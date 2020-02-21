|
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России
21 февраля 2020, 02:54 • 60 • Политика
Сергей Обрывалин был назначен на должность первого заместителя министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом в четверг, 20 февраля, передает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте федерального органа.
Агентство отмечает, что эту должность никто не занимал с 2018 года, после ухода с поста Владимира Аристархова.
Обрывалин с апреля по сентябрь 2013 года работал советником бывшего министра культуры Владимира Мединского, а в том же году был назначен директором департамента международного сотрудничества федерального органа.
Заместителем министра культуры России Обрывалин стал 2 октября 2015 года, проработав до 15 января 2020 года, когда бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил об отставке кабинета министров в полном составе.
21 января президент России Владимир Путин назначил министром культуры Ольгу Любимову. Она заменила на своем посту Владимира Мединского, который возглавлял ведомство с 2012 года.
20 февраля председатель правительства Михаил Мишустин назначил Павла Пугачева на должность заместителя министра здравоохранения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 февраля 2020, 09:39
|
17 февраля 2020, 20:54
|
15 февраля 2020, 22:54
|
15 февраля 2020, 06:39
|
16 февраля 2020, 21:39
|
20 февраля 2020, 04:09
|
19 февраля 2020, 03:56