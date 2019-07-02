Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грузинская певица обделалась на русофобии (Руслан Осташко)
«Молдавские ведомости»: Генштаб Молдовы толкает страну в НАТО
Путину рассказали, как российский транспорт перейдет на газ
"Его Кличко укусил?" Зеленский записал "кривое" обращение к ...
Главная / Политика

Сергей Михеев отправил "Гоголь-центр" и организаторов "Тавриды" подальше от русского Гоголя

02 июля 2019, 18:54  •  110 • Политика
Сергей Михеев, обсуждая "Тавриду" и скандальную постановку последователей "Гоголь-центра", отправил и центр, и организаторов форума подальше от русского писателя Николая Гоголя.
Политолог, обозреватель телеканала Царьград в эфире передачи "Михеев. Итоги" говорил о главных темах недели. В том числе коснулся скандального показа на крымском фестивале "Таврида", где "дети" режиссера Кирилла Серебренникова представили спектакль со сценами однополой любви. Как оказалось, сюрпризом показ Gogol School стал и для самих организаторов. Михеев же и вовсе считает произошедшее "полным позором".
"Крым должен быть вообще авангардом этого поиска оптимальной формулы патриотического движения вперёд. А это упадничество, это разложение".
Отдельно Михеев высказался и о названии вотчины Серебренникова - "Гоголь-центра". Политолог считает, что центру следует "запретить использовать имя великого русского писателя Гоголя". Да и вообще, подальше от имени автора следует отправить и центр, и организаторов форума.
"Какое вы отношение имеете к Гоголю, какое? Гоголь что-то про это писал? Есть какие-то свидетельства, он как-то вставал на вашу сторону? Это их обычный способ - взять и присоседиться к знаменитым именам. Гоголь-центр, русская классика, наверное, всё должно быть хорошо. Приходят туда люди, и что они там видят? Вы мараете имя великого русского писателя Гоголя своим творчеством".
Есть и второй пункт, о котором говорил Михеев, обсуждая скандал на "Тавриде".
"Надо наказать всех, кто там этим занимался. Наказать. А если надо, то привлечь по этой статье, как пропаганду (однополых отношений среди детей - ред.), о которой говорил Владимир Путин. Не надо здесь этого миндальничания. И третье, что касается крымских властей, в принципе, я многих там знаю людей, я считаю, что священную землю Крыма поганить этой грязью, тем более на ней развращать молодёжь, недопустимо. И надо проверить этот фонд "Территория" или всех тех, кто этим лагерем занимается там. Может, надо сменить тех людей, которые этим лагерем занимаются. Может, надо подумать о том, кто они такие, что они на самом деле хотят, зачем они на самом деле зовут молодёжь в Крым. Молодёжь едет в Крым, думает, Крым наш, Россия вперёд. А их там начинают разлагать, развращать всякой гадостью. Может, это диверсия".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



110
Источник
Похожие новости
01 июля 2019, 20:09
"Подавать голос - не твоё": Украинцы ополчились на Вакарчука, который сделал неожиданное признание по Крыму
01 июля 2019, 23:24
"Вырвалось то, как он на самом деле думает": Вакарчук нашел виноватых в своих слова о российским Крыме
01 июля 2019, 20:09
В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским
01 июля 2019, 20:09
В Госдуме оценили условия по изменению статуса русского языка в Донбассе
02 июля 2019, 18:54
Сергей Михеев отправил "Гоголь-центр" и организаторов "Тавриды" подальше от русского Гоголя
02 июля 2019, 18:54
Зеленский запретил себя свергать: Президент Украины ветировал закон об импичменте, который сам же продвигал
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2019, 02:39
США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард"...
02 июля 2019, 02:39
Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долла...
02 июля 2019, 02:39
Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточно дл...
02 июля 2019, 09:09
"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полет...
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
27 июня 2019, 05:39
Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
29 июня 2019, 22:39
"Мы еще ничего не должны": Россия обрезала ПАСЕ по вопросу выплаты взносов
26 июня 2019, 00:09
«Не хочу думать, что нас могут разлучить»: в Польше отказалась арестовывать россиянина, вывезшего своих детей из Швеции
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-министра Канады преследуют неудачи на саммите G20
26 июня 2019, 03:39
Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.