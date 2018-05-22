Сергей Шойгу: Мы готовы обучать армию Узбекистана

Сергей Шойгу давно и методично выстраивает антитеррористический пояс в Центральной Азии. И визит в Узбекистан, начавшийся во вторник, вписывается в этот контекст. Ведь террористы из Сирии активно перемещаются в Афганистан, а Узбекистан граничит с этой страной. Так что укрепление узбекской армии напрямую влияет на безопасность России.

... Красная ковровая дорожка, почетный караул и оркестр с российским гимном - Ташкент встретил Сергея Шойгу как почетного гостя.

- Россия обладает огромным авторитетом во всем мире, - сказал министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов. - Встречи руководителей наших стран дали новый импульс сотрудничеству России и Узбекистана.

Ташкент встретил Сергея Шойгу как почетного гостя.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Действительно, за последнее время поставки вооружений и контакты по линии оборонных ведомств стали значительно интенсивнее. К примеру, в конце марта этого года был подписан контракт на поставку Узбекистану партию ударных вертолетов Ми-35. Но не железом единым укрепляется армия.

Рота почетного караула.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Военно-техническое сотрудничество наших стран носит конкретный и очень важный характер, - сказал российский министр. - Это актуально в условиях все возрастающей угрозы терроризма. Ситуация в Афганистане не становится стабильней. В связи с этим необходимо тщательно готовить военных специалистов, которые в случае необходимости могли бы встать на защиту интересов национальной безопасности.

Именно в подготовке профессиональных кадров Сергей Шойгу видит один из факторов коллективной безопасности. И в этом вопросе Россия готова свою помощь максимально расширить. Ведь у нас военные могут учиться с использованием боевого опыт, полученного во время антитеррористической операции в Сирии.

Перед началом переговоров с руководством Республики Узбекистан.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Мы можем не только делиться нашим опытом, но и готовить профессионалов, - сказал глава российского оборонного ведомства. - Именно поэтому то количество военных специалистов, которые сегодня учатся в наших учебных заведениях, мы предполагаем увеличить не на проценты, а в разы. Помимо этого мы готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда.

Конкретные меры министры обсудили на закрытой части переговоров.

В ходе визита российский министр посетил Академию вооруженных сил республики, 20 курсантов которой уже отправились учиться в Россию.

А позже Сергей Шойгу встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Президент рассказал главе российского военного ведомства о реформах в Вооруженных силах Республики. Беседа проходила за закрытыми дверями более часа.