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Сергей Михеев о плане США: Ядерная война на Украине - вполне рабочий проект

23 февраля 2021, 20:50  •  167 • Политика
Политолог, обозреватель "Первого русского" Сергей Михеев считает, что США не отказались от концепции ограниченной ядерной войны. И согласно подобной концепции, ядерная война на Украине - вполне рабочий проект.
Из уст ряда американских высокопоставленных чиновников нередко звучит такой тезис: если не мы, то и не Россия. Другими словами, американцы намекают: мы построили собственную вселенную, если она рухнет, то мир должен быть уничтожен. Тему в эфире Царьграда Сергей Михеев обсуждал в беседе с Еленой Афониной.
- Как вы думаете, мы уже стоим на пороге таких событий? Некий американский сумасшедший уже готовится уничтожить всё человечество?
"Всё человечество они не готовы уничтожить, потому что "всё человечество" включает и США. Если говорить о нас, то они изберут другую тактику: постараются дестабилизировать ситуацию изнутри - это будет главным направлением, продолжат давить экономическими санкциями, усиливая напряжённость внутри России, а также постараются разжечь локальные конфликты на наших границах. Как самый крайний вариант - используют концепцию ограниченной ядерной войны", - полагает Сергей Михеев.
Но, действительно, в последние годы США снова вернулись к этой концепции и даже её развивают.
"Мол, раньше мы говорили, что ядерная война невозможна, а теперь американские теоретики пришли к выводу, что в принципе ядерное оружие можно применить на ограниченном театре военных действий. Правда, они не договаривают главного: если этот театр военных действий далеко от США. А для этого идеально подходит Украина. Это идеальное место для разжигания какого-нибудь военного конфликта, может быть, даже с ограниченным применением ядерного оружия. Или, скажем, какая-нибудь Средняя Азия. Почему бы и нет?
Я думаю, что американцы на это могут пойти. И это самая опасная черта, которую они могут переступить. Например, взять и развязать какой-то такой конфликт, в который можно будет втянуть Россию или, может быть, даже Китай, и локально применить ядерное оружие. Это крайне опасная вещь, но этого исключать нельзя".
Полная версия этой части беседы доступна в расширенном материале Царьграда.

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