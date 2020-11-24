Сергей Розенбаум: В отличие от остальных, Медведчук является настоящим патриотом своей страны

Какие же всё-таки поразительнейшие профаны теперь на Украине при власти. Причём поражают они не только воображение украинцев, но и, к сожалению, наше здоровье. Посмотрите сами, Медведчук сделал за Зеленского всю его работу, а «зелёный» ещё и носом вертит. Что сделал Медведчук, спросит меня какой-нибудь недалёкий читатель?Медведчук поехал в разгар пандемии в Россию и за одну встречу договорился с Путиным о поставках на Украину российской вакцины, которой пока нет аналогов в мире. Один только штрих — в очереди за «Спутник V» сегодня стоят более пятидесяти государств планеты: Израиль, Объединённые Арабские Эмираты и ещё целый список! Что сделал в ответ на это Зеленский? Ничего.Что мы можем для себя вынести из сложившейся ситуации? Да то, что, если по-честному, то настоящим патриотом своей страны является именно Медведчук, Медведчук со своей командой пытается спасти как можно больше украинских жизней, пока наигравшийся в шоу-бизнес Зеленский играется в политику. Играется миллионами жизней, играется там, где нужно чётко работать и показывать результат, ведь слишком велики ставки в этой игре не на жизнь, а на смерть.Спрашивается, о какой вообще политике может идти речь, когда в стране лютует коронавирус, больницы не справляются и просто выставляют несчастных заболевших на улицу, как намедни случилось с одной женщиной из города Бобровица, что на Черниговщине. Спрашивается, как и.о. посла США на Украине Кристина Квин может публично приказывать нашим властям и лично Зеленскому отказаться от спасительной российской вакцины. И, наконец, спрашивается, как президент на пару с правительством — то есть, нанятые (!) нами (!!!) на работу чиновники — могут обрекать миллионы сограждан на возможную смерть от ковида, когда есть антидот, причём он близок настолько, что стоит только руку протянуть. Протянуть руку, чтобы тысячи украинцев не протянули ноги, как бы страшно это ни звучало.Так вот на все эти «спрашивается», ни у меня, ни у украинских властей, ни вообще ни у кого нет ответов, что, конечно же, удручает. Зачем нам президент, Кабинет Министров, министр здравоохранения и целая куча чиновников, если они не могут помочь нам? Точнее, даже наоборот, если они делают всё возможное, чтобы максимально сократить численность нашего народа. Разве им недостаточно того, что люди и так всеми правдами и неправдами покидают нашу страну? Находят любую возможность, чтобы уехать за границу, что ужасающим образом сказывается на демографии Украины.Нам постоянно втюхивают какие-то басни про те или иные голодоморы на территории советской Украины в 30-е годы. Скажите, а почему, если вы такие честные, то в упор не желаете видеть катастрофу украинской нации сегодня, когда нищета, эмиграция и болезни просто физически уничтожают миллионы украинцев?! Лицемерие.Так вот, лично мне очень хотелось бы, чтобы наши «зелёные» государственные мужи, наконец-то, взялись за ум, перестали на каждом своём шагу слушать так называемых «европейских партнёров», которые, увы, не желают Украине и украинцам ничего хорошего, и начали бы проводить самостоятельную политику, направленную, прежде всего на защиту интересов миллионов простых украинцев. Так как это делает Медведчук, чья последовательность в служении своему народу не может не вызывать уважения!