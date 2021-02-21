Сергей Михеев ответил НАТО: "В гробу я видал все ваши заявления"

Западные политики продолжают демонизировать Россию, изображая из нашей страны чуть ли не мирового агрессора, якобы Москва использует военную силу для достижения своих целей. Почему запад продолжает нагнетать ситуацию? Об этом в студии "Первого русского" ведущая Елена Афонина говорила с обозревателем Сергеем Михеевым. Политолог начал комментарий с личного ответа НАТО: "В гробу я видал все ваши заявления".

Новый глава Пентагона Ллойд Остин не отклоняется от "генеральной линии", проводимой его предшественниками. Выступая на заседании министров обороны стран НАТО, он заявил, что одной из главных угроз для альянса является "дестабилизирующая политика" России. А буквально накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс должен стать площадкой для объединения по противодействию Китаю и России.

Елена Афонина: – Этой темы мы касаемся не в первый раз. И Пентагон не впервые возмущается сотрудничеством Москвы и Пекина. Что нового в последних заявлениях?

Сергей Михеев: – Да ничего нового. Удивляет, что мы всё время это обсуждаем. А что мы от них ожидаем? Любви какой-то? Мне это напоминает какую-то паранойю. Зачем мы всё время, как отвергнутая любовница, просим: ну, полюбите нас. Да не надо нас любить!

Вот моё личное послание: в гробу я видал все ваши заявления. Проблема ведь не в нас, не в России. Проблема – это они сами, в их главной цели – они хотят управлять всем миром. А такие страны, как Россия, им постоянно мешают этой цели добиться.

Россия на протяжении столетий успешно давала отпор коллективному Западу, формировала альтернативные смыслы. А ещё у нас достаточно оружия, чтобы себя защитить. Поэтому мешать Западу мы будем всегда.

Другое дело, что проблема у нас здесь внутри. И она заключается в том, что некоторые представители власти и так называемой элиты готовы разбиться, но добиться любви Запада. Я совершенно не пониманию, для чего это им надо. Ведь Запад никогда не изменит своего отношения к России. И это надо понять всем, в том числе несистемным борцам с властью.

Какой главный лозунг у несистемной оппозиции? "Долой Путина! Путина уберём – и сразу наступит счастье". Такая же ерунда была и с Советским Союзом – "КПСС уберём и сразу будет всем счастье". И ещё раньше, в 1917-м, было так же "царя уберём – будет счастье". Так где же счастье?

Условные сторонники какого-нибудь Навального не могут понять главное: даже если ваш Алексей завтра станет президентом, Запад не изменит своего отношения к России, он не станет развивать нашу страну, у него цели совершенно другие. Посмотрите на 90-е годы и президента Бориса Ельцина, который перед Западом чуть ли не ковровой дорожкой раскатывался. Помог нам Запад?

Или другой пример – Украина. Шесть лет прошло со дня переворота в Киеве. Где обещанные инвестиции в экономику, где масштабные проекты, где всё это? Ничего этого нет и не будет. Зато Запад успешно использует Украину против России. Вот и вся помощь.

Потому что они на всех нас смотрят свысока, как люди высшего сорта на тех, кого считают низшим сортом. Если вы им поверили – вас будут использовать. А если вы будете сопротивляться, то вас надо покорить. Так что это серьёзная проблема части нашего политического сообщества – вера в то, что к нам начнут относиться по-другому. Не будут к нам иначе относиться.

Я не сомневаюсь, что, если вдруг в России, не дай Бог, к власти придут люди типа Навального, которые опять прогнутся под "западных партнёров", никаких инвестиций в Россию ждать не придётся. Наоборот, они начнут Россию эксплуатировать, а ещё используют как таран против Китая. И вот это было бы суперуспехом Запада XXI века – задавить руками русских Китай, чужими руками, как говорится, загрести жар.

– Из уст ряда американских высокопоставленных чиновников нередко звучит такой тезис: если не мы, то и не Россия. То есть они намекают: мы построили собственную вселенную, если она рухнет, то мир должен быть уничтожен. Как вы думаете, мы уже стоим на пороге таких событий? Некий американский сумасшедший уже готовится уничтожить всё человечество?

– Всё человечество они не готовы уничтожить, потому что "всё человечество" включает и США. Если говорить о нас, то они изберут другую тактику: постараются дестабилизировать ситуацию изнутри – это будет главным направлением, продолжат давить экономическими санкциями, усиливая напряжённость внутри России, а также постараются разжечь локальные конфликты на наших границах. Как самый крайний вариант – используют концепцию ограниченной ядерной войны.

В последние годы США снова вернулись к этой концепции и даже её развивают. Мол, раньше мы говорили, что ядерная война невозможна, а теперь американские теоретики пришли к выводу, что в принципе ядерное оружие можно применить на ограниченном театре военных действий. Правда, они не договаривают главного: если этот театр военных действий далеко от США. А для этого идеально подходит Украина. Это идеальное место для разжигания какого-нибудь военного конфликта, может быть, даже с ограниченным применением ядерного оружия. Или, скажем, какая-нибудь Средняя Азия. Почему бы и нет?

Я думаю, что американцы на это могут пойти. И это самая опасная черта, которую они могут переступить. Например, взять и развязать какой-то такой конфликт, в который можно будет втянуть Россию или, может быть, даже Китай, и локально применить ядерное оружие. Это крайне опасная вещь, но этого исключать нельзя.

– Что может стать таким конфликтом? Как его можно смоделировать? Что может привести к этому? Как мы видим, тема Украины сейчас потихонечку начинает уходить с острой повестки дня. А если не Украина, тогда что?

– Честно говоря, кроме Украины других поводов нет. Украина – это самое острое на постсоветском пространстве поле для противостояния. И ещё Белоруссия. Если они там и дальше будут предпринимать попытки поставить своих людей, там тоже вполне возможен военный конфликт. Но ответ на это может быть только один: это укрепление своей военной мощи, улучшение экономической ситуации и укрепление доверия между населением и властями.

Кроме того, я считаю, Россия должна отодвигать свои границы. Для того чтобы обеспечить собственную безопасность, нам всё равно надо будет работать и на украинском, и на белорусском направлении, да и на многих других.

– А у нас есть союзники? Это не менее важный вопрос. Потому что Америка кичится, что вся Европа под ними. И по их первому свистку НАТО дружно встаёт и начинает определённые действия. А кто у нас союзники?

– Они нам не нужны. Наши союзники должны быть наша армия и флот, воздушно-космические силы, ракетные войска, наша экономика, наши люди должны быть нашими союзниками. Тогда, честно говоря, никто нам ничего сделать не сможет. Потому что, если посмотреть в прошлом – мы и без союзников выигрывали страшные войны, и справлялись без них.

"Всё включено" + укольчик: Вакцинный туризм набирает обороты Но вообще, все эти бесконечные разговоры про союзников – они не самые умные. Давайте скажем честно: "дружба" США с их союзниками обеспечивается исключительно финансовой составляющей. Американцы печатают деньги, вот вам и вся основа этого союза. А уберите завтра эти деньги – и всё, вся эта союзническая система начнёт трещать по швам.

Поэтому я не думаю, что вопрос о союзниках имеет какое-то ключевое значение. Да, ситуативно наш союзник – Китай. Но я бы сказал, что не союзник, а скажем так, партнёр. Потому что китайцы прекрасно понимают то, о чём я сказал: если они останутся один на один с Западом, то Китаю не выстоять. Он не сможет выдержать в этой, так сказать, конкуренции с Западом. Он, скорее всего, будет обрушен. Они просто уничтожат его, в том числе и физически. Поэтому, да, Китай – наш ситуативный союзник. Ну, тоже надо понимать, что в зависимости от развития ситуации эти роли могут и поменяться.

– Во времена президента Дональда Трампа, во время так называемой торговой войны, Китай ведь достаточно уверенно держался. Или вам так не кажется?

– Я так не думаю. Китай уверенно держался по одной простой причине: экономика у них растёт, и растёт до сих пор, хотя темпы роста и замедлились. В то же время отношения между Китаем и Россией пока достаточно предсказуемы. То есть, как я уже сказал, если Россия перестанет быть партнером Китая или, предположим, перейдёт на сторону США, тогда Китаю конец. Поэтому в спайке между Россией и Китаем есть залог стабильности на несколько десятилетий, это уж точно.