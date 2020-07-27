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Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск на разговор с Михаилом Дегтяревым
27 июля 2020, 15:30 • 128 • В России
Приезда Сергея Шнурова в Хабаровске ждали с воскресенья. Когда врио губернатора края Михаил Дегтярев возвращался из поездки в Ванино, его автомобиль тормознул у колонны протестующих возле дороги. Народ спрашивал политика: «Когда выйдете на митинг?» В ответ Дегтярев пообещал: «Завтра Серега Шнуров прилетит, и мы может вдвоем выйдем».
Серега прилетел. Дегтярев не обманул. Рокер первым делом направился к толпе. Пресс-служба правительства созвала журналистов на короткий брифинг на Комсомольскую площадь. К назначенному часу (20.00 по местному времени) народу собралось немало. Репортеров и блогеров тут больше, чем митингующих. Разговор шел на ногах. Шнуров двинулся гулять с колонной по улице.
Шнура сразу обступили журналисты.Фото: Борис КОКУРИН
- Сергей, зачем вы сюда приехали? - перекрикивали друг друга журналисты.
- Записать интервью с Михаилом Дегтяревым, - ответил Шнуров.
- Сколько вам заплатили за приезд?
- Нисколько.
- А вы не хотите стать губернатором Хабаровского края?
- У нас и в Питере проблем хватает.
Не без участия скандальной звезды шествие стало массовым — колонна стала разрастаться.
Сергей Шнуров прогулялся по городу, сделал селфи с горожанами.Фото: Борис КОКУРИН
- Святой человек, - восхищались подростки, снимая рокера на смартфон. Детей понять можно. Когда еще звезду увидишь на родных улицах?
Шнуров прошел с колонной несколько кварталов, затем вскинул руки и крикнул: «Все!» Серёга скрылся в одном из ближайших магазинов. А люди пошли обратно к площади Ленина. Митинговать и звать к себе Дегтярева.
Сергей Шнуров на митинге в Хабаровске.В Хабаровске рок-музыкант Шнур ушел в народ с криками «Я вас люблю»
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