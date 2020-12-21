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Сергей Нарышкин о тяжёлом ударе: "На моём пути тоже встретился предатель"
21 декабря 2020, 12:55 • 130 • Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что и ему приходилось сталкиваться с предательством на работе, и это был тяжёлый удар. "На моём пути тоже встретился предатель", - подчеркнул Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, как ему лично пришлось столкнуться с предательством в своей работе. В интервью "Звезде" он говорил о "тяжёлом ударе", подчёркивая, что любое предательство воспринимается именно так - и никак иначе.
"Я на себе такой удар перенёс, - признался Сергей Нарышкин. - В моей личной профессиональной карьере, на моём пути тоже встретился предатель".
Называть имя предателя Нарышкин не стал. Однако рассказал, почему сотрудники разведки решаются предавать. Безусловно, речь идёт лишь о возможных причинах. Какие-то качества и мотивы могли не выявить ещё при отборе, отметил глава СВР.
"Это первое. Второе - нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием [...] личных качеств и обстоятельств, в которых он оказался", - пояснил Сергей Нарышкин.
Интервью с Сергеем Нарышкиным вышло в день 100-летия службы. Сегодня, в воскресенье, 20 декабря, Служба внешней разведки отмечает вековой юбилей. Кроме того, сегодня профессиональный праздник работников органов безопасности.
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