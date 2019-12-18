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Сергей Шахрай о полетах Дудаева и Басаева за границу: Из Чечни в 1992-м было по 150 рейсов в месяц!

18 декабря 2019, 19:54  •  46 • В России

Экс-президент Чечни Алу Алханов рассказал, что Борис Ельцин принял личное участие в том, чтобы освободить в сентябре 1992-го года из под ареста на Балканах главу непризнанной республики Ичкерия Джохара Дудаева.

В интервью РБК Алханов описал удивительную историю: в начале осени Дудаев прилетел в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины - и был задержан французскими миротворцами из контингента ООН. Но удивительно не это, а то, что российский президент Борис Ельцин позвонил и потребовал, чтобы его младшего ичкерийского «коллегу» выпустили. Что и было сделано.

Алханов также вспомнил, что в начале 90-х Москва предоставляла Грозному открытый коридор для полетов за границу — чем тогдашние чеченские руководители пользовались очень активно.

Прокомментировать ситуацию «КП» попросила Сергея ШАХРАЯ, который в 1992-м не только был вице-премьером правительства РФ, но и, в ноябре-декабре 92-го, главою Временной администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии.

- Сергей Михайлович, зачем Ельцин лично звонил в Югославию, чтобы освободили Дудаева, почему у того были воздушные коридоры?

- Именно в тот момент я официального поста в правительстве не занимал - и потому комментировать сентябрьское решение Ельцина по отношению в главе Ичкерии? Ну, как я могу это сделать…

- Но вы практически в это время стали главой администрации на территориях, к Чечне прилегавших?

- Я вернулся в правительство в ноябре, после Владикавказа. Когда был осетино-ингушский конфликт, и я возглавил временную администрации, свободные полеты там были перекрыты. А до этого была статистика — до 150 рейсов в месяц из Грозного, иногда чуть меньше. Эти территории тогда были свободной экономической зоной, никаких границ, воздушное пространство открыто. По факту именно тогда Шамиль Басаев компьютеризовал всю Россию.

Сергея Шахрай в 1992-м не только был вице-премьером правительства РФ, но и, в ноябре-декабре 92-го, главою Временной администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Благодаря, в том числе, этим полетам за рубеж?

- Да. Он завозил персональные компьютеры по 100 штук в самолете, иногда и больше. Ну, и другую бытовую технику. Рейсы шли с Ближнего и Среднего Востока. Самолеты садились в Грозном, а оттуда машинами шли по всей России. Разумеется, без пошлин, и компьютеры оказались в два-три раза дешевле официальных. Университеты, лаборатории, телеканалы по всей стране их с удовольствием покупали. Тогда Басаев еще не был бандитом, воевавшим с Россией. Зато воевал в Абхазии — параллельно.

- То есть не только у Дудаева, но и у Басаева тогда была возможность летать из Грозного без запросов коридоров у российских диспетчеров в любую страну?

- Почему сейчас вспомнили тот случай с задержанием в Сараево главы Ичкерии? Тогда европейские страны не принимали самолеты, вылетавшие с территории РФ, без официального разрешения России. Возможно, из-за того, что Дудаев «полетел сам», никого не уведомляя, и возникла подобная ситуация. А что касается полетов на Восток, то государствам этого региона разрешения Москвы не требовалось. Потому рейсы, в частности, в арабские страны и не фиксировались...

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