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Сергей Миронов заявил о замене QR-кодам

15 января 2022, 07:35  •  51 • Политика
Сергей Миронов прокомментировал решение о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах и отметил, что есть более эффективные способы борьбы с пандемией коронавируса.
Госдума и правительство России сошлись во мнении, что проект закона о QR-кодах в общественных местах следует как минимум отложить на дальнюю полку. Он требует внесения существенных поправок. К вопросу снятия проекта закона с обсуждения вернутся в понедельник, 17 января. А пока о принятом промежуточном решении говорят эксперты.
Депутат, лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что поддерживает снятие с рассмотрения проекта закона. В беседе с Царьградом Миронов подчеркнул:
С самого начала "Справедливая Россия - За правду" выступала против этого скандального законопроекта. Было очевидно, что предлагаемые меры неэффективны и не могут остановить распространение опасной инфекции. Потому что привитый человек тоже может быть разносчиком коронавируса - особенно это заметно с появлением штамма "омикрон".
Более того, ограничения, которые предлагали, нарушают права граждан и создают многим из них серьёзные проблемы. Тем не менее, вопреки мнению большинства избирателей, в первом чтении законопроект приняли, добавил Миронов:
Если понимание всё-таки наступило, то сейчас лучшее, что могли бы сделать партия власти и правительство - рассмотреть альтернативные инициативы нашей партии по мерам, которые позволили бы реально усилить борьбу с пандемией.
Помимо всего прочего, Сергей Миронов подчеркнул, что его политическая сила настаивает, что сегодня нужно полноценно восстановить и модернизировать работу "разрушенного ранее "Единой Россией" первичного звена здравоохранения":
Для реализации этих мер надо увеличить финансирование здравоохранения до как минимум 7% ВВП, что позволит существенно нарастить мощности первичного звена и стационаров, повысить зарплаты врачам, чтобы прекратить их отток. Пора перестать экономить на здоровье граждан и остановить вымирание страны. По показателям избыточной смертности Россия в числе мировых лидеров. По итогам 2021 года население сократилось, по расчётам экспертов, на миллион с лишним человек. Это острейшая проблема! - отметил Миронов, добавив: - Многие умирают от того, что им просто не оказали вовремя плановую медицинскую помощь, в том числе потому, что люди сами не обращались в медучреждения - боялись заразиться коронавирусом. Это ещё один весомый аргумент в пользу создания в стране службы массового бесплатного тестирования. Больницы и поликлиники должны стать по-настоящему зонами, свободными от COVID, как и все другие важные общественные учреждения. Но не на основании каких-то кодов, а на основе медицинских экспресс-тестов.
Одновременно надо улучшать информационную кампанию по вакцинации - разъяснять людям важность прививок, раскрыть все данные по их безопасности, поощрять к вакцинации, в том числе материально, что уже делают в ряде регионов. В сочетании с отказом от карательных мер это повысит доверие граждан к государству и, следовательно, усилит коллективный иммунитет, выразил уверенность политик.
К слову, и на местном уровне обсуждение QR-кодов даёт сбой. Как пишут "Невские новости", дискуссия между сторонниками и противниками введения системы QR-кодов в Петербурге не дала каких-либо реальных результатов. Эксперты, депутаты и журналисты впустую потратили два часа своего времени.

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