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Сергей Шнуров пойдет в депутаты на выборах в Госдуму 2021 года

16 июля 2020, 17:25  •  48 • В России

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать депутатом Государственной думы. О намерении музыканта баллотироваться на парламентских выборах 2021 года заявил лидер «Партии Роста» Борис Титов.

- На выборы в Госдуму он точно идет, - приводит слова Титова ТАСС.

Других подробностей политик, находящийся с рабочей поездкой в Челябинске, не сообщил.

Напомним, что о вступлении Сергея Шнурова в «Партию Роста» стало известно в конце февраля 2020 года. Тогда, на съезде партии, проходившем в одном из петербургских отелей, музыканту было вручено членское удостоверение.

Сам Шнуров заявил, что с ним «будет веселее» и пообещал называть все своими словами.

А некоторые эксперты еще тогда предположили, что Шнуров и вовсе может возглавить «Партию Роста» на Думских выборах.

Не факт, что так произойдет, но в первую партийную тройку лидер «Ленинграда» войти может.

- Еще когда Сергей Шнуров вступал в партию, предполагалось, что он пойдет на выбору в Госдуму в 2021 году. Сейчас это его решение и я могу его только приветствовать, - рассказала «Комсомолке» глава петербургского отделения «Партии Роста» Оксана Дмитриева. - Недавно у нас прошел очередной съезд на котором Сергей был выбран сопредседателем. Пойдет он в первой тройке, или нет, пока обсуждается, но мое мнение, что это было бы целесообразно.

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