля 2018, 09:54
Почему Казахстан воздержался в Совете Безопасности ООН
12 апреля 2018, 08:24
Колючий Донбасс
13 апреля 2018, 07:09
Война с Америкой в Сирии: на грани или уже за гранью?
17 апреля 2018, 15:09
Остановили лодку: как Россия блокировала удар Лондона по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.