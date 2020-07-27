Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск на разговор с Михаилом Дегтяревым

Приезда Сергея Шнурова в Хабаровске ждали с воскресенья. Когда врио губернатора края Михаил Дегтярев возвращался из поездки в Ванино, его автомобиль тормознул у колонны протестующих возле дороги. Народ спрашивал политика: «Когда выйдете на митинг?» В ответ Дегтярев пообещал: «Завтра Серега Шнуров прилетит, и мы может вдвоем выйдем».

Серега прилетел. Дегтярев не обманул. Рокер первым делом направился к толпе. Пресс-служба правительства созвала журналистов на короткий брифинг на Комсомольскую площадь. К назначенному часу (20.00 по местному времени) народу собралось немало. Репортеров и блогеров тут больше, чем митингующих. Разговор шел на ногах. Шнуров двинулся гулять с колонной по улице.

Шнура сразу обступили журналисты.Фото: Борис КОКУРИН

- Сергей, зачем вы сюда приехали? - перекрикивали друг друга журналисты.

- Записать интервью с Михаилом Дегтяревым, - ответил Шнуров.

- Сколько вам заплатили за приезд?

- Нисколько.

- А вы не хотите стать губернатором Хабаровского края?

- У нас и в Питере проблем хватает.

Не без участия скандальной звезды шествие стало массовым — колонна стала разрастаться.

Сергей Шнуров прогулялся по городу, сделал селфи с горожанами.Фото: Борис КОКУРИН

- Святой человек, - восхищались подростки, снимая рокера на смартфон. Детей понять можно. Когда еще звезду увидишь на родных улицах?

Шнуров прошел с колонной несколько кварталов, затем вскинул руки и крикнул: «Все!» Серёга скрылся в одном из ближайших магазинов. А люди пошли обратно к площади Ленина. Митинговать и звать к себе Дегтярева.

Сергей Шнуров на митинге в Хабаровске.В Хабаровске рок-музыкант Шнур ушел в народ с криками «Я вас люблю»

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