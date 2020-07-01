Сергей Марков: Явку в две трети прогнозировали все социологи

- Сергей Александрович, предварительные итоги: 71,9 проголосовали «за», 27,1 – «против», явка – 65. Ожидаемый результат или все же ниже того, что бы хотелось по явке и по голосованию «за»?

- Это примерно те результаты, которые и ожидались. В целом было ясно, что будет примерно две трети явка и две трети – «за». Как они там распределятся в пропорции, детали менее были ясны. В целом явка две трети «за» - это прогнозировали практически все социологи. Люди пришли голосовать прежде всего потому, что они считают, что это их гражданский долг. И потому, что их об этом попросил Владимир Путин.

- Вы думаете?

- Я уверен! Люди проголосовали за эти поправки прежде всего потому, что их призвал к этому Владимир Путин, и потому что эти поправки предполагают возможность Владимиру Путину опять баллотироваться, а людям нравится иметь такого президента, как Владимир Путин. И потому что в этих поправках были какие-то важные вещи с точки зрения их ценностей. Я бы сказал, что несколько тезисов. Это суверенитет страны, независимость и укрепление территориальной целостности.

- И Бог?

- Да, и Бог (а большинство у нас верят в Бога). Это земля наша, как невозможность отторжения территорий. Это семья наша, как один из приоритетов государственной политики и как союз между мужчиной и женщиной ради рождения детей, а не ради сексуального кайфа. И это наше уважение к истории и к предкам. Эти тезисы тоже там есть.

Вот эти главные принципы, которые, собственно, и поддержали граждане.

- То есть, вы полагаете, эти четыре принципа, которые вы назвали, они для людей настолько были важны, что они пришли и проголосовали именно за это – семья, территория, президент и…

- Земля, семья, территория, президент, Бог.

- Но при этом у нас страна многоконфессиональная. Нацреспублики, вы считаете, не отторгли эту поправку, которая была предложена?

- Не отторгли. Это были чрезмерные, гипертрофированные озабоченности. На самом деле, в большинстве республик поддерживают то, что русский народ как-то должен быть отмечен. Во-первых, потому, что это правда, что русский народ является создателем России. Во-вторых… Вы знаете, у нас реально сложилась ситуация, когда русские вынуждены полагаться только на закон и милицию, которая слабовата, надо прямо сказать, отчасти коррумпирована. Не русские группы часто полагаются на свои диаспоры, общины, и поэтому они кажутся сильнее. Поэтому де-факто русское большинство оказывается дискриминируемым большинством. Все прекрасно в республиках понимают, что это нездоровая ситуация. И очень многие мне говорили в кавказских республиках люди: мы будем чувствовать себя лучше, если лучше себя будет чувствовать русский народ.

- По поводу явки. 65%. Вы сказали, что в принципе это была ожидаемая явка – две трети. Она была набран, в том числе, за счет долгого, 6-дневного голосования?

- Да, во-первых, за счет долгого голосования. Но долгое голосование имело значение – эпидемия. В принципе это примерно та явка, которая чаще всего и бывает. Это явка между президентскими выборами и парламентскими выборами. Это нормально, …. как бы и стоит зазор между президентскими и парламентскими выборами. ОН менее интересен, чем президентские выборы, но более прост, чем парламентские.