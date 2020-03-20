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Сергей Шаргунов: На похороны Лимонова людей пришло гораздо больше, чем я ожидал...
20 марта 2020, 19:00 • 72 • В России
Одного из самых ярких русских писателей, поэтов и политиков, Эдуарда Лимонова не стало во вторник, 17 марта. Он ушел на 78-м году жизни. У Лимонова был рак горла — две последние операции не помогли. О смерти старшего коллеги сообщил главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов. «КП» дозвонилась Сергею Александровичу через несколько часов после похорон.
- Сегодня тяжелый день...
- Да, я был на проводах Лимонова.
- Похороны прошли...
- В Москве, на Троекуровском кладбище.
- В партии «Другая Россия», которую Лимонов создал, наутро после его смерти сказали, что проводы будут закрыты от посторонних...
- На удивление, людей было гораздо больше, чем я ожидал. От прессы - да, это было закрыто.
- Что говорили — или проводы прошли молча?
- Несколько желающих сказали кратко. Потому, что сам Лимонов не хотел никаких речей. Я у гроба сказал «Спасибо, Эдуард». И поклонился ему.
- Кто пришел проститься — родные и друзья, соратники?
- Самые разные люди. Прежде всего его соратники. Которые его любили и любят. Была его бывшая жена, Катя Волкова. С сыном. Были военкоры, Влад Шурыгин. Адвокат Сергей Беляк. Были и левые, и правые. Он многих объединял. Несмотря на то, что те, кто был рядом с ним в 90-е немолоды, возникло общее ощущение довольно молодой, большой, растянувшейся колонны.
- У Лимонова были непростые отношения с Богом, с церковью — но на его могиле православный крест.
- Не знаю точно, но уверен, что заочно его отпоют. У него при крещении было имя Петр.
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