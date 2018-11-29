|
Сергей Шойгу: Если Запад делает все, чтобы забыли нашу историю, мы сделаем все, чтобы ее помнили
29 ноября 2018, 23:54 • 116 • В России
На личном приеме граждан, который провел Сергей Шойгу, известный режиссер Юрий Кара попросил содействия в создании фильма о российском корабле, который отличился в нескольких баталиях в XIX веке. Самым ярким эпизодом в биографии крошечного 18-пушечного брига «Меркурий» стало его сражение с двумя огромными турецкими линкорами «Селимие» и «Реал-бей» (у которых было в 10 раз больше пушек) в мае 1829 года, которое вошло в военно-морские учебники.
- Мы, конечно, будем приветствовать все то, что связано с нашей историей. И если страны Запада делают все, чтобы ее скорее забыли, то мы сделаем все, чтобы вечно помнили, - поддержал глава Минобороны проект маститого режиссера. При этом Шойгу напомнил, что уже и в новейшей истории, на наших глазах происходили удивительные события, связанные с Крымом, где подвиг русского духа вполне достоин того, чтобы об этом писали книги и снимали фильмы.
- Обратите внимание и на новые подвиги наших летчиков и моряков, - посоветовал Шойгу.
Подпишитесь на нас
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
29 ноября 2018, 02:54
|
28 ноября 2018, 00:54
|
26 ноября 2018, 17:54
|
28 ноября 2018, 20:24
|
27 ноября 2018, 11:54
|
28 ноября 2018, 15:24
|
28 ноября 2018, 04:09