Сергей Михеев: Американцы обожрались властью и готовят третью мировую войну

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Аналитическая группа Царьград

Олеся Лосева: – Как будет развиваться ситуация, если в России потенциально видят угрозу? И как это всё сочетается с выступлением Владимира Путина в Давосе, который, по сути, озвучил главную угрозу – риск военного столкновения, которое, уже понятно, будет не таким, как в период Второй мировой войны.

Сергей Михеев: – Если говорить без каких-то политесов, то главной проблемой современного мира являются безграничные претензии США на мировое лидерство. Могут ли Россия или Китай напасть на Америку? Нет. КНДР нападёт? Тоже нет. Тогда кто?

На самом деле, единственная угроза конфликта исходит из амбиций США и их союзников по НАТО. Это они ещё больше хотят расширять зону своего влияния. Они хотят, чтобы все остальные заткнулись и не мешали США делать то, что они хотят делать. И если третья мировая война начнётся, то только по инициативе НАТО. И больше, на мой взгляд, никак. Вот это и есть главная проблема.

Но у нас тоже предпочитают сохранять политес, на форуме президент должен выступить, сказать, намекнуть. Может быть, с его точки зрения, с точки зрения политика, это правильно. Но, если честно, немножко всё это уже поднадоело. Понятно, что именно американские амбиции, их совершенно неуёмное стремление к экспериментам на всём Земном шаре и приводят к тому, что мир, который 30 лет назад, к всеобщей радости, избавился от биполярного противостояния, опять на грани какого-то кошмара.

Я помню эту перестройку, и конец 1980-х, и 1990-е, когда говорили: ну, да, всё очень нехорошо… Но ведь не будет ядерной войны? Пусть трудно, тяжело, но ведь главное, что войны не будет. Этот лозунг у нас шёл рефреном в советское время. И это правда, лишь бы не было войны.

Хапнули всю Европу – мало, жрут дальше

Но вот, наступило снижение международной напряжённости, биполярный мир распался, а мы опять на пороге войны. В чём главная причина? Если не отвлекаться на какие-то там философские или метафизические причины, если рассуждать геополитически, американцы обожрались властью и деньгами и не могут остановиться. Их распирает, они хотят ещё больше и больше.

Хапнули они всю Восточную Европу – мало. Дайте им ещё и ещё! Заверните всё постсоветское пространство! Ну, хорошо, взяли и это, но всё равно мало. Давайте нам Россию. Хапнут Россию – мало, дайте Китай и так далее. У этих людей какие-то совершенно безграничные аппетиты. В этом и есть главная проблема.

Насущная задача – спасти мир от американцев. Когда мне начинают говорить: вы знаете, на самом деле, это не совсем точно, есть глобальная элита, она стоит за... тра-та-та. Это я понимаю, она, может, и есть, глобальная элита – всевозможные ложи и прочее. Но в реальной политике это имеет выражение в виде Соединённых Штатов Америки, американского государства и блока НАТО.

Спасать мир надо от НАТО, от США. Потому что именно они двигают всех к третьей мировой войне, к глобальному противостоянию. А вину, конечно, перекладывают на других. Мол, нехорошо ведёт себя Россия. Оттяпали у русских половину территории, а Россия всё себя нехорошо ведёт. А что нехорошо? Ну, вот, она ещё не застрелилась, так сказать, не повесилась. Вот сама не пошла, не утопилась. Плохо с её стороны, нехорошо. Давно бы уже сама пошла утопилась, а всё своё добро отдала американцам – это было бы хорошо. И то не факт.

– Они же нас рассматривают как заправочную станцию? Как недавно один сенатор озвучил: "Россия – это что? Россия – это заправочная станция. Это страна, которой не существует".

– Все эти высказывания очень хорошо характеризуют их реальные намерения в отношении России. А то у нас разные оппозиционеры любят поговорить, как Америка желает добра русским. Может, и желает, но только добро в понимании Америки – это когда Россия вообще рот не открывает, когда страны нет.

Поэтому я воспринимаю все эти выступления в Давосе как косвенные предупреждения. Мол, смотрите, мир может подвигнуться к третьей мировой войне – это всё правильно. Но недостаточно отчётливо.

Вот сейчас договорились о продлении Договора СНВ ещё на пять лет. Сделано это по нашей инициативе, по нашему предложению. Но Байден так всё перевернул, что как будто бы это они предлагают.

И считается, что это большой успех. А в чём успех-то? В том, что нам какую-то подачку кинули? Мы просили продлить на год, они нам говорят: ну, ладно, давайте ещё продлим. Им это ничего не стоит.

А что это изменит в реальной картине, где американцы ни перед чем не останавливаются в обеспечении своих интересов? Конечно, это хорошо, что договор продлили. Пусть хоть какой-то договор остаётся. Но успокаиваться по этому поводу совершенно не стоит.

Что получила Украина, кроме обещаний?

– Тут интересна ещё позиция Украины, которая очень радуется и предстоящим учениям, и расширению НАТО. На ваш взгляд, какую роль может сыграть Украина? Потому что говорят, что именно с Киева может начаться это столкновение военное.

– Про Украину мы уже всё много раз сказали. И я думаю, что с Украиной, где, кстати говоря, рейтинг прекрасного президента Владимира Зеленского упал до 20% и уже практически приблизился к рейтингу президента Петра Порошенко, которого Зеленский обещал посадить, но так и не посадил. Можно догадаться, почему не посадил.

– Теперь Порошенко с Байденом дружит, кстати.

– Да… А Зеленский вообще ни при делах. Всё это, конечно, ирония судьбы. И поделом и Зеленскому, и тем украинцам, которые голосовали за этого клоуна. И всем этим людям, которые любят верить в молодых да ранних, в гибких, современных, весёлых. Они, может, хороши для сериалов, для всяких разных роликов. Но в реальности управлять ничем не могут.

А что касается Украины – понятно, что НАТО рассматривает её как плацдарм для ведения боевых действий против России. Для того чтобы не вести боевые действия против России на своей территории, для этого сгодится Украина. А для того чтобы минимизировать собственные потери – для этого сгодится украинская армия или население Украины.

Столкнуть Россию и Украину друг с другом – вот цель. А гибнут пусть украинцы, пусть русские гибнут. Пусть все остальные гибнут, только бы не они, американцы. Украина именно так и рассматривается. Они бы хотели ещё и Белоруссию прибрать. Недаром устроили там бардак, который мы наблюдали летом и осенью. Это было бы идеально для них, чтобы ещё и белорусов в это же дело втравить, чтобы братья убивали братьев, и они, так сказать, руки будут потирать. Но пока не получилось. И то слава Богу. Но, думаю, никакой другой роли для Украины у НАТО не предусмотрено.

И, кстати говоря, это косвенно, а на мой взгляд даже прямо, доказывается, например, тем, что уже седьмой год прошёл после так называемой революции гидности, революции достоинства. Но на самом деле ни Америка, ни Европа не сделали ровным счётом ничего, чтобы действительно стимулировать развитие Украины. Нет там никакого развития. Всё, что происходит, – это бесконечные кредиты, которые загоняют в долги население на годы вперёд, и требования МВФ сокращать социальные программы.

Где эти суперинвестиции европейцев, американцев в экономику? Их нет, несмотря на подписанную ассоциацию с Европой, вокруг которой события 2014 года и развернулись.