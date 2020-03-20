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Сергей Шаргунов: На похороны Лимонова людей пришло гораздо больше, чем я ожидал...

20 марта 2020, 19:00  •  72 • В России

Одного из самых ярких русских писателей, поэтов и политиков, Эдуарда Лимонова не стало во вторник, 17 марта. Он ушел на 78-м году жизни. У Лимонова был рак горла — две последние операции не помогли. О смерти старшего коллеги сообщил главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов. «КП» дозвонилась Сергею Александровичу через несколько часов после похорон.

- Сегодня тяжелый день...

- Да, я был на проводах Лимонова.

- Похороны прошли...

- В Москве, на Троекуровском кладбище.

- В партии «Другая Россия», которую Лимонов создал, наутро после его смерти сказали, что проводы будут закрыты от посторонних...

- На удивление, людей было гораздо больше, чем я ожидал. От прессы - да, это было закрыто.

- Что говорили — или проводы прошли молча?

- Несколько желающих сказали кратко. Потому, что сам Лимонов не хотел никаких речей. Я у гроба сказал «Спасибо, Эдуард». И поклонился ему.

- Кто пришел проститься — родные и друзья, соратники?

- Самые разные люди. Прежде всего его соратники. Которые его любили и любят. Была его бывшая жена, Катя Волкова. С сыном. Были военкоры, Влад Шурыгин. Адвокат Сергей Беляк. Были и левые, и правые. Он многих объединял. Несмотря на то, что те, кто был рядом с ним в 90-е немолоды, возникло общее ощущение довольно молодой, большой, растянувшейся колонны.

- У Лимонова были непростые отношения с Богом, с церковью — но на его могиле православный крест.

- Не знаю точно, но уверен, что заочно его отпоют. У него при крещении было имя Петр.

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