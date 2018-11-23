Сергей Шнуров: Путин - это Железный человек, Трамп - Джокер, а Ким Чен Ын - Доктор Зло

Рокер, матерщинник, любимец женщин... и начинающий политолог. Знаменитый Шнур выступил в непривычной для себя роли - дал большое интервью журналу «Россия в глобальной политике», в котором прошелся по самым серьезным темам современности. Но лидер «Ленинграда» не был бы самим собой, если бы не сделал это в своей манере, на грани фола. «Комсомолка» выбрала самые яркие высказывания музыканта.

СССР рухнул, потому что в «советских богов» перестали верить

- Советский Союз был абсолютно религиозным государством. И когда у людей исчезла вера, то оно и рухнуло, как любое религиозное государство. Жрецы этого храма перестали верить своим богам. Это на примере ацтеков можно посмотреть: как только вера закончилась - всё, до свидания все пирамиды. И ракеты не летают.

Кругом супергерои

- Кругом, как положено в комиксе, супергерои. Есть положительные, есть отрицательные, но все герои.

Железный человек. Этот образ можно прилепить к Путину. Человек, который знает всё, у него секретная лаборатория, и он буквально с помощью паяльника и циркулярной пилы мастерит целый мир. Ну просто как Владимир Владимирович, который, если верить тому, что о нем пишут на Западе, из ничего стал самым могущественным разрушителем.

Трамп - взбалмошный супергерой, но он все равно же обладает какими-то суперспособностями. Да, мы их не знаем, но он скорее Джокер, он трикстер, может сыграть и за плохого, и за хорошего... Это такой герой комиксов, который вносит «живизну» в весь ландшафт, и от его поведения зависит дальнейшее развитие сюжета.

Ким Чен Ын - абсолютное зло. Доктор Зло.

Россия мечется между двумя полюсами

- В России ничего кардинально не меняется. Происходит вечное метание между двумя образами - страна, которая воспринимает себя либо как часть европейской цивилизации, пусть и периферийную, либо как некое исключение из всех правил земных. И вот между двумя этими полюсами все и происходит. Это не споры славянофилов и западников, совершенно нет... У меня абсолютно четкая гражданская позиция: пора открыть глаза. Не нужно их закрывать. Не нужно существовать в этих бесконечных дихотомиях, в которых бьется русское сознание.

Мировая экономика работает на «телок»

- Патриархальное общество уже отмирает потихонечку, и у нас, конечно же, наступает некая феминистская эпоха. Понятно, что женщины управляют в основном экономическими процессами, как бы это нам ни казалось диким… Смотрите, какие огромные производства задействованы на то, чтобы удовлетворить спрос только «телок». Это гигантский рынок. Если бы не «телки», может быть, и не было бы ни моды, ни музыки… А в конечном итоге и войны.

Зачем мне на Украину?

- Я на Украину не езжу. А зачем? Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?

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