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Сергей Шнуров нарушил правила на пресс-конференции Путина. "Сложный выбор" делают и коллеги
17 декабря 2020, 13:35 • 179 • Политика
Большая пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году проходит в условиях жёстких коронавирусных правил, однако не все их соблюдают. Так, Сергей Шнуров нарушил правила. "Сложный выбор" делают и коллеги.
Надевать маску или оставить на подбородке? Или избавиться от неё вовсе? Для многих этот вопрос оказался сложным. Так, Сергей Шнуров в зале большой пресс-конференции был без маски. В беседе с коллегами носил её на подбородке. В какой-то момент снова надевал.
Надо сказать, что маска и перчатки - требование обязательное. С другой стороны, во время съёмок в большинстве случаев корреспонденты не закрывают лицо, чтобы дать возможность зрителю слышать их лучше. Будут ли сегодня следить за соблюдением правил масочного режима максимально жёстко? Пока это вопрос без ответа.
Добавим лишь, что для фото на память журналисты используют разные форматы - кто-то в маске, а кто-то нет.
Кстати, Царьград ведёт видео- и текстовую трансляции большой пресс-конференции. Присоединяйтесь.
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