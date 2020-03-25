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Сергей Шойгу: Минобороны отразило 25 тысяч хакерских атак

25 марта 2020, 14:00  •  111 • В России

Протокольное мероприятие в Совете Федерации не сулило сенсаций, правительственный час с участием министра обороны – не формат для озвучивания «горяченького». Сергей Шойгу рассказал сенаторам уже ставшие привычными экспонентные цифры: доля современного вооружения в стратегических ядерных силах до конца года увеличится на 5% и достигнет 87%, оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%, к концу года этот показатель поднимут до 70%. Количество «срочников» уменьшилось до 225-ти тысяч, а численность контрактников превысила 405 тысяч. Боевой потенциал Вооруженных Сил повысился с 2012 года повысился более чем в два раза, «что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз». А ведь у нас еще появились «Авангарды», «Пересветы», «Кинжалы», «Цирконы»…

- Информационное пространство сегодня стало еще одним театром военных действий. За последние три года на информационную инфраструктуру Вооруженных Сил было совершено более 25-ти тысяч высокотехнологичных компьютерных атак из-за рубежа. При этом ежегодно их количество увеличивается в среднем на 12 процентов, - перешел Сергей Шойгу к виртуальной сфере. - Мы готовы к этой борьбе. Конечно, хотелось, чтобы помощников внутри страны у хакеров было чуть меньше.

И это, чувствуется, министра обороны по-настоящему задевает. Предателей, которые действуют против интересов армии своей страны, не любят нигде. А тут еще несистемная оппозиция повадилась атаковать ведомство фейками.

- В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями, - жесткая интонация министра не скрывала его отношения к таким людям. - Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в Интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада.

По мнению Сергей Шойгу, сфера СМИ в отношении к Минобороны «требует дальнейшего законодательного регулирования».

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