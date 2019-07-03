- Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы, - заявил Сергей Шойгу на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. - При проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти.

При этом, по словам главы оборонного ведомства, офицеры проявили настоящий героизм, в первую очередь спасая не свои жизни, а жизнь гражданского и сам корабль.

- В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски, - подчеркнул министр обороны. - Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

По словам Сергея Шойгу, находившиеся на борту глубоководного аппарата подводники были высококлассными военными специалистами, которые проводили важные исследования по изучению гидросферы. Минобороны окажет всю необходимую помощь семьям погибших.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности трагедии, произошедшей в Баренцевом море, чем занималась там секретная субмарина и как её спасали (подробнее)

Сергей Шойгу: Из горящего отсека подводники первым спасли гражданского

Военный обозреватель «Комсомолки» пообщался со своими источниками в Минобороны и рассказывает, что произошло на самом деле и чем занимался экипаж (подробнее)

Военный обозреватель «Комсомолки» Виктор Баранец: Взрыв произошел в аккумуляторной яме. У людей обгорело 30-40% тела, но они продолжали спасать аппарат и коллег

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники