Сергей Михеев отправил "Гоголь-центр" и организаторов "Тавриды" подальше от русского Гоголя

Политолог, обозреватель телеканала Царьград в эфире передачи "Михеев. Итоги" говорил о главных темах недели. В том числе коснулся скандального показа на крымском фестивале "Таврида", где "дети" режиссера Кирилла Серебренникова представили спектакль со сценами однополой любви. Как оказалось, сюрпризом показ Gogol School стал и для самих организаторов. Михеев же и вовсе считает произошедшее "полным позором".

"Крым должен быть вообще авангардом этого поиска оптимальной формулы патриотического движения вперёд. А это упадничество, это разложение".

Отдельно Михеев высказался и о названии вотчины Серебренникова - "Гоголь-центра". Политолог считает, что центру следует "запретить использовать имя великого русского писателя Гоголя". Да и вообще, подальше от имени автора следует отправить и центр, и организаторов форума.

"Какое вы отношение имеете к Гоголю, какое? Гоголь что-то про это писал? Есть какие-то свидетельства, он как-то вставал на вашу сторону? Это их обычный способ - взять и присоседиться к знаменитым именам. Гоголь-центр, русская классика, наверное, всё должно быть хорошо. Приходят туда люди, и что они там видят? Вы мараете имя великого русского писателя Гоголя своим творчеством".

Есть и второй пункт, о котором говорил Михеев, обсуждая скандал на "Тавриде".

"Надо наказать всех, кто там этим занимался. Наказать. А если надо, то привлечь по этой статье, как пропаганду (однополых отношений среди детей - ред.), о которой говорил Владимир Путин. Не надо здесь этого миндальничания. И третье, что касается крымских властей, в принципе, я многих там знаю людей, я считаю, что священную землю Крыма поганить этой грязью, тем более на ней развращать молодёжь, недопустимо. И надо проверить этот фонд "Территория" или всех тех, кто этим лагерем занимается там. Может, надо сменить тех людей, которые этим лагерем занимаются. Может, надо подумать о том, кто они такие, что они на самом деле хотят, зачем они на самом деле зовут молодёжь в Крым. Молодёжь едет в Крым, думает, Крым наш, Россия вперёд. А их там начинают разлагать, развращать всякой гадостью. Может, это диверсия".