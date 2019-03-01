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Сергей Миронов предложил дать Курилам имя Русские острова

01 марта 2019, 23:39  •  75 • В России

Пора дать Курилам новое имя, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, напомнив согражданам, что в 1738 году эту гряду на самом Дальнем Востоке открыл для Российской империи и описал Мартын Шпанберг - офицер русского флота (пусть и рожденный в Дании). Вот Миронов и предложил именно Русскими назвать Курилы, чтобы отбить у японцев охоту продолжать за них спор. И обосновал этот ход так: Итуруп и Шикотан - это названия, которые дали не японцы, а местный народ - айны. Сам же мореход назвал Шикотан Фигурным, а архипелаг Хабомаи - Зеленым. А раз Курилы по факту российские аж с XVIII века, то какое имя для них будет самым логичным? Для закрепления в народном сознании.

Мы попросили прокомментировать это предложение эксперта по Дальнему Востоку Виктора Кузьминкова:

- Что даст такое переименование? 20 тысячам жителей Курил придется переделывать кучу документов - на это уйдут и время, и деньги. А японцы в очередной раз выразят свой протест... И все. Главное - сохранение российской юрисдикции над Курилами, а как именно они называются - дело десятое. Другой вопрос, что просвещать народ надо. Чтобы знали, кто действительно эти острова открыл и нанес на карту Российской империи 300 лет назад. Вот об этом стоило бы написать в школьных учебниках. Наверное, и именем открывателя Курил - самого Шпанберга можно назвать что-то на этих островах. Но это, пожалуй, дело самих курильчан.

ВОПРОС ДНЯ

А что еще нужно переименовать?

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Русские острова уже есть. Следуя такой логике, нам все нужно переименовать в «русский». Не надо спешить. Мы и так уже становимся похожими на наших украинских соседей: у нас Сталинградская битва была в Волгограде, а блокада Ленинграда - в Петербурге.

Юрий ЛОЗА, певец:

- Есть увековеченные вожди, которые прославились страшными делами. Таких людей нужно убирать. У нас есть станция метро «Войковская», названная в честь цареубийцы. Имена городов и сел, именуемых по-большевистски, надо менять.

Владимир ПЕТРОВ, депутат Заксобрания Ленинградской области:

- Мне не нравятся трассы, названные в стиле М24 или Т95. Присвоим им имена политиков: Столыпин, Николай II, Александр III. А вот болота и топи, канавы и овраги назовем в честь провалов. Например, тупик имени приватизации. Болото антиалкогольной кампании Горбачева. И все встанет на свои места.

А что еще нужно переименовать?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- В Петербурге есть улица Куйбышева. Прежде называлась Большая Дворянская. Чем это не устраивает горожан? Всем было бы приятно гулять по дороге, которая носит свое историческое название.

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Александр СОЛУКОВ, политолог:

- Есть села и реки с непотребными названиями: Дешовки, Пьянково, Лохово, Трахонеево, Бухалово, Хреново. Думаете, приятно людям называться лоховцами и дешовцами? Для них нужно устроить референдум. Если гордятся своим Бухаловом, пусть все останется как есть.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Можно давать название каждой многоэтажке. В российских городах бесчисленное количество героев и ветеранов, которые защищали свою Родину. Они заслуживают, чтобы их не забывали.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Станцию метро «Киевская» - в «Крымскую». Думаю, меня многие поддержат.

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