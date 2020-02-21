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Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России

21 февраля 2020, 02:54  •  60 • Политика
Сергей Обрывалин был назначен на должность первого заместителя министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом в четверг, 20 февраля, передает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте федерального органа.
Агентство отмечает, что эту должность никто не занимал с 2018 года, после ухода с поста Владимира Аристархова.
Обрывалин с апреля по сентябрь 2013 года работал советником бывшего министра культуры Владимира Мединского, а в том же году был назначен директором департамента международного сотрудничества федерального органа.
Заместителем министра культуры России Обрывалин стал 2 октября 2015 года, проработав до 15 января 2020 года, когда бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил об отставке кабинета министров в полном составе.
21 января президент России Владимир Путин назначил министром культуры Ольгу Любимову. Она заменила на своем посту Владимира Мединского, который возглавлял ведомство с 2012 года.
20 февраля председатель правительства Михаил Мишустин назначил Павла Пугачева на должность заместителя министра здравоохранения.

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