Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Создают раскол»: как американский священник покинул Константинопольский патриар...
«В гуманитарных целях»: Госдума приняла закон об упрощённом получении российског...
Путин заклеймил США за милитаризм: Гиперзвук против американских долларов
Украинским беженцам станет проще получить гражданство
Главная / В России

Сергей Пикин: Германия не купит газовую трубу через Украину — ее никто в Европе не купит!

18 декабря 2018, 19:39  •  127 • В России

- Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в том, что он (аффилированные с ним структуры) собирается продать половину (49%) газо-транспортной системы Украины «международному партнеру». Если вдруг такое случится - как это отразится на России?

- Не отразится никак — если тарифы не станут пересматриваться. И не возникнет вопрос о новом соглашении о транзите. Не отразится это и на проекте «Северный поток-2». Потому что возможная продажа части украинской ГТС и «СВ-2» - они впрямую никак не связаны. Ну, а дальше вопрос - какая реальная возможность эти не новые трубы и устаревшие газораспределительные станции на территории нашего соседа кому-то продать?

- Уже не раз писали о том, что нужны многомиллиардные вложения в то, чтобы всю эту дряхлую систему реконструировать, привести в нормальный вид.

- За минувшие годы, с тех пор, как вопрос о продаже возник в первый раз, ни разу действительного покупателя найти представители Киева не смогли.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Заявление Тимошенко — исключительно предвыборная риторика, не имеющая к конкретной экономике никакого отношения?

- Конечно, да. Там каждый ищет компромат друг на друга.

- Сколько сегодня стоит реконструкция ГТС Украины? Несколько лет назад фигурировала цифра в 9 миллиардов долларов?

- Тут вопрос — где, у кого можно найти даже те деньги, в которые оценивалась прежняя реконструкция. Но полноценный технический аудит никто не проводил, на самом деле.

- Не виртуального покупателя, кроме Германии, о роли которой в этом деле намекала Меркель, быть не может?

- А зачем Германии такой наземный проект, если у них есть просчитанный и проработанный «Северный поток»? Заявления Меркель по этому поводу — чисто политические и к реальной экономике они, в случае с прямыми поставками газа из России, не привязаны никак.

- То есть никакого покупателя на украинскую газовую трубу в разумном пространстве не видно?

- И в неразумном тоже!

- 3 миллиарда долларов, которые Украина получает от транзита нашего газа ежегодно - сейчас это фактическая цифра? Она не снижается?

- Она реальна — пока сохраняются объемы транзита. Если у Порошенко есть задача вывести эти деньги в офшоры — это другая тема. Но она не связана с продажей части ГТС.

- До марта, когда Украина должна выбрать президента, никто никому ничего не продаст?

- Не продаст. И не по причине тех или иных «заявлений о трубе» Тимошенко или Порошенко. Если на выборах что-то пойдет не так — все инвестиции в реальную экономику этой страны, в том числе, в систему транзита энергоресурсов, тоже «пойдут лесом»...

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
127
Источник
Похожие новости
17 декабря 2018, 20:54
Сергей Лавров - «КП»: Войны с Украиной не будет. Но если устроят провокацию с Крымом - мало не покажется!
18 декабря 2018, 17:54
Сверка номеров: в МВД предложили изменить процедуру техосмотра
18 декабря 2018, 09:54
«Это было, как в сказке»: Мама «хрустального мальчика» рассказала, как Владимир Путин стал для ее сына Дедом Морозом

17 декабря 2018, 20:55
Правительство выделит больше денег на медицину и развитие спорта
18 декабря 2018, 16:24
Ростислав Ищенко: Невестку Прошенко СБУ не сможет же привлечь за ее родителей в Питере!
17 декабря 2018, 22:24
«Были вынуждены переехать»: женщина с ребёнком-инвалидом судится с паркующимся под их окнами вице-мэром
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
18 декабря 2018, 05:09
Украинская резолюция о "милитаризации Крыма" расколола ГА ООН: Единства мне...
18 декабря 2018, 01:54
"Если уже до таких глупостей дошли…": Сенатор возмутился "обезумевшими...
18 декабря 2018, 05:09
Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко
18 декабря 2018, 11:39
"Убийц" украинских ПВО - "Аллигаторов" Ка-52 - сменят боевые верт...
18 декабря 2018, 01:54
Либеральная ненависть: Обратился к Путину - ты мразь и предатель (Анна Сочина)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
13 декабря 2018, 01:39
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
12 декабря 2018, 12:39
ЕС «объяснил», почему в керченской провокации «виновна» Россия
16 декабря 2018, 15:39
Петр Порошенко свозит на испанскую виллу картины за $30 млн.
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
16 декабря 2018, 16:20
Евангелие от Феофана
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
12 декабря 2018, 22:24
Жена Чубайса снимет сериал в защиту «святых 90-х» (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.