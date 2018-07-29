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Сергей Марков: Организаторы митингов против изменений пенсионного законодательства не добились того, чего хотели

29 июля 2018, 18:09  •  149 • В России

- Почему на митинги в российских городах пришло меньше народу, чем ожидалось организаторами?

- Организаторам митингов, где протестовали против пенсионных преобразований, не удалось достичь того, чего они хотели (или как минимум заявляли об этом желании): чтобы неодобрение населения услышали те, к кому призывы были напрямую направлены — к правительству России и к ее президенту.

- Люди на дачах - им не до митингов?

- Конечно, электорат, который ждали на этих акциях, в основном сейчас на дачах. Но есть и еще причина малой явки. В данный момент ущерба от этих изменений конкретно на себе ощутить не может никто из граждан нашей страны. По одной простой причине — это все растянуто во времени! И в какой именно форме это будет реализована — именно сейчас этого тоже никто сказать не в состоянии. И тут - одна из проблема организаторов протестных акций тоже.

- Коммунисты, которые пытались организовать широкий фронт протеста, просчитались?

- Коммунисты, которые заявлялись организаторами и прошедших митингов, и попытки вынесения вопроса на референдум — по большому счет, ничего всерьез не добились.

Но при этом главные вопросы, которые встали при введении пенсионной перетряски — увеличение продолжительности жизни людей в России и невозможность устроиться на работу после 50 лет даже квалифицированному специалисту — они никуда не делись.

- Акции протеста продолжатся?

- Предполагаю, что протестные акции будут продолжаться и в августе-сентябре. Но они будут слабые — как и только что прошедшие. Где заявленной численности практически нигде не достигли.

А все изменения в пенсионной системе растянутся на годы - и они будут трансформироваться по ходу ее внедрения.

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