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Сергей Миронов заявил о замене QR-кодам
15 января 2022, 07:35 • 51 • Политика
Сергей Миронов прокомментировал решение о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах и отметил, что есть более эффективные способы борьбы с пандемией коронавируса.
Госдума и правительство России сошлись во мнении, что проект закона о QR-кодах в общественных местах следует как минимум отложить на дальнюю полку. Он требует внесения существенных поправок. К вопросу снятия проекта закона с обсуждения вернутся в понедельник, 17 января. А пока о принятом промежуточном решении говорят эксперты.
Депутат, лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что поддерживает снятие с рассмотрения проекта закона. В беседе с Царьградом Миронов подчеркнул:
Более того, ограничения, которые предлагали, нарушают права граждан и создают многим из них серьёзные проблемы. Тем не менее, вопреки мнению большинства избирателей, в первом чтении законопроект приняли, добавил Миронов:
Помимо всего прочего, Сергей Миронов подчеркнул, что его политическая сила настаивает, что сегодня нужно полноценно восстановить и модернизировать работу "разрушенного ранее "Единой Россией" первичного звена здравоохранения":
Одновременно надо улучшать информационную кампанию по вакцинации - разъяснять людям важность прививок, раскрыть все данные по их безопасности, поощрять к вакцинации, в том числе материально, что уже делают в ряде регионов. В сочетании с отказом от карательных мер это повысит доверие граждан к государству и, следовательно, усилит коллективный иммунитет, выразил уверенность политик.
К слову, и на местном уровне обсуждение QR-кодов даёт сбой. Как пишут "Невские новости", дискуссия между сторонниками и противниками введения системы QR-кодов в Петербурге не дала каких-либо реальных результатов. Эксперты, депутаты и журналисты впустую потратили два часа своего времени.
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